Що зірки нам пророкують: гороскоп на грудень 2023 року

Грудень символізує закон трансформації, завершення одного ритмічного циклу, після якого буде інший. Час, коли домінують холод і темрява, а дня і світла стає значно менше. Білий сніг – це образ нового та чистого, це процес перетворення, звільнення від того, що заважало жити плідно.

Більш ніж будь-який інший місяць року, грудень приносить радість і натхнення, усмішки та подарунки. Зважаючи на психологічні та біологічні фактори, людям легше ухвалити кардинальні рішення, поставити крапку там, де закінчення чогось довго відтягували. Дотримуючись певних астрологічних рекомендацій, можна зробити все правильно без негативного шлейфу наслідків, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

1 грудня о 16:32 за київським часом Меркурій входить у знак Козорога, де й перейде до ретроградного руху від 13 грудня. Цей транзит у першій половині місяця посилює ділову хватку, допомагає структурувати думки, будувати реальні плани, логічно та правильно формулювати своє мовлення. Клопітлива розумова діяльність на початку грудня з часом принесе добрі плоди.

2 грудня гармонійний аспект Меркурій – Сатурн сприяє продуктивній інтелектуальній роботі, посилює здатність мислити критично та реалістично сприймати навколишню дійсність. Сприятливий день для планування, звернення до офіційних інстанцій.

3 грудня Венера у напруженості з Плутоном створює дуже інтенсивні енергетичні потоки, сприяє напруженню внутрішньої агресії, що ускладнює взаємини. З іншого боку, сексуальна енергія виривається назовні, важко впоратися з собою та своїми бажаннями. У пориві пристрасті можна зробити помилку, про що згодом доведеться сильно пошкодувати.

4 грудня о 20:51 за київським часом Венера входить на знак Скорпіона до 30 грудня, де має статус вигнання. Транзит наповнює життя сильними переживаннями, вирувальними пристрастями, таємницями та любовними інтригами. Сексуальність набуває ключову роль вирішенні питань та отриманні бажаного у різних життєвих сферах.

5 грудня гармонійний аспект Венери та Сатурна сприяє офіційному оформленню будь-яких угод, укладенню шлюбних та ділових спілок, обговоренню фінансових питань. Цього дня можна створити по-справжньому гармонійні стосунки взаємної довіри, які можуть бути стабільними та тривалими.

7 грудня формується гармонійний аспект Меркурія з ретро-Юпітером, створюючи сприятливі обставини 7 та 8 грудня для взаємодії з іноземцями, ближніх та далеких поїздок, спілкування з юристами та нотаріусами. У ці два дні можна отримати допомогу та захист, якщо цього потребуєте, вирішити фінансові питання.

9 і 10 грудня Венера в опозиції з ретро-Юпітером підштовхує спускати гроші на будь-яку приємну нісенітницю, абсолютно марну з практичної точки зору. Прагнення справити враження на іншу людину чи товариство потягне на себе великі витрати. Перш ніж витратити гроші, гарненько зважте всі "за" та "проти".

11 грудня Венера та Меркурій у гармонійному аспекті сприяє взаєморозумінню з партнерами, продуктивному спілкуванню, встановленню взаємовигідних стосунків. День сприятливий для обговорення важливих питань, поїздок, закупів, зустрічей із родичами.

13 грудня о 01:32 за київським часом молодик у Стрільці активізує інтуїцію та розум, допомагає більш чітко побачити своє життя, свої устремління та цілі, або їх відсутність, та ухвалити відповідні рішення.

Цього ж дня Меркурій входить у ретрофазу, уповільнюючи усі поточні процеси. Також може давати невпевненість у собі, зайву заклопотаність деталями, конфлікти через дрібниці через те, що в пам'яті спливла давня образа. Непросто спілкуватися на офіційному рівні, дотримуватись встановлених рамок. Слід зробити зусилля над собою і змиритися з тим, що, наприклад, на роботі певних правил дотримуватися доведеться. Чим раніше це зрозуміти і прийняти, тим легше буде будувати кар'єру і досягати мети 2024 року.

16 і 17 грудня напружений аспект Сонця з Нептуном навіює мрійливі настрої та бажання уникнути відповідальності, дає ілюзорне сприйняття дійсності. Але творчі люди можуть використати потенціал цього аспекту для напруженої роботи, внаслідок якої народжуються шедеври. Складні два дні, коли можна наробити безліч помилок, а потім жалкувати за скоєним, "посипаючи голову попелом". Щоб не посилити і так складні енергії цього періоду, слід уникати засобів, що змінюють свідомість.

18 грудня ретро-Меркурій знову утворює гармонійний аспект із ретро-Юпітером і порушує теми, які були важливими в перший тиждень місяця. Якщо щось не вдалося на початку грудня, можна спробувати повторити. 18 та 19 грудня ідеально підходять для відновлення взаємин, поїздок до тих місць, де вже були.

20 та 21 грудня Венера в опозиції з ретро-Ураном створює важке психологічне тло. Неприємні несподіванки у сфері взаємин погано відбиваються на стан здоров'я. Аспект може призвести до втрат через авантюри або захоплення грою. Бажання виявити свою індивідуальність негативно позначається на стосунках із колегами та партнерами.

22 грудня день Зимового Сонцестояння, коли світло перемагає пітьму. Сонце входить у знак Козорога, тобто перетинає кардинальну точку року о 05:28 за київським часом. Протягом дня Сонце та ретро-Меркурій поєднуються, що є початком нового циклу Меркурія. Від цього дня в житті багатьох людей почнуть відбуватися позитивні зміни, з'явиться можливість почати з чистого аркуша, повернути в своє життя стабільність і спокій.

23 грудня о 08:18 за київським часом Меркурій на ретрофазі повертається на знак Стрільця, закликаючи переглянути свої переконання, повернутись до незавершених справ листопада, філософськи подивитися на все, що сталося 2023 року. Стрілець – найщасливіший і найпозитивніший знак зодіаку, тому голова звільняється від похмурих думок, що дозволяє налаштуватися на позитив.

24 грудня Сонце в гармонійному аспекті з Сатурном допомагає досягти поставленої мети, якщо виконана відповідальна робота. Підхожий день для спілкування з керівниками та високопосадовцями.

25 грудня Венера у гармонійному аспекті з Нептуном створює романтичну атмосферу, сприяє примиренню з коханими та дорогими людьми. Прекрасний шанс справити приємне враження на партнера, повернути минуле кохання.

27 грудня повня у Раку о 02:33 за київським часом на тлі напруженого аспекту ретро-Меркурія з Нептуном. Складний день для людей із тонкою душевною організацією. Потрібно дуже постаратися, щоби не зіпсувати собі новорічні свята. Перш ніж щось сказати, варто сто разів подумати. Емоційний надрив і примхи не найкраще позначаться на чуттєвих взаєминах. Сонце, утворюючи гармонійний аспект з ретро-Юпітером, трохи згладить напруженість цього дня, але все ж таки краще тримати себе в руках.

28 грудня Марс і Нептун у напруженому аспекті – кількість бійок у нетверезому вигляді зросте в рази. У травматологів та хірургів буде дуже багато роботи цього дня. Обережно на дорогах, як пішоходом, так і за кермом.

29 грудня Венера та Плутон у гармонійному аспекті, що сприяє фінансовим справам, а о 22:24 за київським часом Венера входить у позитивний знак Стрільця, створюючи гарний передноворічний настрій.

Читайте також: