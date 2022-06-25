Що зірки нам пророкують: гороскоп на липень 2022 року

Що зірки нам пророкують: гороскоп на липень 2022 року

Липень – сприятливий місяць, проте фізична активність дещо знижується, оскільки від 5 липня Марс переходить у знак Тельця, де має статус вигнання. Цей транзит сприятиме уповільненню розвитку тих чи інших проєктів, у людей з'явиться сильне бажання зупинитися, відпочити, створити довкола себе спокій та комфорт.

1 липня гармонійний аспект Сонця з Юпітером, який можна з успіхом використовувати для прориву у справах, вирішення юридичних питань, запуску реклами, оскільки енергії Марса до 5 липня цілеспрямовані та обидві планети перебувають у знаку Овна – ідеальний період для будь-яких починань, виїзду за кордон, пошуку захисту та заступництва. До 13 липня Місяць росте, тому все, що буде ініційовано на початку місяця, швидко принесе хороші плоди, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Від 2 липня, Нептун, планета духовності, містики, творчості переходить у ретроградний рух до 4 грудня 2022 року. У світових масштабах цей період буде відзначений активізацією прихованих міждержавних процесів, інтриг. Ретроградна фаза руху планети спрямовує енергії всередину — справжні цілі не афішуються, діяльність стає невидимою. З іншого боку, під час ретроградного Нептуна, у багатьох людей прокидається глибокий інтерес до окультизму та надприродних явищ, просвітлені особи досягають вищих рівнів духовної свідомості та внутрішнього зростання.

2 липня 2022 року, стане знаковим для багатьох. Окрім зміни фаз руху Нептуна, у цей день напружений аспект двох войовничих планет – Марса та ретроградного Плутона. Військово-політична діяльність буде дуже агресивною у цей час. Рушійними силами можуть стати боротьба за владу, заздрість та спрагу помсти, прагнення будь-яким способом отримати максимум прибутку. У цей період колишні вчинки можуть створити перешкоди, а з'ясування стосунків може швидко перейти у фізичний конфлікт із застосуванням зброї або колюче-ріжучих предметів. Усвідомлені особи мають шанс перетворити напружений потенціал цього дня на позитивну енергію, що може призвести до грандіозних досягнень.

Від 5 липня до 20 серпня, градус напруги знижується — Марс рухається Тельцем. Обставини складаються якнайкраще для вирішення внутрішніх питань, сімейних справ, роботи по дому, а також для накопичення ресурсів.

Цього ж дня, 5 липня, Меркурій входить у знак зодіаку Рак. Транзит сприяє формуванню інтуїтивного мислення, люди стають мовчазнішими, зайняті суто особистими питаннями. До 19 липня — не ефективний період для інтелектуальної діяльності, будь-яких робіт, які потребують швидкої реакції, точності розрахунків.

9 і 10 липня з'єднання Меркурій у напрузі з Юпітером і з'єднання з Чорним Місяцем. У ці дні кількість неправдивої інформації збільшиться у рази. Також, кризовий період для взаємин із родичами, з рідними та близькими людьми. Підвищується тривожність, сняться погані сни, з підсвідомості здіймаються страхи.

13 липня — Повнят в Козорозі, енергетично потужний день, з'являється можливість реалізувати який-небудь свій план. День є основою на частину місяця, що залишилася, тому потрібна самодисципліна, висока частка відповідальності за свої слова і вчинки.

13 липня Венера у гармонійному аспекті з ретро Сатурном допомагає навести лад у сфері особистих і ділових взаємин, провести конструктивні переговори та знайти загальне рішення, корисне для всіх. Ідеї, проекти та пропозиції будуть підтримані колективом, якщо вони не суперечать законам.

Цікавий день 14 липня – напруга Венери та Нептуна, але гармонійний аспект між Меркурієм та Ураном: можна легко притягнути токсичні взаємини. Більшість людейголовою розуміють, що не варто вплутуватися в любовну авантюру, але бажання новизни і спрага свіжих відчуттів затьмарюють розум. Намагайтеся уникати алкоголю та засобів, що змінюють свідомість – у цьому випадку ви зможете уникнути неприємних наслідків.

16 липня Сонце поєднується з Меркурієм, а 17 липня Меркурій у гармонії з ретро Нептуном – час натхнення, активізації емоційно – чуттєвої сфери, продуктивної творчої діяльності.

18 липня о 04:32 за київським часом Венера входить у знак Раку, а Сонце в гармонійному аспекті з ретро Нептуном – сприятливий день, особливо для романтики, сімейних стосунків, вирішення глибоко особистих питань.

19 липня о 15:35 Меркурій увійде у знак Лева – голова стає ясною,з'являється багато творчих ідей у найближчі два тижні. Починається чудовий час для презентацій, запуску реклами, проведення громадських заходів.

20 липня Сонце в опозиції із ретро Плутоном – цього дня діють руйнівні енергії. Аспект може сприяти посиленню негативних процесів у глобальних масштабах. Також можливі деякі торги світового уряду з метою змінити існуючу ситуацію. День трансформацій, переходу на наступний етап життя. Швидше за все, процеси супроводжуються тяжкими емоційними станами.

22 липня о 23:07 за київським часом Сонце повертається до себе додому – на знак Лева. Цей транзит обов'язково принесе багато яскравих та щасливих днів.

23 липня – сприятливий день, Меркурій у гармонійному аспекті з Юпітером допоможе у вирішенні юридичних питань, а також допоможе у будь-яких справах, пов'язаних із зарубіжжям та вищою освітою.

25 липня – складний день, Венера у напрузі з Юпітером заважає об'єктивно співвідносити свої бажання з навколишньою дійсністю.

26 липня – час конфліктів, Меркурій та Марс у напрузі, що може сприяти погіршенню відносин, основою яких є майновий чи грошовий інтерес.

27 липня – критичний день для любовної сфери, романтичних та сімейних взаємин. Венера з'єднується з негативною кармічною точкою – Чорним Місяцем, порушує найболючіші теми.

28 липня Молодик у Леві принесе бажані оновлення, поверне оптимізм.

Від 29 до 31 липня – напружені дні, які потребують уваги до деталей, дотримання норм та правил. Меркурій у напрузі з Ураном та опозиції з ретро Сатурном у ці дні – час перешкод та складно вибору.

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