Що зірки нам пророкують: гороскоп на квітень 2023 року

Гарний час для того, щоб структурно змінювати все зсередини. Події на зовнішньому плані – у політиці, фінансовій сфері, міжнародних відносинах, більш зрозумілі та позитивні порівняно з попередніми місяцями, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Від 20 квітня до 5 травня – коридор затемнень, тому намагайтеся зробити якнайбільше у першій та другій декадах квітня. Щоб мотивувати себе до дії, доведеться витратити час на самоаналіз. Спочатку визначте, що поставлена собі мета – ваша. Незалежно від свого бажання, робіть те, що потрібно, і тоді, коли це потрібно. Це призведе до неухильного зміцнення вашої самодисципліни та допоможе відмовитися від пошуків виправдань. Як сказав Гете, "перед тим, як стати легким, все спочатку здається важким".

Квітень (лат. Aprilis: "відкриває", "зігрівається сонцем"), названий на честь богині Венери (Афродіти). Повня у Терезах відбудеться 6 квітня о 07:34 за київським часом. Цей знак зодіаку перебуває під керівництвом Венери і загалом сприятливо вплине сферу взаємин. Однак транзит Марса у знаку Рака створює неспокійне емоційно-психологічне тло, тому необхідно дуже обережно вести розмову і робити будь-які дії. Ці рекомендації є актуальними протягом всього місячного місяця.

3 квітня о 19:22 Меркурій входить на знак Тельця, де й перейде до ретроградного руху від 21 квітня. Телець – земний знак, розмірений та впертий. Меркурій разом із такими енергіями проявляється відповідно, тобто з деякою загальмованістю та консервативністю. У цей час мислення людей переключається на матеріальний світ, виважено і обдумано приймаються рішення.

5 квітня гармонійний аспект Меркурій – Сатурн сприяє конструктивним переговорам, угодам купівлі-продажу, вирішенню різноманітних питань та оформлення документів у разі звернення до державних органів та інших офіційних інстанцій. Хороший день для створення фундаменту, пошуку необхідних ресурсів з перспективою побудови чогось довгострокового та корисного.

7 квітня гармонійний аспект Венера – Нептун сприяє любовним взаєминам, творчій діяльності, відвідуванню косметолога, перукаря, стиліста. Вдалий день для того, щоб оновити гардероб, порадувати подарунком коханої людини.

8 квітня гармонійний аспект Меркурій – Марс надає силу думки, наділяє енергійністю та діловою хваткою. Гарний день для роботи над собою, побудови планів, визначення цілей, обговорення ділових питань, розподіл прибутку, планування витрат. Видно перші результати виконаної роботи, добре вдається колективна діяльність.

11 квітня о 07:47 Венера входить у знак Близнят і утворює гармонійний аспект із Плутоном у Водолії, що найсприятливішим чином позначиться на особистих та дружніх взаєминах, фінансовій сфері. День щасливих перетворень, нових див та легких трансформацій. Відповідний час (11 та 12 квітня) для проведення навчальних заходів, читання лекцій, виступи перед аудиторіями.

Повітряний тригон Венера – Плутон створить особливе тло, коли з'являються оригінальні ідеї, відкриваються раніше зачинені двері, люди відкриті до спілкування та створюються нові спільноти. Сильний аспект його сприятливий вплив поширюється і наступного дня. Також з'єднання Сонця та Юпітера в Овні посилює позитивний потенціал цих двох днів – 11 та 12 квітня. Взаємини з іноземцями, пошук допомоги та захисту, вирішення юридичних питань вдаватиметься найкраще і без особливих проблем. Не пропустіть шанс покращити поточний стан справ, скористайтеся можливостями цього періоду.

13 квітня світла кармічна точка – Білий Місяць (Селена), перейде на знак Овна до 13 листопада 2023 року. Цей транзит допоможе захисникам, воїнам світла і добра всім, хто бореться за свої права і свободи. Ангел-охоронець буде поруч і в боротьбі з ru-агресором ЗСУ досягне всіх цілей. Україна обов'язково переможе, а окуповані території будуть звільнені найближчими місяцями.

Друга половина квітня досить складна та тривожна, її загальне тло кардинально відрізняється від першої половини місяця. 14 квітня Венера і Сатурн у напруженому аспекті – день перешкод у справах, неприємностей в особистому житті та на роботі, виникнення несподіваних обмежувальних факторів. Від цього дня та до 6 травня необхідно бути готовим до різних поворотів подій.

20 квітня – Сонячне затемнення (другий молодик у квітні 2023) в Овні о 07:16 за київським часом відкриє коридор затемнень, який закінчиться Місячним затемненням 5 у Скорпіоні о 20:23. Мабуть, у цей період і відбудеться анонсований контрнаступ ЗСУ, відбуватимуться запеклі воєнні дії, у будь-якому разі кульмінація близька. Затемнення в вогненних знаках часто віщують і нові гарячі конфлікти, тому виникнення нового фронту цілком можливе. Знак Овна пов'язаний із війнами, у квітні – травні 2023 року відбувається якесь перезавантаження на цю тему, характер та пріоритети змінюються, з'являються нові цілі. Об 11:14 Сонце переходить на знак Тельця, протягом дня Меркурій стаціонарний із поворотом у ретро рух. Яскравий і насичений астрологічними подіями день вплине на життя всіх людей, без винятку. Які зміни принесе конкретній людині, залежить від її особистого гороскопа.

Від 21 квітня до 16 травня період ретроградного Меркурія у Тельці уповільнить усі процеси, пов'язані з грошима, майном, документами. Не найкращий час для укладання вигідних угод, тому або намагайтеся найважливіші справи зробити в першій половині квітня або перенесіть на травень після завершення коридору затемнень. Оскільки Меркурій йшов на зближення з Ураном, але точного аспекту так і не відбулося, то можуть бути скасовані на перший погляд перспективні проєкти. Однак не варто засмучуватися, якщо в попередні місяці все розвивалося за планом і мало вийти, але з якихось причин не відбулося. Ще буде можливість повернутися до цього на початку червня 2023 року.

Гармонійний аспект ретро-Меркурія та Марса 24 квітня може нагадати про справи, які були важливими на початку квітня. Можливо, доведеться повернутися до них і щось доробити, виправити помилки або переглянути план виконання робіт.

25 квітня – гармонійний аспект Сонця та Сатурна, водночас денне світило, сам принцип життя – Сонце у поєднанні з Місячним Вузлом майбутнього. Енергетично сильний день, який змушує багатьох людей зробити переоцінку цінностей, взяти відповідальність за свої вчинки. Можливі серйозні перетворення на рівні глав держав та урядів, поява нових новин у галузі міжнародної економіки та фінансових ринків.

29 та 30 квітня Уран та Марс у гармонійному аспекті, що допомагає виробити нові звички, з якими легко жити та домагатися бажаних результатів. Пам'ятайте, що до світлого майбутнього з дивана не потрапити! І не можна йти вперед, з головою, повернутою назад! У боротьбі зі старим та новим завжди перемагає молодість та прогрес! Тому залиште в цьому коридорі затемнень те, що зжило своє.

Читайте також: