Що зірки нам пророкують: гороскоп на березень 2024 року

Березень відносно спокійний, принаймні до сонячного затемнення 25 березня. Весна – час кохання, світла та життєвої сили, пробудження природи після зимового сну. Романтичні настрої та віра у краще майбутнє у березні допомагають встояти в атмосфері повної нестабільності

Починається місяць із гармонійного зв'язку між Сонцем та Юпітером 1 березня. Аспект дозволяє послідовно розширювати сфери свого впливу та досягати намічених цілей, проте важливо не забувати про помірність та самоконтроль у цей день, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Напружений аспект між Венерою та Ураном 2 та 3 березня створює атмосферу стресу та підвищеної конфліктності. У взаєминах партнери прагнуть уникати будь-яких обмежень і можуть легко розлучитися. Також це аспект кохання з першого погляду, що посилює темпераментність і рвучкість, але й дає нерозбірливість у зв'язках та схильність до любовних авантюр. Стосунки з партнером по шлюбу можуть страждати від непорозумінь, нерозуміння, нещирості чи нечесності.

4 березня гармонійний аспект Меркурія з Ураном сприяє вирішенню питань у нестандартний спосіб. Велике значення задля досягнення мети мають дружні, міжгрупові взаємини. Сприятливий день для об'єднання людей у спільноти за інтересами.

9 березня Уран у гармонійному аспекті з Сонцем, але напрузі з Марсом – енергії дня дуже неспокійні, але якщо діяти обережно, то можна дійти до бажаного прямими та короткими шляхами. Позитивне ставлення до труднощів і проблем дозволяє використати всі шанси на успіх, яких цього дня достатньо.

10 березня Меркурій входить на знак Овна о 06:43, також у цей день молодик у 21-му градусі Риб об 11:00 за київським часом. Мікс первинних першостихій – вогню та води, чоловічих та жіночих енергій, першого та останнього знаків зодіаку. Бентежливий та яскравий день. Щось неодмінно закінчується, після чого настає новий початок.

Транзит Меркурія за знаком Овна прискорює розумові процеси, пробуджує інтерес до знань, сприяє швидкому встановленню контактів. Угоди, що припинилися, знову відновлюються, інтелектуальна діяльність та інші процеси набувають жвавості та енергійності.

11 березня о 23:50 Венера входить у знак Риби, де має статус екзальтації. Друга та третя декади місяця наповнені романтикою та любовними переживаннями. Транзит може дати сильне бажання уникнути грубої дійсності у світ фантазій. Це час продуктивної творчої діяльності, а також таємних романів, подій у сфері партнерства, що запам'ятовуються.

17 березня Сонце з'єднується із Нептуном. Аспект пов'язаний із пошуком найкращих форм самовираження. Але також дає психічну розслабленість, ідеалістичність та містичність сприйняття навколишнього світу. Цього дня може виявитися здатність відчувати тонкі вібрації. Прекрасний час для самопізнання та глибинного самоаналізу. Емоційним людям може бути важко відрізнити справжнє натхнення від оманливої проекції своїх несвідомих бажань. Їхні устремління суперечливі та багатозначні, що створює складнощі у діловій сфері.

20 березня о 05:06 за київським часом Сонце перетинає першу кардинальну точку року – входить у знак Овна. Це і є весняне рівнодення, яке символізує пробудження життєвої енергії, а також початок астрономічної весни та нового астрологічного циклу.

21 березня Венера з'єднується із Сатурном, що може створювати труднощі в особистому житті та фінансовій сфері. Аспект працює як "стоп-кран", змушує відмовитися від надмірностей та маленьких життєвих радостей. Може виникнути страх бідності, старості, гостре бажання усамітнитися. Реалізація бажань відкладається деякий час. Проблеми виникають через складність вираження почуттів, теплоти стосовно близьких людей.

23 березня о 01:47 Марс входить на знак Риби та активізує таємні справи, роботу спецслужб. Найближчі 1,5 – 2 місяці вдається "спливати" від складнощів, оборонятися, вишукуючи слабкі місця позиції суперників.

24 березня Венера та Юпітер у гармонійному аспекті. Планетарні взаємодії сприяють творчому натхненню, допомагають подолати фінансові складнощі, отримати підтримку інших людей та знайти вихід із складних ситуацій. Прекрасний день для того, щоб покращити стосунки з родиною та коханою людиною. Планети-благодії посилюють вплив одна на одну, можуть дати схильність до надмірностей, яка може призвести до серйозних нездужань і набору зайвих кілограмів.

Весняний коридор затемнень відкриває сонячне затемнення 25 березня у знаку Терези о 17:42. Ця важлива астрологічна подія відбувається відразу ж після дня весняного Рівненства 20 березня, яка також дуже впливає на життя багатьох людей, цілих держав.

Затемнення весни 2024 року активізують тему міжнародних угод, дипломатії, мирних переговорів та врегулювання військових конфліктів. Після затемненого періоду, який закінчиться 8 квітня місячним затемненням Овна, зміни на всіх рівнях стануть очевидними, рішення будуть ухвалюватися легше та швидше, але й "точка неповернення" до цього моменту вже пройдено. До вихідного стану повернутися вже неможливо, а значить, доведеться діяти виходячи з реалій, що склалися. До того ж це стосується всіх життєвих сфер і всіх рівнів.

Слід пам'ятати у тому, що затемнення впливають на зовнішні події значно більше, ніж життя окремої людини. Однак, якщо коридор затемнень зачіпає чутливі точки особистого гороскопа, то зміни, зумовлені впливом затемнень, будуть доленосними. Головне правильно зрозуміти, які підказки посилає Всесвіт, до чого підштовхує конкретну людину. Знання своєї натальної карти допомагає підготуватися до складних періодів, а також не прогаяти щасливі шанси.

27 та 28 березня гармонійний аспект Венера-Уран посилює уяву, може давати незвичайні бачення, які збуджують пристрасть. Прекрасний день, щоб дати ковток свіжого повітря вже давно усталеним взаєминам. Відповідний час для дружніх зустрічей, проведення онлайн-заходів, колективної роботи над інтернет-проєктами.

У березні 2024 року легше привернути увагу оточення та донести до людей свої ідеї. Індивідуальні досягнення у період справляють особливо сильне враження на оточення. Оптимістичний настрій та сміливі дії ведуть до визнання чеснот, успіху у справах та швидкого сходження соціальними сходами.

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