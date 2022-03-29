Що зірки нам пророкують: гороскоп на квітень 2022 року

Квітень починається з Молодика в Овні 1 квітня о 09:24 за київським часом, символізує початок нового життєвого циклу. Це перший Молодик нового астрологічного року, який настав 20 березня о 17:34.

Активізується життєва та творча енергія, особиста ініціатива сприяє зав'язуванню корисних стосунків із цікавими людьми, сприяє розвитку проєктів та популярності. 5 квітня Венера входить до знаку Риб – навколишній простір наповнюється романтикою та душевністю. Люди стають добрішими одне до одного, готові до взаємних поступок з багатьох питань.

Віл 11 квітня Меркурій рухається Тельцем, цей транзит допомагає знайти практичне застосування інформації, що надходить, прагне знайти вигоду, додаткові ресурси, не обов'язково матеріальні. Люди не схильні конфліктувати, воліють тримати свої думки та висновки при собі.

12 квітня епохальне поєднання Юпітера і Нептуна в Рибах, попереднє таке поєднання було 166 років тому – у березні 1956 року. Всі гострі ситуації згладжуються, стихають збройні конфлікти, війни переходять у пасивну стадію. Кордони розмиваються між особистим та публічним.

Від 15 квітня кармічна негативна точка – Чорний Місяць входить до знаку Рака, який характеризує батьківщину, предків, рідних людей. Цей транзит триватиме до 9 січня 2023 року. У цей період все, що пов'язане з домом, сім'єю, батьками, супроводжуватиметься занепокоєнням та хвилюваннями. Активізуються пологові кармічні теми, частіше виявляються генетичні захворювання.

16 квітня Повня у Терезах о 21:55 за київським часом, найближчими двома тижнями після цієї астрологічної події люди охочіше йдуть на компроміс, поступаються одне одному. Легше досягти гармонії в особистих взаєминах і балансу в ділових. Прекрасний період для будь-якого вибору, пошуку рівноваги, кохання, творчого самовираження.

17 та 18 квітня можливі несподівані, але приємні повороти подій, нові романтичні знайомства. Вдалий збіг обставин, весна, друзі, позитивний настрій та віра у світле майбутнє надихають на створення чогось прекрасного.

20 квітня о 05:25 Сонце входить у знак Тельця. Фон подій різко змінюється, люди стають розважливішими, спокійно реагують на все, що відбувається навколо. Починається період фінансової стабілізації, в соціально-економічному секторі спостерігається прогрес.

30 квітня о 23:41 за київським часом відбудеться Сонячне затемнення в Тельці, яке відкриє коридор затемнень. Цього ж дня Меркурій перейде до знаку Близнят, де має статус управління – транзит допоможе усвідомити важливі речі, справжні причини того, що відбувається. Люди спокійніше сприймуть серйозні зміни, які відбуватимуться найближчими двома тижнями.

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ОВЕН

Нагадують про себе давні вчинки, колишні дії – добрі та погані. Виникає бажання сховатися, усамітнитися, контактувати лише з близькими людьми. Можуть виникнути таємні справи, необхідність щось приховувати з метою збереження. Працюючи самотужки, ви досягнете більшого, ніж якби проти своєї волі вплуталися в колективну діяльність. Це також період романтики, натхнення, глибинного пізнання психіки людини та рушійних мотивів її поведінки.

ТЕЛЕЦЬ

Період накопичення внутрішніх ресурсів, оздоровлення, гармонізації психічного стану. У цей період ви дієте, підкоряючись підсвідомим імпульсам. Досягається задоволення з багатьох життєво важливих питань, сприятливо складаються обставини для виїзду до інших країн. У сімейних справах, у любовній та романтичній сфері все складається так, як ви того бажаєте. Якщо несподівано щось пішло не за планом, у результаті все обернеться з користю для вас.

БЛИЗНЯТА

Час вирішення грошових та матеріальних питань, отримання можливостей додаткових заробітків. Більшість справ стосуватимуться соціальних питань та громадської діяльності. Особисті контакти, поїздки або подорожі можуть стати незвичайними, які не узгоджуються з тим, з чим ви стикалися раніше. Міжнародні стосунки, глобальні проблеми людства, організацій, до яких ви належите, допомагають досягти авторитету в команді.

