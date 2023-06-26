Що зірки нам пророкують: гороскоп на липень 2023 року

Починається липень із напруженості між Ураном і Венерою за фіксованими знаками зодіаку, а також стаціонарного Нептуна з поворотом у ретроградний рух. Це час сильних проявів роздратованості й конфліктності, скутості та перешкод. Після повного місяця 3 липня поступово туман розсіється – і з'явиться місце для свята.

Від 1 до 3 липня – дні труднощів, помилок, сумнівів, тривог, особливо для людей тонкої душевної організації. Варто утриматися від руйнівних дій, бути готовими до жорстких обмежень та дискомфорту в перші кілька днів місяця. В оточенні є джерело роздратування, взаємини з іншими людьми викликають негативні реакції, що призводять до агресії, конфліктів, зіткнень, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

На початку місяця важливо подолати комплекси, страхи, невдоволення! Не сподівайтеся на випадковість! Інакше можна втрапити в ситуації жорсткого контролю, дисципліни, примусу, обмеження на весь період ретроградного Нептуна (від 1 липня до 7 грудня 2023 року). Стаціонарна планета завжди проявляється яскраво, а ретроградність Нептуна може повернути давні омани, старі залежності та шкідливі звички.

3 липня повний місяць у Козорогу о 14:38 – остання повня в Козорогу, коли Плутон перебуває також у цьому знаку зодіаку. Показник того, що черговий етап еволюції людства закінчується, після чого піде новий глобальний цикл. Наступний повний місяць у Козорогу поблизу Плутона, планети колективних енергій, трансформацій, відродження, відбудеться приблизно через 250 років.

4 липня з'єднання Місяця та ретроградного Плутона в Козорогу – важливий аспект, який впливає на свідомість і глибинні пласти психіки багатьох людей. Змінюються уявлення про світоустрій цілих народів. Зароджуються причини, які допоможуть прокинутися від уявного життя, хибних ідеалів, навіяних ззовні.

В липні напруженість між Ураном, планетою непередбачуваних енергій, та Венерою, планетою взаємовідносин, яка зараз у петлі ретроградності, є несприятливим показником для сфери партнерства, особливо на початку місяця та наприкінці. Але все ж будуть і яскраві, світлі дні, можливості для відновлення взаємовідносин, несподівані романтичні зустрічі.

Войовничі енергії Марса поступаються місцем планеті кохання і комфорту – Венері, але варто пам'ятати про те, що Ліліт (Чорний Місяць) у Леві визначає тло місяця, концентрує бажання людей, часом затьмарюючи розум. Багато хто проходить складні уроки долі, зустрічає на своєму шляху тих людей, які більше для досвіду, а не для особистого щастя. Конфліктні взаємодії Урана та Венери, то посилюючись, то затихаючи, не дозволять нудьгувати у липні.

10 липня о 14:40 Марс входить до знака Діви, і після цього градус напруженості знижується. Боротьба, пристрасть і драма поступаються місцем стабільності та емоційному спокою до 17 липня. Друга декада місяця – час діалогу та взаємних поступок, цілеспрямованої роботи, самовизначення. Використовуйте цей час для того, щоб створити для себе фундамент, підготуватися до складнощів, які є ймовірними в останній тиждень місяця.

11 липня о 07:11 Меркурій входить до знака Лева та активізує творчі й ораторські таланти, прагнення бути в центрі, спілкуватися, подорожувати. Позитивний тиждень попереду, планетарні енергії допомагають відновитися, впорядкувати думки. З'являється багато цікавої інформації, частіше проводяться колективні заходи, пов'язані з мистецтвом і розвагами. Але також переміщаючись Левом, від 17 до 24 липня Меркурій утворює напружені аспекти з Юпітером і Ураном, з'єднується з Чорним Місяцем, створюючи умови для шахраїв, злодіїв, пропагандистів. Тому будьте пильні, не піддавайтеся на провокації та спокуси!

17 липня молодик у Раку о 21:31 відкриває новий місячний цикл, який загалом буде сприятливим для сімейних стосунків, спілкування з родичами, вирішення питань, пов'язаних із майном і місцем проживання. Звісно, якщо є невирішені питання з рідними та близькими людьми, шлюборозлучні процеси, гострі сімейні конфлікти, то цей молодик також активізує подібні теми.

Найближчий місячний цикл активізує чуттєву сферу, на тлі ретроградності Венери від 23 липня піднімає давні любовні історії, важливі події у сфері особистих взаємин, а також страхи, зради, розставання, помилки у стосунках із романтичними партнерами, подружжям.

18 липня розпочинається новий соціальний цикл. Цього дня Місячні Вузли змінюють вісь знаків зодіаку: Висхідний Вузол входить до знака Овна, а Низхідний, відповідно, до знак Терези. Від 18 липня 2023 року до середини січня 2025 року Місячні Вузли переміщатимуться віссю взаємовідносин, що є сприятливим показником для усунення наявних конфліктів, зокрема між державами. Починається час домовленостей, відновлення зв'язків на всіх рівнях.

Від 23 липня до 4 вересня 2023 року планета кохання та взаємин увійде до ретроградної фази руху у знаку Лева. Несприятливий період для першого шлюбу. Також 23 липня о 04:50 Сонце входить до знака Лева, до своєї оселі. Розпочинається період прояснення, усвідомлення, виявлення причинно-наслідкових зв'язків у формуванні справжнього стану речей. Венера відповідає не лише за стосунки між людьми. Гроші – це також сфера впливу планети. Бо оскільки в Леві перебуває підступний Чорний Місяць, буде важко встояти перед його спокусами та звабами. Бережіть свої ресурси як матеріальні, так і особисті! Люди, які мають сильну здорову психіку, миттєву реакцію, практичне мислення, зможуть протистояти її впливам.

27 липня з'єднання Меркурія та ретро Венери у Леві, цього ж дня Уран у конфлікті з Чорним Місяцем – вихор неоднозначних енергій може принести все, що завгодно. Ми проходимо іспити на зрілість! У жодному разі не вступайте в публічні скандали, будьте осторонь усього, що вас не стосується, інакше неприємний шлейф залишиться надовго. Можливі гучні заяви від державних осіб, керівників країн, відомих осіб, які вплинуть на розвиток подій.

29 липня о 00:31 Меркурій входить до знака Діви, де має статус управління. У цьому ж знаку зодіаку, в серпні, планета перейде в ретроградний рух. Тобто в Діві Меркурій надовго – до 5 жовтня 2023 року. Енергетичний фон транзиту сприятливий для представників земних знаків: Дів, Козорогів, Тельців. У цей час з'являться корисні зв'язки, радше навіть із минулого. Люди стають набагато спокійнішими, прагнуть створення міцних ділових взаємин. Приходить розуміння того, чим займатися та як заробляти гроші.

Липень 2023 року запам'ятається яскравими подіями у сфері особистого та ділового партнерства, вибудовуванням нових зв'язків на базі старих, переглядом своєї ролі у стосунках. Місяць відповідальних рішень, самовизначення, аналізу минулих ситуацій, виправлення помилок. Є шанс подолати життєву кризу, якщо правильно оцінити свої можливості та те, як вони відповідають запитам. Може, є перебільшення в той чи інший бік? У липні відбудуться доленосні зустрічі, не факт, що приємного характеру, але вони необхідні, щоб вийти із замкнутого кола саме через подолання себе.

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