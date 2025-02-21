Що зірки нам пророкують: гороскоп на березень 2025 року

Березень 2025 року – місяць великих змін, для багатьох – початок нового шляху. Затемнення, а також ретроградні Меркурій та Венера допоможуть переглянути свої цілі та орієнтири. Нептун в Овні від 30 березня стане точкою перезавантаження для всього світового співтовариства.

Початок місяця минає під сильним впливом Венери, яка розгортається у ретроградний рух, що створює певні складнощі під час встановлення взаємин та вирішення фінансових питань. Пам'ятайте, що не все, що здається істиною, нею є – внутрішні відчуття мають бути доповнені здоровим глуздом, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

2 березня Нептун у поєднанні з Нептуном і Висхідним Місячним Вузлом у Рибах, а Сонце у напруженості з Юпітером – день роздумів, інтуїтивних осяянь, завершення старих етапів. Можливі яскраві сни, поява глибоких почуттів, посилення емпатії. Однак на зовнішньому плані, у соціальній галузі життя, у сфері міжнародних взаємин, перешкоди виникають на кожному кроці.

3 березня об 11:04 (gmt+2) Меркурій входить у знак Овна, де й перейде до ретроградного руху від 15 березня. Це час імпульсивних рішень, прямолінійності та необґрунтованих суперечок. Думки працюють швидко, але не завжди логічно, можливі помилки через поспішність.

5 березня Меркурій у гармонійному аспекті з Плутоном – це аспект глибокого мислення, проникливості та сили слова. Він дає здатність бачити суть речей, переконувати, знаходити приховані можливості. Гарний день для колективних трансформацій через нові погляди.

8 березня Сонце в гармонійному аспекті з Марсом сприяє професійній діяльності, побудові кар'єри, появі нових амбіцій та прагнень. Можливо, минуле нагадає про себе, але це шанс вирішити старі питання.

12 березня Сатурн у поєднанні із Сонцем у Рибах, а ретро-Венера у поєднанні з Меркурієм у Овні. Ці аспекти дають почуття відповідальності, глибоку зосередженість та усвідомлення кордонів. День духовного дорослішання, самоаналізу та усвідомлення боргів перед собою та світом. Зіткнення з реальністю змусить ухвалити важливе рішення чи завершити щось значуще. Це день, коли проявляється кармічна зрілість, усвідомлення своїх справжніх цілей та відмова від ілюзій. Сприятливий час для побудови довгострокових стратегій та усвідомлених рішень.

14 березня о 08:58 (gmt+2) відбудеться Місячне затемнення в Діві, а Сонце утворює гармонійний аспект з Ураном. Можливі зустрічі з людьми, з якими пов'язані незавершені емоції. А також повернення старих почуттів, бажання обговорити минулі стосунки. Переосмислення фінансових рішень та робочих обов'язків, повернення до старих домовленостей.

Від 15 березня до 7 квітня період ретроградного руху Меркурія у знаках Овна та Риби. У цей період виникають непорозуміння у спілкуванні, особливо у ділових переговорах, під час відправлення документів та листів. Подорожі можуть супроводжуватися затримками та змінами у розкладі. Проблеми з технікою та електронікою, такі як збої у роботі комп'ютерів та телефонів, під час ретро-Меркурія – звичайне явище.

20 березня об 11:02 (gmt+2) Сонце входить у знак Овна, пробуджуючи внутрішній вогонь та життєву енергію. Це момент Весняного Рівненства – початок нового астрологічного року у коридорі затемнень 14 – 29 березня. Особливого відтінку цій події надає те, що Меркурій і Венера ретроградні, а це означає, що багато тем минулого року переходять з нами до нового астрологічного циклу.

22 березня ретро Венера в гармонійному аспекті з Плутоном може дати приємні фінансові та матеріальні несподіванки, наприклад, повернення боргів чи подарунок. Можуть відбутися несподівані зустрічі із колишніми партнерами чи друзями.

23 березня о 03:08 розпочинається новий цикл Венери у знаку Овна, який триватиме 1,5 року. А Сонце у гармонійному аспекті з Плутоном. 23 та 24 березня – енергетично сильні дні, багато що прояснюється, процеси розвиваються швидше та гармонійніше. Минулі почуття повертаються, взаємини стабілізуються.

24 березня о 21:48 розпочинається новий 4-місячний цикл Меркурія в Овні. Будьте готовими до змін та несподіваних подій. На перший план виходять дуже важливі питання, які довго не вирішувалися. Можливі обмеження, що потребують терпіння, але вони призведуть до зростання вже у другій половині квітня. Нові цикли Венери та Меркурія у знаку Овна розпалюють вогонь забутих емоцій, старих уподобань та незавершених розмов.

25 березня ретро-Меркурій у гармонійному аспекті з Плутоном. День, коли реальність перевіряє нас на психологічну стійкість, а минуле дається взнаки. Важливо не тікати від відповідальності, ухвалювати усвідомлені рішення та не піддаватися імпульсивним почуттям. Перевірте, витримаєте зовнішній тиск – вам відкриються нові дороги.

27 березня о 10:40 ретро-Венера повертається у знак Риби, вирушаючи у подорож глибинами підсвідомості. Остерігайтесь ілюзій із питань фінансів та взаємин! Також, цього дня негативна кармічна точка – Чорний Місяць (Ліліт) о 02:31 на 9 місяців входить у знак Скорпіона. У Скорпіонів та Тельців починається складний кармічний період.

29 березня о 12:47 (gmt+2) Сонячне затемнення у знаку війни, лідерства та нових шляхів – в Овні. Воно задасть тон на найближчі пів року, відкриваючи нові перспективи та обнуляючи старі шляхи. Можливі несподівані розв'язки ситуацій, які тривали попередні 6 місяців.

30 березня о 04:18 ретро-Меркурій повертається у знак Риби та провокує несподівані контакти, визнання чи новини з минулого. Це період глибоких одкровень. Гарний час для досліджень та розкриття таємниць.

Найважливіший транзит березня – 30 березня о 14:00 – інгресія Нептуна у знак Овна принесе кульмінацію у важливих питаннях та свіжі новаторські енергії. Люди стануть більш амбітними та готові до зміни своїх ідеалів та цілей. Багато хто усвідомлює, що настав час відпустити минуле і навести лад у своєму житті. Нептун в Овні може посилити прагнення експансії і розширення ідеологій. Приховані процеси, закулісні ігри, таємниці стають надбанням громадськості.

Березень – місяць переходів, доленосних змін, глибоких усвідомлень та нової енергії. Затемнення відчинять кармічні двері, ретро-Меркурій навчить дивитися глибше. Весняне рівнодення пробудить вогонь Овна, даючи імпульс оновленню. Цей період також може стимулювати пошуки духовного зростання та особистісного розвитку.

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