Що зірки нам пророкують: гороскоп на квітень 2025 року

Квітень обіцяє бути місяцем змін, оновлень та нових можливостей. Це період пробудження, звільнення від минулого, визначення нових векторів та переходу до активних дій.

Головні теми місяця:

Активізація вогненної енергії після переходу Нептуна до Овна ;

; Завершення ретрофаз Меркурія (7 квітня) та Венери (15 квітня), що сприятиме закінченню гальмування у всіх життєвих сферах та старту нових процесів.

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У перший тиждень місяця загальне тло створює аспект з'єднання висхідного місячного вузла, Сатурна, ретро-Меркурія і ретро-Венери в Рибах. Це глибоке поєднання змушує нас зупинитися, озирнутися і переосмислити своє життя. Аспект активізує кармічні ситуації – теми з минулого повертаються, особливо у коханні, грошах, кар'єрі. Принесе глибокі усвідомлення – переосмислення себе, своїх кордонів, мрій та бажань.

Риби – знак інтуїції, довіри до Всесвіту. Тому логіка в перші 5 – 7 днів квітня слабшає, а почуття, відчуття та знаки долі стають більш значущими. На глобальному рівні можливе повернення старих політичних, економічних тем, загострення моралі, духовності, довіри.

3 квітня гармонійний аспект Сатурна та Урана поєднує енергії традицій та новаторства, структури та змін. Цей аспект є рідкісною можливістю збалансувати старе і нове, створюючи умови для прогресивних змін, які є стійкими в часі.

4 квітня гармонійний аспект Марса з Сатурном сприяє конструктивним діям та знаходженню золотої середини між бажанням нових починань та необхідністю зберігати стабільність. Від цього дня можна впроваджувати нові ідеї та реформи у вже існуючі структури.

5 квітня формується конфігурація "Бісекстиль", яку утворюють Сатурн, Уран та Марс, символізуючи стабільність, відповідальність, перевірені часом методи та системи, які допомагають досягати цілей. Уран уособлює інновації, свободу та раптові зміни, надихає на креативні ідеї, а Сатурн забезпечує їм практичну реалізацію.

6 квітня гармонійний аспект між Сонцем та Юпітером сприяє розширенню можливостей, навчанню, вирішенню питань за кордоном, отриманню довгоочікуваних документів та дозволів. На додаток до цього приємного аспекту, Всесвіт підготував нам ще один сюрприз: від 6 до 12 квітня енергія "Бісекстилю" значно посилюється, тому що до цієї конфігураціїї приєднуються Меркурій та ретро-Венера. Ці планети допомагають плавно впроваджувати інновації у звичне життя, не руйнуючи, а доповнюючи аявні форми. Чудовий час для модернізації систем, запуску нового бізнесу, довгострокових проєктів.

Від 3 до 12 квітня – дуже ефективні дні для соціальної інтеграції, особистісного розвитку, професійної діяльності. Є гармонія між свободою і ладом. У професійній сфері цей час для впровадження нових технологій або методів роботи в систему, що вже стала. На особистому рівні конфігурація "Бісекстиль" з перерахованих вище планет допомагає поєднувати прагнення до незалежності з повагою до зобов'язань. Це ідеальний період розроблення довгострокових планів, заснованих на оригінальних ідеях.

13 квітня повня у Терезах о 03:22 (gmt+3) ставить акцент на досягненні балансу та гармонії, особистих та ділових взаєминах. Це час, коли важливо шукати компроміси, завершувати конфлікти та зміцнювати зв'язки. Енергія Терезів сприяє відновленню внутрішньої рівноваги та створенню краси в навколишньому світі.

16 квітня о 09:25 Меркурій входить у знак Овна. Транзит прискорює розумові процеси, вирішення давніх питань, сприяє покращенню взаємин.

18 квітня о 07:21 Марс починає рух за знаком Лева і одразу ж утворює гармонійний аспект з Меркурієм – дії обдумані, а задуми втілюються в реальність. Багато що стає зрозумілим, з'являються світлі думки.

Слід пам'ятати про те, що від 18 квітня формується опозиція Марса та Плутона (точний аспект 26 квітня), яка дає небезпечні та руйнівні ситуації, посилення військового протистояння. Від 18 квітня і до кінця місяця зовнішнє тло дуже тривожне, можливі події, що викликали людські жертви. Опозиція між Марсом та Плутоном вже була наприкінці грудня 2024 року, коли сталося кілька авіакатастроф.

19 квітня о 22:56 (gmt+3) Сонце з Овна переходить у знак Тельця на місяць. Транзит фокусує увагу на питаннях стабільності, практичності та зміцнення основ. Цей період приносить відчуття заземленості, посилює прагнення до комфорту, безпеки та насолоди простими радощами життя.

21 квітня Меркурій та Плутон у гармонійному аспекті, а від 21 до 24 квітня Венера та Сатурн поєднуються у Рибах. День із потужною енергією, зосередженою на глибокому усвідомленні, відповідальності та гармонії. Сприятливий для інтелектуальної роботи, глибокого аналізу та знаходження прихованих істин. На міжнародному рівні – чудова можливість налагодити стратегічне спілкування. Енергії планет допомагають проникнути у суть складних питань, загострюють інтуїцію та посилюють здатність переконувати. Ідеальний період для складних переговорів, досліджень та розкриття прихованих можливостей.

27 квітня молодик у Тельці о 22:31 (gmt+3) приносить серйозність та стабільність у сферу взамин, творчості та фінансів. Він сприяє зміцненню зобов'язань, опрацюванню емоцій та створенню гармонії у важливих для вас сферах. День підходить для зміцнення зв'язків, побудови довірчих стосунків та планування довготривалих проектів.

Цей молодик поєднує інтелектуальну ясність та емоційну глибину, що дозволяє як вирішувати важливі питання, так і знаходити внутрішній баланс. Використовуйте його для обдуманих дій та зміцнення основ у вашому житті!

30 квітня о 20:22 Венера входить у знак Овна і нагадує про давні спірні ситуації у сфері взаємин та матеріальних цінностей. За такого транзиту складніше будувати продуктивне співробітництво, оскільки кожен зосереджений у своїх бажаннях. З іншого боку, транзит надихає на впевнені кроки вперед, дозволяючи спиратися на міцну основу минулого, щоб будувати майбутнє.

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