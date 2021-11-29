Що зірки нам пророкують: гороскоп на грудень 2021 року

Місяць буде насичений важливими астрологічними подіями.

На початку місяця на нас чекає Сонячне затемнення у Стрільці 4 грудня на Південному Місячному Вузлі, яке принесе яскраві події, пов'язані з енергетикою цього знаку зодіаку. Насамперед затемнення піднімає кармічні теми, активізує приховані раніше питання, інтриги, ошуканства, піднімає інформацію, яка має намір спотворюватися, щоб ввести в оману маси людей. Можливі міждержавні конфлікти, зіткнення інтересів двох чи кількох лідерів країн, з урахуванням наявних з-поміж них протиріч.

Весь грудень формується напруженість Сатурн-Уран, точний аспект — 24 грудня. Напружені планетарні енергії сприяють революційним ситуаціям, політичним кризам, конфліктам і роздратуванням, що призводять до масштабних соціальних перетворень. Можливе загострення воєнних конфліктів, проблеми у світовій економіці, природні катаклізми.

Від 13 грудня Марс входить на знак Стрільця, а Меркурій — на знак Козорога — планети дають величезну пробивну силу, але водночас необхідний тверезий контроль своїх дій. Загальна ситуація змінюється, люди адаптуються до зовнішніх напружених умов – усе, що здавалося безнадійним, раптом змінюється. З'являється можливість реалізувати пристрасні та чисті плани, грандіозні проєкти, багато хто досягає успіхів у індивідуальній діяльності та творчості.

19 грудня Повня у Близнятах, Венера переходить у ретроградний рух до 30 січня 2022 року. Остання декада грудня — гарний час для того, щоб зміцнити своє соціальне становище, використовуючи в особистих цілях інформацію та знання. У плані здоров'я варто звернути увагу на обмін речовин, роботу щитоподібної залози та статеві органи.

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ОВЕН

Схильні діяти на власний розсуд і не піддаєтеся жодному впливу інших. З'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення здійснення поставленої мети. Діючи в той же час абсолютно спонтанно, ви долаєте всі перешкоди. У соціальній сфері, загалом, все добре, вас сприймають як особливо сильну та привабливу особистість. Але близькі люди навряд чи зрозуміють вас, можуть виникати конфлікти, які важко вирішити. Правильне використання шансів, що надаються в цей період, сприятиме досягненню фінансового успіху.

ТЕЛЕЦЬ

Найважливіший місяць року, все те, що є значущим для вас, змінюється. Це період згасання, пов'язаний зі звичним. Саме тому може виникнути необхідність змінити місце роботи, або оновити свою повсякденність, упорядкувати свої побутові умови. Змінюється оточення, способи отримання інформації, усталене і звичне не цікаво. Також актуальна тема кохання – бажання загасають. Поняття краси зазнає змін. Ваш досвід стане в пригоді, робіть ставку на нього — це є фундаментом для нових починань.

БЛИЗНЯТА

Можливе повернення до взаємин, які були давно. Обставини складаються якнайкраще для того, щоб відновити стосунки та продовжити їх на новому рівні. Професійна вигода та користь найближчим часом, у вже добре виконаній роботі. Повсякденні справи, питання здоров'я та побут, забирають багато часу та енергії. Важливо створити режим, раціоналізувати свої дії, вчинки, знайти для себе діяльність, де ваші зусилля будуть найефективнішими. Якщо актуальне питання зміни роботи, добре цим зайнятися у першій та другій декаді місяця.

РАК

Успіх багато в чому залежить від вашого іміджу, здатності встановлювати зв'язки із досвідченими, старшими за віком людьми. Може статися переоцінка цінностей — те, що раніше було для вас важливо, вже не сприймається вами настільки значуще. Ситуації вибору втомлюють, з'являється бажання усамітнитися, відмовитися від новорічних заходів та зосередитись на своєму внутрішньому світі. Хороший період для ремонтних робіт, облаштування житла, можна вирішити деякі фінансові питання. Відкладіть укладання угод та договорів, підписання важливих паперів, залагодження юридичних справ.

ЛЕВ

Творчий, конструктивний підхід до вирішення проблем привертає увагу оточення. Якість лідера, що відкрито проявляється, допомагає здобути повагу до себе і придбати нові корисні знайомства. Успіх за успіхом буде досягатися завдяки особистим сміливим та рішучим ініціативам. Ваші взаємини з колегами перейдуть на новий рівень, однак проблеми можуть виникнути через перебільшення значення своєї роботи або успішно виконаного завдання. Об'єднання та облік колективних інтересів – це основа успіху для вас на найближчий місяць.

