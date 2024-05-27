Що зірки нам пророкують: гороскоп на червень 2024 року

У червні відбудеться багато астрологічних подій, які змінять життя багатьох людей. Настав час отримувати новий кармічний досвід, долати життєві уроки, а це вимагатиме часу, зусиль та саморозвитку.

Цього місяця дві кармічні точки – Білий Місяць та Чорний Місяць – змінюють знаки зодіаку. Тобто дозволяються одні кармічні цикли і починаються інші, а отже, з'являється можливість змінити свою долю, перейти на новий енергетичний рівень, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Також червень – перший місяць, коли після 12-літньої перерви планета Юпітер знову увійшла у знак Близнята на рік – до 9 червня 2025 року.

Початок місяця принесе легкість та оптимізм, пануватиме позитивна атмосфера, яка радує та налаштовує на оптимістичний лад. До 4 червня гармонійний аспект Юпітера та Плутона приносить натхнення, можливості трансформувати найскладнішу ситуацію та вийти з неї переможцем.

2 червня – з'єднання Венери та Сонця у Близнятах дозволяє побачити партнера таким, яким він є насправді. У багатьох парах відбудуться зміни у взаєминах — відкриються одне на одного очі, що може дати як розвиток взаємин, так і їх завершення. Але все ж таки, цей аспект більше пов'язаний з романтикою, радістю, творчістю, тому дозволяє реанімувати навіть ті взаємини, які, здавалося б, врятувати вже неможливо.

3 червня о 09:37 (gmt+3), Меркурій входить у знак Близнят. Транзит сприяє активному спілкуванню, гнучкості мислення, легкому зав'язуванню контактів. Це чудовий час для вивчення нового та розширення кругозору, адже ще й Юпітер переміщується Близнятами. Аспект з'єднання планет відбудеться 4 червня, але його вплив відчуватиметься весь місяць.

Гармонійний аспект Меркурія з ретро-Плутоном відбудеться 4 червня, а це означає, що протягом дня можна глибоко вивчити важливі питання, докопатися до суті явища, що цікавить вас, добути потрібну інформацію, вирішити матеріальні питання. Сильний і сприятливий день, але може дати зміна існуючого стану речей. Головне, приймайте нові умови та не тримайтеся за старі – Всесвіт м'яко підштовхує до нового життя.

6 червня молодик у Близнятах о 15:38 (gmt+3) – це знак управління планети. Транзит дає можливість кожній людині показати свою залученість до процесу, стати корисною та цікавою людиною, отримати додатковий дохід. Цього дня формується спільне тло найближчого місячного циклу. Будьте активними, ходіть на співбесіди, подорожуйте, знайомтеся з людьми – це допоможе потрапити в потік світлих енергій та відкрити нові можливості.

8 червня Венера в напруженості з Сатурном дає труднощі в особистих та ділових взаєминах, потребує дисципліни та самообмеження, економії у витратах. Краще мінімізувати контакти з іншими людьми, особливо з питань грошей, інакше конфлікти неминучі.

9 червня Сонце у напруженості із Сатурном – день криз, зовнішніх обмежень, руйнування планів. Аспект перешкоджає самовираженню, не дає одержати максимум, на який розраховували. Від 8 до 10 червня – не найкращий час для важливих справ, краще відкласти візити до офіційних інстанцій. Дотримуйтесь законів і правил!

9 червня о 07:35 (gmt+3) Марс входить у знак Тельця, де має статус другого вигнання. У період цього транзиту енергія спрямовано створення фундаменту, матеріальне забезпечення, життєвий комфорт. Войовничість значно знижується, люди стають добрішими і реально дивляться на багато процесів, з'являється прагнення зберегти те, що є.

11 червня Марс у напруженості з ретро-Плутоном сприяє тривожним настроям, до того ж, відчувається це більше на соціальному рівні. Є якась невидима загроза. Відчувається тиск з боку можновладців, наполегливий примус до чогось. Обережно з фінансово-грошовими операціями протягом найближчих 2 – 3 днів, оскільки великий ризик більше втратити, ніж заробити.

12 червня Меркурій у напруженості з Сатурном створює напруженість, для вирішення якої потрібна активна участь офіційних осіб, мудрих людей, начальства. У період від 10 до 12 червня багато людей отримають різні штрафи, виявлять блокування банківських карток, у самий невідповідний момент поламається техніка або автомобіль.

12 червня об 11:08 світла кармічна точка – Білий Місяць увійде у знак Близнят на 7 місяців. І це чудова нагода налагодити стосунки з оточенням, здійснити довгоочікувану поїздку, залагодити проблеми з документами, помиритися з братами, сестрами чи сусідами. В інформаційному просторі звучатиме більше правди, обдурювати стане складніше в цей період, оскільки підвищується критичність сприйняття того, що відбувається в країні та світі, у більшості людей. Тому попереду багато цікавих викриттів міфів на всіх рівнях та у всіх життєвих сферах.

14 червня Сонце у поєднанні з Меркурієм – вивільняється сила розуму, розплющуються очі на багато речей, настає прозріння щодо майбутнього і найнезрозумілішої для вас ситуації. У другій половині червня ми можемо почути багато цікавого, наприклад, про викриття діяльності високопоставлених людей.

17 червня Венера і Меркурій у поєднанні із зіркою першої величини – Бетельгейзе – та водночас у напруженості до Нептуна. Однак точний аспект з'єднання Меркурій-Венера відбудеться вже в Раці в другій половині дня. Все те, що ретельно ховалося, тепер стає надбанням громадськості.

17 червня о 09:20 Венера увійде у знак Раку, а о 12:07 до неї приєднається Меркурій. Дуже подієвий та насичений день, його енергії посилюють залучення людей до соціальних процесів своєї країни. Люди стають згуртованішими, об'єднуються заради спільної справи.

20 червня Сонце в напруженості з Нептуном – день сповнений ілюзій, тому проведіть його якомога спокійніше, займайтеся духовним розвитком. Це точка завершення, після якої буде новий початок. О 23:51 (gmt+3) настає Літнє Сонцестояння – Сонце перетинає кардинальну точку року та входить у знак Рака.

21 червня Меркурій у гармонійному аспекті з Марсом упорядковує думки після вчорашнього непростого дня.

22 червня повня в Козорозі о 04:08 стане кульмінацією подій того, що розпочато ще в другій половині січня 2024 року — після молодика в Козорозі.

Від 23 до 29 червня негативна кармічна точка – Чорний Місяць в опозиції з Нептуном – час спотворень, брехні, шахрайства. Можуть загостритись хвороби, депресивні стани.

26 червня Сатурн у гармонійному аспекті з Меркурієм, як рятувальний човен, у морі обману.

28 і 29 червня Венера в гармонійному аспекті з Марсом допомагає знайти потрібну людину та подолати труднощі.

29 червня о 12:20 Чорний Місяць входить у знак Терези на 9 місяців і розпочинається новий етап здобуття кармічних уроків у сфері взаємин. Представникам знака Терези буде найважче в цей період.

29 червня Меркурій у гармонійному аспекті з Ураном сприяє швидшій перебудові мислення людей відповідно до нових ситуацій та обставин.

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