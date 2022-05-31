Що зірки нам пророкують: гороскоп на червень 2022 року

Що зірки нам пророкують: гороскоп на червень 2022 року

Після напруженої весни червень 2022 року принесе сприятливі планетарні впливи, які допоможуть досягти відносного спокою і деякої зовнішньої стійкості та передбачуваності. Відповідний період для вирішення матеріальних проблем, переговорів та ділового спілкування.

Відчутні поліпшення будуть від 4 червня - Меркурій переходить у директний рух, що покращить ситуацію щодо всіх життєвих сфер. За кілька днів до виходу з ретроградності (2-3 червня), Меркурій уповільнює хід енергії сконцентровані, зосереджені, зібрані, організовані.

У такі дні планетарні впливи стають конструктивними та гармонійними. Корисно використати цей енергетичний потенціал для вирішення індивідуальних проблем. Люди менше відволікаються і розпорошуються на дрібниці та сторонні моменти, тому швидше досягають мети.

Початок місяця тривожний, оскільки Марс у напруженості з Чорним Місяцем, що дає загострення військових конфліктів. Також аспект порушує кармічні теми, проблеми держав, питання безпеки окремих регіонів та країн. Служіння Батьківщині чи причетність до національної історії проявляється у різних формах та форматах.

10-12 червня гармонійний аспект Меркурія і ретроградного Плутона, планети перебувають у земних знаках, тому очікується досягнення реальних, видимих результатів на різних рівнях. Сприятливі дні для бізнесу, вирішення майнових та фінансових питань, а також для міжнародних економічних взаємин. Вдалий час для пошуку роботи і приймання нових співробітників, тому що в цьому разі вони можуть гармонійно влитися в вже усталений колектив.

13 червня о 18:27 Меркурій входить у знак Близнят, де має статус управління. До кінця місяця присутня атмосфера легкості, рухливості (наскільки це можливо в умовах, що склалися, через військову агресію Росії щодо України). Проте, у людей виникає бажання зустрічатися, спілкуватися, обмінюватись інформацією. Це час пошуку контактів та нових знайомств. На зовнішньому рівні надходить значно більше правдивої інформації щодо ситуації у сфері економіки, з урахуванням військової та політичної складової.

14 червня о 14:51 Повня в Стрільці створює позитивне емоційне тло, люди відчувають наснагу. Ця Повня вплине на всіх у глобальних масштабах, може підштовхнути багато країн до формування нової світової системи безпеки. На тлі довгострокового транзиту Чорного Місяця за знаком Рак, який характеризує народи та народності, Батьківщину, дім, сім'ю повня в Стрільці допомагає зберегти традиції, захистити і зміцнити свою націю, культуру та самобутність. Може надихнути лідерів деяких держав створення нових регіональних союзів.

21 червня о 12:14 Сонце входить на знак зодіаку Рак і настає Літнє Сонцестояння – кардинальна точка року. Третя декада червня буде насичена подіями, з цього періоду абсолютно всі розуміють, що потрібний новий світовий лад. Будуть зроблені перші кроки у цьому напрямку, що дасть позитивні зміни. Багато країн поєднуються проти світового зла.

23 червня Венера входить на знак Близнят о 03:34, починається період легкої адаптації за нових умов. Люди відкриті, налаштовані на позитив, що дозволяє без проблем влитися у новий колектив. Все, що пов'язано з освітою, поїздками, організаційними заходами вдається якнайкраще. Свідомість прояснюється, хибна інформація більше не сприймається, а це забезпечить проблеми у сфері пропагандистської діяльності.

29 червня о 05:52 Молодий місяць у знаку Рак у поєднанні з кармічною негативною точкою – Чорним Місяцем. Наприкінці місяця емоційне життя дуже нестабільне, з'являються нав'язливі страхи та фобії, неприємні передчуття. Проте, всі тяжкі психологічні стани зникнуть за кілька днів. У жодному разі не фіксуйтеся на негативі!

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ОВЕН

Вас супроводжує везіння весь місяць! Виявляйте себе, відстоюйте свої інтереси – таан на вашому боці. Спостерігається вибух життєвої енергії, так званої "чоловічої" сили. Рішучість і задоволення свого внутрішнього "я" є головними рушійними силами ваших фізичних дій.

ТЕЛЕЦЬ

Сприятливий місяць, тому робіть і втілюйте всі свої найсміливіші задуми в реальність. Ви будете задоволені результатами червня, якщо визначите одну головну мету. Намагайтеся не розпорошуватися по дрібницях, сконцентруйтеся на головному - і вам все вдасться!

БЛИЗНЯТА

Час, коли особливо легко даються інтелектуальна та літературна робота. Хороший період для читання, розумової роботи чи отримання знань. Сприятливий транзит для журналістів, письменників та ораторів. Найкращий час для проведення важливих переговорів, заяви про свої інтереси та підписання документів.

РАК

Підготуйте собі "подушку безпеки", намагайтеся спокійно реагувати на події. Ви можете відчути обнулення, спустошення та тривогу, особливо наприкінці місяця. Важко засвоїти інформацію, сконцентрувати увагу, висловлювати свою думку і щось пояснювати. Але головне зараз у жодному разі не застрягти у низьких вібраціях!

ЛЕВ

Ви відчуєте приплив життєвих сил та енергії, популярність зростає. Зростає творче піднесення, є оптимізм, що дозволяє починати нові справи, здійснювати реалізацію проєктів, відкривати підприємства, укладати угоди і при цьому знаходити час і ресурси для відпочинку та розваг.

ДІВА

Скористайтеся позитивним потенціалом цього періоду, знову повірте у себе. Подумавши про те, чого навчило вас минуле, зверніть погляд туди, де ви хочете опинитися у майбутньому. У вас є всі шанси та можливості змінити своє життя на краще, відповідно до своїх потреб. У червні ви зможете реалізувати найголовнішу мету!

ТЕРЕЗИ

Бажано якнайбільше перебувати в компанії, серед однодумців. Будь-який прояв позитивних емоцій буде взаємним. Ви можете надихнути інших людей на дії, залучити до співпраці та згоди. Навколишні будуть налаштовані на ту саму хвилю, що й ви. Переговори минуть гладко, спільні заходи будуть успішними.

СКОРПІОН

Імовірні зустрічі з людьми, які не підтримують ваші пропозиції, думки чи реакції. Конфліктний період, зокрема для сфери індивідуальних взаємин. Не робіть передчасних висновків! Що б не трапилося, ініціатива з вашого боку призведе до затяжних процесів. Намагайтеся знайти час для відпочинку.

СТРІЛЕЦЬ

Місяць можливостей, довгострокових перспектив, набуття популярності. Нинішні можливості можуть призвести до залучення однодумців на роботу над новими творчими проєктами. Успіх багато в чому залежить від вашої готовності більшість часу проводити в соціумі, займатися громадськими справами.

КОЗОРІГ

Час пошуку ідей та методів, співзвучних вашим настроям. Постійний потік відомостей надходитиме до вас з усіх боків. Доклавши певних зусиль, виявивши наполегливість, ви отримаєте саме ту інформацію, якої потребували. Намагайтеся знайти час для ваших рідних, друзів та однодумців – саме зараз вони потребують вашої підтримки.

ВОДОЛІЙ

Нейтральний період – одне компенсує інше. Все виходить так, як ви запланували, принаймні у питаннях, що стосуються соціального життя та громадських справ. Але, ваші висновки та плани можуть здаватися нереальними для близьких та рідних людей. Особисте життя навряд чи принесе задоволення.

РИБИ

Місяць досить напружений, спливають на поверхню ваші минулі хиби. Намагайтеся звести до мінімуму суспільні взаємини, займіться індивідуальною творчою діяльністю. Ваша поява на публіці викликає обурення, здебільшого це заздрість. Період переоцінки цінностей, формування нових переконань.

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