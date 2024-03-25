Що зірки нам пророкують: гороскоп на квітень 2024 року

Квітень принесе гальмування у всіх життєвих сферах. Не варто розпочинати серйозні справи, вступати до шлюбного союзу, переїжджати, інвестувати та відкривати бізнес. Це місяць формування намірів, планування на найближчі 6 місяців, але не конкретних дій.

Початок місяця досить складний як для особистих, так і ділових взаємин. Буде акцентована тема свободи, захочеться діяти нестандартно, вийти з рамок і уникнути шаблонів. Записуйте свої думки та ідеї, але не поспішайте впроваджувати їх у життя до кінця квітня. Ми ще матимемо час для вдалого старту! Будь-яка дія може нести доленосний характер у коридор затемнень, оскільки закладається програма на 18,5 року. І якщо щось піде не так, то помилки можна буде виправити лише через цей час, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

1 квітня – серединна точка між затемненнями, цього ж дня Меркурій розвертається у ретроградний рух у знаку Овна до 25 квітня. Перша декада квітня одна з найнебезпечніших і найнеприємніших за весь 2024 рік. З'являється багато деталей, які щось означають, але нічого не прояснюють. Виникає напруженість в особистому житті, а це може призвести до розставання. Тому не ухвалюйте рішень у пориві сильного почуття, візьміть паузу щоб подумати. Багато людей зіткнуться із серйозними перешкодами з боку інших людей, вимушено змінять плани та можуть навіть розчаруватися у житті. Але цей час спотворень і не варто робити передчасних висновків.

На міжнародному рівні загострюються протиріччя, але це вже кульмінація подій, пов'язаних із військовими конфліктами. На тлі ретроградного Меркурія можуть повернутися минулі, найчастіше складні, особисті чи ділові взаємини. У людях прокидаються зухвалість, бажання жити так, як хочеться, часом, зовсім не зважати на оточення. Знову актуальними є завдання, думки, розмови, плани, взаємини, які важливі були деякий час тому.

Весняний коридор затемнень закінчиться молодиком 8 квітня у знаку Овна, який також є сонячним затемненням. Від кінця квітня ухвалюватимуться рішення лідерами багатьох держав, які дозволять на дипломатичному рівні знайти компроміс між сторонами, що конфліктують.

Пари, які вступають в офіційний шлюб повторно, або мають в натальній карті ретро-Меркурій, після 8 квітня можуть обирати дату для створення щасливої сім'ї, якщо з якихось причин не можуть перенести більш відповідний період. Що особливо важливо, від цього дня Місяць росте.

5 квітня о 06:00 Венера входить у знак Овна, де має статус вигнання, що, природно, накладає на сферу взаємин певний негативний відбиток. Чи будете ви одружуватися в цей період або підберете більш сприятливі, залежить від вас. Астролог може порадити, запропонувати найкращі дати навіть у найнесприятливіший період, але не ухвалить рішення за вас. Але краще все ж таки зачекати до 30 квітня, коли Венера увійде на знак свого володіння — Телець.

10 квітня з'єднання Марса та Сатурна у знаку Риби, аспект діє в межах +/- два дні до та після точної дати. Інтенсивний та травмонебезпечний період, коли потрібно бути гранично обережними у всьому. Цими днями загострюється суперництво, посилюється боротьба та ворожнеча. Можуть відбуватися або готуватися якісь секретні операції, які незабаром призведуть до масштабних руйнувань та жертв.

19 квітня о 16:00 Сонце входить на знак Тельця, наголошуючи на таких рисах характеру, як матеріалістичність та практицизм. З одного боку, багато людей виявляють упертість, але з іншого боку – надійність, увага до тіла, свого здоров'я.

21 квітня Юпітер та Уран з'єднуються у Тельці поблизу світлої кармічної точки Білого Місяця, що відкриває новий 12-річний соціальний цикл. Традиції та революційні оновлення мають мало спільного, але, з іншого боку, багато людей будуть приємно вражені тим, що відбувається довкола. Попереднє з'єднання цих повільних планет у Тельці було у травні 1941 року, але тоді цим знаком переміщувалася негативна кармічна точка чорна Місяць і Сатурн – планета карми, суворий вчитель.

Майбутнє поєднання Юпітера і Урана в Тельці можна вважати вдалим, і відчувається такий аспект тривалий період, поступово наростаючи за силою впливу. Переконання та віра людей змінюються, світогляд розширюється, з'являються нові життєві орієнтири. Щоб навесні 2024 року не зійти з дистанції, зберегти статус та ресурси, необхідно по-новому поглянути на речі та обставини.

24 квітня повня у Скорпіоні о 01:49 за київським часом додасть у життя драми з елементами комедії у жанрі чорного гумору. Його енергії дозволяють звільнитися від минулого і зайвого, відсікти зв'язки, що зжили себе.

29 квітня Венера входить на знак Тельця о 13.33, де має статус управління. Транзит сприяє співробітництву, фінансовим справам, допомагає досягти балансу в особистих та ділових взаєминах, знайти компроміс.

Від 29 квітня до 5 травня Плутон стаціонарний із поворотом у ретрорух, прямуючи знову на знак Козорога – втретє та востаннє. Наприкінці місяця на нас чекає багато подій у масштабах держав та всього світу. Визначаються вектори сили та маркери проблем на зовнішньому рівні.

30 квітня о 17:33 войовничий Марс входить у знак Овна, де почувається комфортно, оскільки є головним управителем цього знака, тому Марс розкривається повністю. Тобто планета і знак за своїми основними проявами мають спільні характеристики, отже, між ними встановлюється обмін однорідними, загальними енергіями. В результаті такої спільності Марс поводиться повноцінно, а знак Овен перебуває в енергетично гармонійному стані. У період транзиту Марса Овном успіх багато в чому залежить від уміння домовлятися, спілкуватися, будувати соціальні взаємини. А це характеристики протилежного знака — Терезів.

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