РАК

Питання індивідуальних і ділових взаємин виходять на перший план, вдається нейтралізувати напругу, знайди точку рівноваги, загальне середнє корисне для всіх. Обставини та ситуації складаються вдало, спілкування з близькими людьми, друзями приносить гарний настрій. Загострюється сприйняття краси, більш виражений інтерес до протилежної статі. Нові контакти та зв'язки, встановлені у цей період, ненадійні та довгострокові.

ЛЕВ

Доводиться змінювати прийняті раніше рішення, вносити коригування до проєктів, що вже працюють. Нові обставини, що зненацька виникли, не особливо тішать напочатку, але до кінця місяця ви розумієте, що цей поворот подій виявився вигідним для вас. Перепади настрою та труднощі зі сприйняттям інформації можуть призвести до неприємностей. У будь-якій стресовій ситуації намагайтеся зберегти рівновагу та повернути собі спокійний настрій.

ДІВА

Цікавий період, насичений подіями. Оригінальність вчинків, неповторність мислення, несподівані ідеї, отримання унікальної інформації вигідно виділяють вас на тлі всіх інших. Вами керує бажання жити по-новому, оновити коло знайомих, друзів. Вам радіють, з вами радяться, ви здатні змінити життя людей, які вас оточують, вселити в них оптимізм. Може проявитися інтерес до таємних наук, потяг до всього забороненого, інтригувального, секретного.

ТЕРЕЗИ

Ви можете багатьох здивувати своєю поведінкою, схильністю до авантюр, оригінальних фантазій. Енергії багато, часом не знаєте, куди її направити. З'являється бажання проникнути до чогось таємного, діяти не відверто, а потай, в обхід, через когось. Гарний час для волонтерської діяльності, вступу до спільноти за інтересами. У квітні є шанс отримати корисні знайомства, зустрітися з цікавими людьми, якщо будете активними в соціальному середовищі.

СКОРПІОН

Можливість реалізувати свої ідеї, запустити давні проєкти, продемонструвати свою систему поглядів іншим людям, показати як ваша філософія допомагає вам у реальному житті. Дуже творчий період, ви набуваєте шарму, чарівності, стаєте більш впевненою людиною. Чуттєва сторона життя стає помітнішою, вдається вирішити свої любовні проблеми. Все, що раніше видавалося далеким і нездійсненним, у квітні стає близьким й очевидним.

СТРІЛЕЦЬ

Вас вабить яскраве, блискуче, першокласне. Обставини зіштовхують вас із цікавими людьми. Все навколо змінюється з блискавичною швидкістю, ви можете потрапити в некеровані, непередбачувані ситуації. Життєвий ритм змінюється, але цей процес вас захоплює, посилюється азарт, з'являється схильність до різних авантюр. Можлива довгоочікувана ділова поїздка за кордон або до віддалених місць, причому мету поїздки бажано не афішувати.

КОЗОРІГ

Непростий місяць, доводиться робити складний кармічний вибір. Події дев'ятирічної давнини нагадують про себе зараз. Період тривог, сильних переживань, страхів. Дуже болісно реагуєте на зауваження на свою адресу. Гостро сприймаєте будь-які неприємності чи проблеми – свої чи близьких людей, кидаєтеся у спробі знайти вихід із ситуації. Потрібна самодисципліна, висока самоорганізованість, щоб уникнути негативного повороту ситуації.

ВОДОЛІЙ

Навколо вас напружена атмосфера, люди схильні повертати ситуації, що склалися, а також емоції, які виникли, проти себе і посилювати їх, при цьому звинувативши вас у своїх неприємностях. Спробуйте жартома розрядити обстановку, а якщо нічого не виходить, краще відійти вбік і нікого не переконувати. Приділіть увагу собі, займіться просуванням своїх інтересів, адже у квітні підвищується можливість вийти на наступний рівень, побачити нові горизонти та отримати щасливий шанс.

РИБИ

Відбудеться щось важливе у вашому житті або в житті ваших рідних та близьких людей. Відчиняються двері до нового щасливого життя, біль минулого поступово витісняється святом та фінансовою незалежністю. Можливе довгоочікуване возз'єднання із сім'єю, досягнення визначеності у майновій сфері, вирішення житлових питань. Місяць активної фізичної та творчої роботи, але результат не змусить на себе довго чекати. Відчуття свободи супроводжує вас скрізь.

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