ДІВА

Місяць може бути позначений поверненням боргів, не обов'язково матеріальних, але навіть тих, які ви не сподівалися отримати. Або ситуація складається в такий спосіб, що у вас з'являється можливість розплатитися з боргами. Зірок з неба не хапатимете, але те, в чому ви фахівець, у тому, що вами перевірено, збоїв не дасть і дохід гарантує. Ви можете значно покращити своє становище у колективі, у фінансовій сфері, якщо вкажете, що вашим успіхом ви зобов'язані всім, хто причетний до справи. Цей період допоможе закласти фундамент для подальших успіхів.

ТЕРЕЗИ

У бізнесі та кар'єрі, професійних питаннях, яскравих подій поки не відбувається, але водночас грудень започаткує динамічний поступ до успіху. Заповзятливість, прагнення до лідерства, схильність відкрито висловлювати свої інтереси та ідеї, приверне увагу необхідних людей. Обставини складаються сприятливо у тому, щоб вирішити сімейні (господарські чи майнові) проблеми. Можуть актуалізуватись питання податків, боргів, страхування, аліментів чи спадщини. Ви знаходите баланс у житті, головне його зберегти – у цьому вам допоможе кохана людина.

СКОРПІОН

Грудень – сприятливий час для розмов із партнером на серйозні теми. Якщо ви у парі, то стосунки переходять на наступний рівень. Почуття оформилися, пройшли перевірку. Також ініціатива з вашого боку обов'язково буде підтримана діловими партнерами, створюються потрібні умови для ефективної діяльності. Ваші проєкти зміцніють, власні мета, прагнення будуть оформлені. Доведеться багато працювати, діяти спільно, зважувати всі "за і проти", оформлювати та враховувати колективну думку, ту вигоду, яку мають отримати партнери.

СТРІЛЕЦЬ

Якщо у вас є бізнес, то може скластися ситуація так, що ваші співробітники вимагатимуть підвищення зарплати. Або партнери захочуть змінити умови договору. Часто перебуваєте у ситуації складного вибору. Багато часу необхідно приділити пошуку потрібної інформації, фактів, підтверджень, щоб правильно зробити вибір. Ви набуваєте неоціненного досвіду взаємин, виявляєте, що ваші починання, ідеї вже цікаві оточенню. Спілкування та подорожі стануть більш інтенсивними, ваше коло знайомств розшириться, сприяючи досягненню найамбіційніших планів.

КОЗОРІГ

Не просто врівноважити сфери роботи та особистого життя. Щоб не розгубити корисні зв'язки та цінних партнерів, у жодному разі не перетягуйте ковдру на себе – будь-який результат не варто виставляти індивідуальним досягненням. Саме у партнерах ваша сила протягом найближчих кількох місяців. Зростає інтерес до громадської діяльності, активізуються контакти із партнерами з минулого. Вам доводиться бути комунікабельним – багато спілкуватися, заводити знайомства, вчитися чи вчити самому. Це розширить ваші можливості, особливо пов'язані зі сферою зарубіжжя.

ВОДОЛІЙ

Ви досягнете помітних результатів від раніше докладених зусиль. Враховуйте інтереси партнерів, взаємна користь сприяє стійкому становищу, відкриває нові можливості щодо вигоди, збільшення прибутку. Доведеться приділити багато сил та уваги тому, щоб врегулювати взаємодії з іншими – це допоможе вам обійти конкурентів, які активні у грудні. Велика кількість інформації, контактів, деталей дуже втомлює. Все необхідно перевіряти ще раз, але головне — не відкидайте це, якщо на перший погляд, отримані відомості здадуться вам неактуальними.

РИБИ

Для вирішення ваших питань потрібне долучення інших людей. У цьому разі у соціальних питаннях та кар'єрі все вдаватиметься. Якщо ви довго працювали над будь-яким проєктом, то зможете його закінчити та отримати винагороду. Місяць сприятливий для переїзду, продажу та купівлі нерухомості. Питання успадкування, поділу майна, боргів (отримання чи погашення) стають актуальними. Представники знака Риби, які перебувають на межі розлучення, розриву стосунків поставлять у цьому крапку. Також питання закінчення може стосуватися і ділових взаємин.

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