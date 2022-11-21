Що зірки нам пророкують: гороскоп на грудень 2022 року

Грудень – довгоочікуваний місяць для багатьох людей, оскільки асоціюється з надіями, подарунками та чарами. Адже саме він наповнений приготуваннями та планами на найбільш довгоочікуване свято – Новий рік. Грудневий сніг замітає смуток і тугу, є відчуття, що попереду тільки радість і любов.

Передчуття від майбутнього задоволення, пов'язаного з Різдвом, завершенням такого складного для всіх 2022 року та настанням нового 2023 року, більш наповнене емоційно, ніж сам факт свята. В очікуванні цих подій та процесі підготовки можна переживати його багато разів, наповнюючи та наповнюючи новими змістами. Груднева метушня сприяє надиханню, відновленню психічного здоров'я, тому проведіть його з максимальною користю, використовуючи астрологічні підказки цього місяця, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Грудень починається в період стаціонарного Нептуна (перший тиждень місяця), планета розгортається в директний рух, що позитивно позначиться на зовнішньому енергетичному тлі. Але на початку грудня варто бути обережними з будь-якою інформацією, оскільки "Туман згущується" — немає чітких відомостей, повних звітів та статистики. Можливі різні несприятливі та некеровані процеси, пов'язані з водним середовищем як на технічних об'єктах, так і в природних умовах.

Протягом місяця важливо не поспішати, бо триває період ретроградного Марса за знаком Близнята, а наприкінці грудня Меркурій, управитель цього знака, також перетворюється на ретроградний рух. Прагнення прискорити ті чи ті події призведе до нових помилок, виходу з ладу техніки та обладнання, перешкод. Зараз вигідніше зайняти вичікувальну позицію, а ухвалення доленосних рішень краще відкласти до першого сходу Сонця після Зимового Сонцестояння, яке 2022 року настане 21 грудня о 23:48 за київським часом.

7 грудня о 00:08 Меркурій увійде на знак Козорога, де й перейде до ретроградного руху від 29 грудня на три тижні. Цей транзит допоможе навести лад в інформаційному просторі – багато стане зрозумілим, з'явиться більше правдивих фактів.

8 грудня о 06:08 повний місяць у Близнятах може сприяти певному інформаційному вибуху, проясненню таємниць, громадському обуренню. У період спадного Місяця (9-22 грудня) буде легше знайти рішення заплутаним питанням та завданням.

10 грудня о 05:54 Венера приєднується до Меркурія і продовжує свій рух Козорогом. Починається час конкретних дій, стабілізації почуттів, раціонального використання ресурсів, соціальної активності. Романтика та захоплення відійдуть на другий план, але багато пар захочуть офіційно оформити свої взаємини. Друга та третя декади грудня – період спаду творчої продуктивності, життєвої визначеності, передбачуваності у роботі та взаєминах, завершення проєктів.

На зовнішньому плані середина місяця – тривожна. Відбувається активізація руйнівних енергій, питань життя та смерті, тиску з боку ru-агресора. Можливі різні техногенні аварії, природні катастрофи, стихійне лихо з великою кількістю людських жертв.

Від 11 грудня формується опозиція Плутона та Чорного Місяця, точний аспект – 13 грудня. Емоційно складний період, час ошуканих очікувань та боротьби протиріч, помилок.

Необхідно звести до мінімуму можливість потрапляння в екстремальні ситуації, уникати ризику, зокрема у фінансових справах. Діяльність у напруженій ситуації може призвести до помилкових рішень, емоційного вигоряння та психологічних зривів.

17 грудня Меркурій у гармонійному аспекті з ретроградним Ураном посилює інтелектуальні здібності, допомагає вирішити складні питання нестандартними методами. Можливий збіг незвичайних обставин, що в результаті допоможе реалізувати свій творчий потенціал або виявити приховані таланти.

20 грудня о 16:33 Юпітер входить на знак Овна до 17 травня 2023 року. Те, що було актуально в період від другої половини травня до кінця жовтня 2022 року знову стає важливим. У третій декаді грудня загальне енергетичне тло та психологічний клімат стануть набагато гармонійнішим. Нові ідеї та заряд оптимізму допоможе реалізації задумів, головне бути серед людей, проявляти соціальну активність, не падати духом, як би складно все не здавалося на перший погляд.

Четверта, кардинальна точка року – Зимове Сонцестояння 21 грудня о 23:48 скине негативні програми останнього кварталу 2022 року. У традиційних культурах цей день позначав початок нового циклу, перемогу Світла над Темрявою, народження одного з головних божеств: у Римі – сонячного бога Мітри, у Греції – Діоніса, в Єгипті – Осіріса, в Аравії – Дусара. У Київській Русі називали це свято називали "коловорот" або "день народження Сонця", оскільки саме від цього моменту світило починає "рости": день стає довшим, а ніч коротшою. Стародавні германці святкували Йоль – найголовніше, найсвященніше і наймогутніше зимове свято. За переказами, цієї ночі всі світи сходяться в Мідгарді: боги і богині сходять на землю, тролі та ельфи розмовляють з людьми, мертві виходять з Нижніх Світів. Також Йоль – день великого бенкету та свята, люди збираються разом, щоб привітати Сонце, що повстало з мороку. Невипадково елементи свята збереглися і в християнському Різдві — це, наприклад, вічнозелене дерево, яке символізує життя, яке продовжиться і після зимових холодів.

23 грудня о 12:17 молодик у Козорозі допоможе впорядкувати своє життя, бо більше переважатимуть обережність, конкретика, практичність та неквапливі емоції.

28 грудня Меркурій зупиняється і переходить у ретроградний рух у Козорозі від 29 грудня до 19 січня 2023 року. До цього моменту необхідно мати чіткий план дій, якого необхідно дотримуватися, інакше велика ймовірність опинитися в безвиході.

29 грудня ретро-Меркурій та Венера поєднуються у знаку Козорога, що сприяє ефективним комунікаціям, поїздкам, вдалому відновленню взаємин. Багато тем 2022 року перейдуть з нами і в 2023 рік, що, з одного боку, дозволяє по-новому підійти до старих проблем і знайти вихід із замкнутого кола. Але, з іншого боку, весь січень 2023 року буде присутній шлейф минулорічних тем, які хочеться якнайшвидше закрити та забути про це.

31 грудня формується з'єднання Венери та Плутона в Козорозі, точний аспект 1 січня 2023 року. Показник сприятливих перетворень, якісних змін на всіх рівнях. Зовнішнє тло сприяє встановленню міцних партнерських взаємин, щасливим трансформаціям давніх зв'язків. У новорічну ніч для багатьох відкриються сенс життя та нові перспективи, які раніше не помічали та не використовували. Будь-яка переоцінка своїх можливостей допоможе усвідомити свої справжні цілі та переконання. А це, зі свого боку, допоможе змінити своє життя на краще.

До кінця грудня 2022 року обставини складаються найкращим чином для фінансових та майнових справ, повернення боргів, набуття комфорту та психологічного спокою у непростих зовнішніх умовах. Це час важливих політичних, військових та економічних рішень. Інтенсивність ведення бойових дій знижується, але найголовніше відбувається усередині. У цей період створюється міцний фундамент, на основі якого в другій половині січня 2023 р. будуть вирішуватися головні загальні питання, теми світової значущості.

Грудень наповнює життя новими яскравими фарбами та світлими емоціями. Це час, коли позитивних подій значно більше, ніж негативних. Люди вірять у казку, тому і самі стають більш відкритими до взаємодії з оточенням, добрішими та сміливішими.

Читайте також: