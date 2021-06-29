Що зірки нам пророкують: гороскоп на липень 2021 року

Місяць значущий для всіх, оскільки починається новий кармічний цикл — Чорний і Білий Місяці змінюють знаки зодіаку.

До цього Чорний Місяць рухався знаком Тельця, справляючи сильний негативний вплив на фінансову сферу. Ми всі відпрацьовували грошову карму. Від 18 липня 2021 ситуація змінюється — в фінансових питаннях настає поліпшення на всіх рівнях. Однак починається час спотворення інформації — Чорний Місяць до 15 квітня 2022 року в знаку Близнят.

Ще одна кармічна точка — Білий Місяць — характеризує світлу карму, від 13 липня 2021 до 12 лютого, рухається знаком стихії Землі — Козоріг. Цей транзит допоможе в побудові кар'єри і досягнення мети, а також сприяє отриманню реальних результатів від раніше прикладених зусиль. На державному рівні створюються різні соціальні програми, спостерігаються позитивні зрушення в реальній економіці України. З'являються нові лідери, які формують громадську думку. З урахуванням того, що Чорний Місяць від 18 липня в Близнятах, варто дуже обережно ставитися до будь-якої інформації, не зачаровуватися, щоб потім не розчаровуватися.

Перший тиждень місяця — складий, сформувалася напружена конфігурація планет — фіксований тау-квадрат з Ураном на вершині. Вона дає високий ступінь мотивації і є двигуном, що викликає у людей велику внутрішню напруженість або стрес, крім того, виявляється через несприятливі зовнішні обставини і перешкоди, які підштовхують до дії і необхідності щось змінювати у своєму житті. Енергія цієї конфігурації може дати величезну силу, але водночас вимагає активності та усвідомлення шляхів, що ведуть до подолання труднощів і перешкод. Оскільки в цю конфігурацію входить і опозиція Сатурна і Марса, одночасно з активністю вона вимагає ще і вміння встановлювати рівновагу.

Більше про астрологію ви можете знайти наYouTube-каналі астрологині Марини Скаді.

ОВЕН

Сприятливий місяць, особливо для романтики, кохання, сімейних взаємин. Але проблема полягає в тому, що присутня величезна кількість енергії, якій необхідний вихід. Спільний активний відпочинок допоможе уникнути сварок, сприятиме вивільненню цієї енергії. У професійних справах, загалом, обставини складаються з вигодою і користю для вас. Якщо ви прагнете до природного, особистісного розвитку і досягненню найвищої мети, в липні для цього у вас є всі шанси і можливості. Ви зможете реалізувати свої плани через наполегливу працю і співпрацю. Ви на увазі — партнери помічають ваші сильні і слабкі боки, тому не робіть нічого того, що може зашкодити вашій репутації.

ТЕЛЕЦЬ

На відпочинок часу немає, тому що потрібно використовувати інтенсивні енергії липня для конструктивних перетворень свого життя. Слушна нагода для того, щоб зосередити свою увагу на нових методах заробітку. На початку липня можливі перешкоди, затримки, відмови в питаннях, пов'язаних з грошима і майном, але з другої половини місяця ви зможете знайти підтримку і досягти хороших результатів, практично у всіх справах. Деякі складнощі виникають в процесі спілкування з посадовцями вищого рівня і з людьми старшого віку, але в цілому, результатами липня ви будете задоволені. Після 18 липня гарний час для впровадження нових ідей, відкриття бізнесу, запуску проєктів.

БЛИЗНЯТА

Перші дві декади липня — період спокою, відпочинку, душевної гармонії, проте після 18 липня виникає занепокоєння, тому що негативна кармічна точка — Чорний Місяць входить у ваш знак. Це може принести складності у взаєминах із родичами, сусідами, ближнім оточенням. Якщо ви здатні встояти перед спокусами, якщо готові розбиратися в будь-якій ситуації до кінця, то серйозних неприємних подій не відбудеться. Уважно ставтеся до свого психічному здоров'ю, досконально вивчайте будь-яку інформацію, що надходить до вас. Завершення місяця може бути ознаменований зустріччю з людиною, яка надасть сильний вплив на формування ваших життєвих принципів і ваше практичне мислення.

РАК

місяць, який запам'ятовується вам, пов'язаний з оновленнями і позитивними трансформаціями. 10 липня відбудеться Молодик у вашому знаку, що відкриє вам нові перспективи, сприятливі шанси і можливості. Найкращий час для романтики, кохання, взаємин, а також оформлення офіційних союзів. Посилюється творча уява, ви знаходите душевну гармонію, а сприятливий психологічний фон зробить благотворний вплив на всі життєві сфери. Вдалі поїздки, ділові відрядження, співпраця з іноземцями, проєкти, пов'язані з благодійністю. Можливий несподіваний дохід завдяки застосуванню нових методів.

ЛЕВ

Вас супроводжує везіння практично завжди і скрізь. Плануйте на цей період найважливіші справи — ви зможете досягти бажаних результатів дуже швидко. Якщо виникають перешкоди — зробіть зупинку, спостерігайте за тим, що відбувається навколо, дослухайтеся до голосу своєї інтуїції, зверніть увагу на знаки, що надходять ззовні, — це допоможе вийти без втрат, навіть з неприємної ситуації. Планетарні енергії сприяють вашому просування вперед, незважаючи на жодні обставини і перешкоди, головне, не відмовляйтеся від дій, за першої ж перешкоди. Активні дії і цілеспрямованість приведуть до успіху і досягнень — як психологічних, так і матеріальних.

ДІВА

Для вас липень — місяць важливих розумінь і розвитку внутрішніх якостей, але загалом спокійний. Тому використовуйте цю можливість, щоб займатися своїм хобі і відпочивати — вже скоро ваше життя стане дуже насиченим, наповненим роботою і зобов'язаннями. Можливі значні приємні сюрпризи в коханні, але не варто нічого планувати в липні, просто потрібно дозволити сюрпризів відбуватися самим собою. У цей період ви розкриваєте свої таланти і здібності і загалом, насолоджуєтеся відчуттям щастя. Вас очікують, вам раді, тому що інші люди помічають, що ви живете в сонячній енергії, тому готові поділитися своїми думками з оточенням і навчити його насолоджуватися справжнім.

ТЕРЕЗИ

Посилюються ваші фізичні і психічні сили, присутнє відчуття свободи і щастя. Багато енергії витрачається на романтичні і любовні зв'язки, в цей період особисте життя стикається з цивільним. Самотні представники знака Терези можуть зустріти свого ідеального партнера, а ті, хто в стосунках, можливо, ухвалять рішення перейти на новий рівень їхнього розвитку. Приходять нові ідеї щодо того, як з вигодою і користю використовувати вже наявні ресурси і отримувати реальний матеріальний результат. Це активний період, енергію якого найкращим чином можна направити на творчість і творення. Яскравість, впевненість в собі, вміння вигідно подати себе сприяють успіху.

СКОРПІОН

Перші дві декади липня — напружені. Обставини складаються так, що доводиться переосмислювати свою систему цінностей. Соціальні та громадські справи викликають роздратування, ви можете почуватися самотньо, спостерігаючи за оточенням. Щоб згладити негативний потенціал першої половини липня, необхідно розвивати відчуття правильної оцінки людських цінностей, що включають в себе увагу до інших людей і їхніх потреб. Після 18 липня загальна ситуація значно поліпшується, можливий несподіваний прихід грошей. Підвищення творчої енергії сприяє активізації ділових і особистих контактів, з'являються нові цікаві знайомства.

СТРІЛЕЦЬ

Поряд з поліпшенням життєвих обставин в цей період ви схильні до власної переоцінки, перебільшень. Може статися помилкова концентрація всіх сил на з'ясування взаємин із навколишнім світом. Необдуманість вчинків, надмірні вольові зусилля до здійснення власних намірів призводять до психічної напруженості. Все це сприяє тертю і проблем на службі і в бізнесі. До кінця місяця ви знаходите впевненість і спокій, сила вашого впливу значно розшириться. Активізується творча сила, вдається досягти визнання і отримати матеріальне заохочення, подяку, а також нові цікаві пропозиції.

КОЗОРІГ

Період супроводжується бадьорістю духу, підвищенням фізичних і душевних сил. Професійне або ділове піднесення станеться набагато легше, ніж в інші періоди. Сприятливий час для вирішення майнових питань, а також для укладання договорів та інших офіційних спілок. Нові проєкти отримають темп, збільшиться грошовий обіг, кількість продажів і покупок, фінансових угод. Широко застосовуйте отримані знання і навички, власний життєвий досвід і мудрість представників старшого покоління — ви зможете вирватися вперед, обійти конкурентів. Сприятливі зв'язку з іноземцями, комерційні угоди за кордоном.

ВОДОЛІЙ

Місяць важливий, насичений подіями, зустрічами, знайомствами, а також грошовими витратами. Цьому сприяє повний місяць 24 липня в вашому знаку. Ви дуже емоційні в цей період, імпульсивні, тому, намагайтеся правильно оцінювати свої можливості, щоб потім не шкодувати про даремно витрачені ресурси. Період сприятливий для оформлення важливих документів, запуску нових проєктів, успішного реформування старих підприємств. Якщо ви готові приймати і враховувати інтереси близьких, то вдало складаються, гармонізуються любовні і сімейні взаємини. Співпраця та партнерство сприяють отриманню хорошого прибутку, а також подарунків, приємних сюрпризів та т.п.

РИБИ

Вам щастить більше ніж представникам інших знаків зодіаку, однак, не слід втрачати зв'язок із реальністю — використовуйте потенціал липня правильно. Це гарний час для професійної діяльності, ділових знайомств, оформлення довгострокових договорів. Для кохання і романтики час не дуже підхожий, проте, це компенсується набуттям матеріального фундаменту і життєвим визначенням. Бережіть здоров'я — уникайте переїдання і надмірного прагнення до задоволень. 28 липня планета Великого Щастя — Юпітер — виходить із вашого знака, але повернеться знову в кінці грудня 2021. Те, що розпочато в цьому місяці, отримає сприятливий розвиток в майбутньому.

Читайте також: Чотири знаки зодіаку, які розбагатіють цього літа

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання