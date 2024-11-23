Що зірки нам пророкують: гороскоп на грудень 2024 року

Традиційно в останній місяць підбиваються підсумки року, що минає, і формуються наміри щодо майбутнього.

Астрологічна погода грудня 2024 року обіцяє бути насиченою та багатошаровою, а динамічна та інтенсивна атмосфера цього періоду сприяє перетворенням та завершенням давніх процесів, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Кожен день грудня дає можливість розкрити внутрішній потенціал, поглянути на світ під іншим кутом і ухвалити рішення, які відіб'ються далеко в майбутньому. Прийдешній місяць обіцяє бути часом потужних уроків, якщо ми насмілимося заглянути в себе і йти назустріч новим горизонтам. З одного боку, Космос немов готує нас до важливих змін, кличе до розширення, до пошуку сенсів, а з іншого — запрошує до глибокого усвідомлення своїх кордонів.

Весь грудень Марс в опозиції з Плутоном: загострення військових дій. Енергія цього аспекту може підштовхувати до конфліктів, агресивних проявів влади та контролю. Важливо виявляти обережність, не реагувати на провокації, а свою активність направити у конструктивне русло.

Початок місяця відкривається молодиком у Стрільці 1 грудня, який можна охарактеризувати як "ходіння по лезу ножа". Поєднання молодика з нерухомою зіркою Антарес на "осі катастроф" наголошує на важливості усвідомлених рішень та балансу між амбіціями та моральними цінностями. Енергія молодика дає старт новим починанням, але Антарес вносить нотку доленосності та фатальних подій, змушуючи ставити запитання про мету та цінність своїх дій. Космос підштовхує нас до трансформацій, нагадуючи про те, що зростання вимагає не лише сили, а й мудрості.

2 грудня Венера в Козорозі в гармонійному аспекті з ретро-Ураном у Тельці привнесе елементи несподіванки та натхнення до сфер, пов'язаних із стиосунками, фінансами та естетичними уподобаннями. Обидва знаки, задіяні в аспекті, належать до стихії Землі, що надає взаємодії практичності, стійкості та реалістичного підходу.

4 грудня Сонце у напруженості з Сатурном створюють безліч перешкод, особливо у взаємодії з адміністративними органами та державними структурами. Венера в гармонійному аспекті з ретро-Нептуном, а ретро-Меркурій в опозиції з ретро-Юпітером, закликають дивитися на традиційні речі під іншим кутом. Це може бути неординарне рішення у бізнесі, оновлення стосунків чи створення масштабного творчого проєкту. Положення ретро-Юпітера і ретро-Меркурія в знаках взаємного вигнання можуть перевернути звичне уявлення про красу, гроші, взаємини. Планетарні енергії протягом дня додають ретроспективу, що може підштовхнути до переосмислення минулих cтосунків та пошуку нових шляхів гармонії.

6 грудня з'єднання ретро-Меркурія із Сонцем – початок нового циклу Меркурія. Цей аспект підштовхує до ясних думок та довгострокового планування. Марс переходить у фазу ретроградного руху до кінця лютого 2025 року. А Нептун, після кількох днів стаціонарності, вихід із ретрофази.

7 грудня ретро-Меркурій у напруженості з Сатурном, Сонце в опозиції з ретро-Юпітером, а Венера входить на знак Водолія о 08:13 (gmt+2) і одразу утворює з'єднання з Плутоном. День раптових змін, скасування зустрічей або перенесення поїздок, але також і нестандартного підходу до вирішення старих проблем. запровадження інновацій.

Попереду 2 – 3 тижні, сприятливі для експериментів у моді, дизайні чи мистецтві. Також це час, коли потрібно переглянути способи управління засобами. Можливо, варто подумати про інвестиції у нові технології чи відмовитися від старих фінансових стратегій.

12 грудня Венера в опозиції з ретро-Марсом руйнує стабільність та взаємну відповідальність у сфері взаємин, провокує конфлікти.

13 грудня Венера у гармонійному аспекті з ретро-Меркурієм може принести романтичні сюрпризи, приємні несподівані зустрічі з людьми минулого. Також можливі позитивні повороти у фінансових справах.

Повня у Близнятах 15 грудня об 11:01 розкриває теми комунікації, навчання та зв'язків. Це слушний час для завершення проєктів, пов'язаних з інтелектуальною діяльністю.

14 та 15 грудня Меркурій стаціонарний із розворотом у директний рух утворює гармонійний аспект із ретро-Марсом. Цей аспект (тригон) сприяє зняттю обмежень та рутинних зобов'язань у повсякденній діяльності, підтримуючи повагу до індивідуальності кожного. Він допомагає відновити баланс між свободою та відданістю.

18 грудня напруженість між Сонцем та Нептуном може викликати плутанину, ілюзії та внутрішні конфлікти. Цього дня межі між реальністю та фантазією розмиваються, що може виявлятися у вигляді сумнівів у собі, надмірних очікувань чи обманів. Однак цей аспект також має потенціал для духовного зростання, якщо навчитися розрізняти ілюзії та істину.

19 грудня Венера в гармонійному аспекті з ретро-Юпітером – дайте собі свободу експериментувати, чи то в особистому житті, чи творчості, чи в повсякденних справах. Працюйте з технологіями чи інноваційними ідеями, особливо якщо вони пов'язані з красою, мистецтвом чи фінансами.

Від 20 грудня і до кінця місяця Сатурн у напруженому аспекті з ретро-Юпітером (точний – 24 грудня) нагадує про складнощі, які виникали в серпні. Необхідно зайнятися давніми справами та завершити їх, щоб не тягнути у новий календарний рік старі невирішені проблеми. Напружений аспект (квадрат) між цими планетами створює внутрішні конфлікти між прагненням до зростання та необхідністю зберігати стабільність.

21 грудня – день Сили Сонце входить на знак Козорога об 11:21 (gmt+2), а це означає, що настало Зимове Сонцестояння, що у святах Колеса Року втілює народження нового Сонця.

26 та 27 грудня на небі формується напружена конфігурація "тау-квадрат" із трьох планет: Меркурій, Сатурн та ретро-Юпітер. У них існує підвищений ризик стати жертвою самообману або зовнішніх маніпуляцій. Можливе відчуття втоми, дезорієнтації або втрати чіткості щодо мети. Можуть загостритись внутрішні сумніви та питання, пов'язані з власним призначенням.

28 грудня Венера у напруженості з ретро-Ураном – емоційна вразливість зростає. Люди можуть бути більш схильними до переживань, пов'язаних із почуттям недостатньої цінності чи невідповідності. Посилюється потреба у самоті, медитації чи творчому самовираженні. З одного боку, аспект відкриває доступ до багатих внутрішніх світів уяви. Це чудовий час для художників, музикантів та письменників, щоб черпати натхнення. Однак важливо зберігати баланс між мріями та реальністю, щоб не втратити контакту з об'єктивним боком життя.

31 грудня повня у Козорозі о 00:27 звертає увагу на питання кар'єри та самореалізації.

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