Що зірки нам пророкують: гороскоп на листопад 2021 року

Енергетичний потенціал листопада 2021 року є потужним, некомфортним і вимагає виходу із "зони комфорту".

Попри складні зовнішні обставини першорядним є питання влади, впливу та досягнення особистої мети. Водночас основним джерелом реалізації бажаного розглядаються ресурси інших людей.

Сонце і Марс проходять знак Скорпіона, Молодий місяць у Скорпіоні 4 листопада (23:14 за київським часом), а також Меркурій від 6 до 24 листопада 2021 року багато в чому визначають фон подій листопада 2021 року. Складний місяць активізує глибокі та болісні життєві тріщини. Попри зовнішній негативний фон багато людей визначають собі точки зростання, тобто зрозумілою стає перша мета на шляху саморозвитку та трансформації навколишньої дійсності, у більш вигідний, корисний для себе бік.

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ОВЕН

Бажання зіставити себе зі своїми родичами, традицією, походженням чи предками приносить багато проблем. Важливо гармонійно розподілити можливості, прийняти реалії нового часу, водночас використовувати найсильніші сторони своєї особи. Будьте готові до того, що активними будуть конкуренти, суперники. Життєві обставини складаються так, що вам доводиться вносити зміни у звичний перебіг подій навколишньої дійсності. Якщо ви приймете те, що найближчим часом в основі успіху є досвід, попередні напрацювання, взаємини на соціальному рівні, ваше життя стане якіснішим.

ТЕЛЕЦЬ

Протягом місяця виникають нові ситуації, відбувається багато того, що не може називатися традиційною системою. Ідеї, які не мають жодного зв'язку з інтересами колективу, втрачають будь-який сенс. Віра у прекрасне майбутнє допомагає долати труднощі. Що б не відбувалося, намагайтеся зберігати спокій, але будьте готові до зовнішнього опору, агресивної конкуренції. У листопаді основний життєвий урок полягає в тому, щоб навчитися довіряти та вірити в інших людей, у саме життя. Місячне затемнення 19 листопада змусить багато чого переоцінити у своєму житті.

БЛИЗНЯТА

Період прийняття досвіду, який означає необхідність навчитися розпізнавати те, що для вас справді сприятливе. Це час усвідомлення, скидання "рожевих окулярів", а також прийняття неминучості як позитивних, так і негативних подій. Найближчого місяця ви усвідомлюєте наслідки будь-якого досвіду, незалежно від ступеня його бажаності для нас. Якщо отриманий життєвий досвід ви пережили в неприйнятті, тобто в засудженні, почутті провини, страху, жалю та інших формах заперечення того, що сталося, ви можете знову і знов потрапляти в схожі важкі життєві ситуації, в яких намагатиметеся вирішувати проблеми минулого.

РАК

Період переживань, тривалість яких відрізняється, залежно від рівня свідомості. Може виникати відчуття, що "я більше ніколи не буду щасливим і що не залишилося жодної надії на поліпшення". Однак, якщо реакція на зовнішнє буде негайною, ви зможете використати ситуацію з вигодою та користю для себе. Чим раніше ви поділитеся своїми почуттями з іншими людьми, тим швидше отримаєте підтримку та подолаєте складні ситуації. Хоча відкриватися всім є небезпечним. Важливо правильно зважувати ситуацію і не поспішаючи інформувати людей про поточні зміни в особистому житті.

ЛЕВ

Схильність до прояву самостійних рішень призводить до обурення з боку оточення. Адекватним людям, які думають, зрозуміло ваше прагнення розповісти про свої почуття і плани на найближче майбутнє. Однак, слід бути готовим до активного зовнішнього опору та критики на свою адресу. Одночасно доводиться вирішувати безліч завдань, але через турботи і клопоти, що раптово з'явилися, ускладнюються взаємини з рідними, близькими людьми. У цей період життєво важливо зрозуміти основні принципи взаємодії із зовнішнім планом, зрозуміти основні принципи циркуляції життєвої енергії – це забезпечить вас надійним захистом.

ДІВА

Протягом місяця ви маєте змінити своє життя та відкрити нові горизонти. Для цього потрібна величезна сила, здатність керувати емоціями. Ви опиняєтеся в стані складного вибору, водночас не варто розраховувати на допомогу та підказки із зовнішнього боку. Як би не склалася ситуація, у найближчий місяць ви маєте силу і енергію, що дозволяє кардинально змінити незручне становище. Ваші друзі та однодумці прагнуть організувати взаємовигідні проєкти, розпочати роботи. Ваше особистісне зростання відбудеться тоді, коли ви зможете розібратися з усіма деталями, визначити, що ж дійсно вам необхідно, а що нав'язано зовнішнім середовищем.

ТЕРЕЗИ

Життя перебуває у злагоді з кризовими, небезпечними ситуаціями. Ви отримуєте благословення вищих сил, матеріальну допомогу та емоційну підтримку з боку оточення. Замість ілюзій та ідеалізму приходять обачність, стриманість у прояві почуттів, суворість оцінок та обачність. Листопад — час закріплення взаємин, тому його слід використовувати для серйозних розмов із партнерами, укладання шлюбу та підписання договорів. Але в цей час все йде за планом! Наприклад, раптово може виникнути романтичний зв'язок із начальником чи банальний службовий роман.

СКОРПІОН

Багатьох людей вражає ваша здатність перевершити рамки звичайного, повсякденного, нормального стану та розвинутися на новому рівні. Ваш розвинений розум, який дуже швидко опрацьовує інформацію в новій нестандартній якості, може допомогти вам повністю змінити наявний стан речей, отримати нові перспективні пропозиції. Намагайтеся бути в центрі, на очах – це основа вашого успіху на найближчий час. Віра, прийняття поняття духовності, філософії, колективної діяльності відкриває перед вами нові можливості. Листопад для вас – це місяць виходу за межі звичайного.

СТРІЛЕЦЬ

Практичне застосування будь-якої мудрості, пізнаної вами, дає вам виняткову швидкість, можливість проникнення в інформаційні потоки та здатність відкривати нове, раніше не пізнане, революційне та нестандартне. Листопад є сприятливим місяцем для вас, тому не варто відкладати потім те, що можна зробити зараз. Прояв неординарних, незвичайних інтелектуальних здібностей сприяє вашому кар'єрному просуванню, соціальному успіху в найширшому сенсі цього слова. Будьте готові до несподіваного повороту подій. Уникнути неприємностей допоможе готовність вивчати та приймати ситуацію під різними "кутами зору".

КОЗОРІГ

Легким цей місяць для вас не є, тому не слід втрачати пильність навіть тоді, коли ви впритул наближаєтеся до своїх цілей. Ваші розумові здібності перебувають під прицілом оточення. Будьте готові до нестандартних ситуацій, які вимагатимуть мобілізації всіх ваших психічних та ментальних сил. Ваш успіх багато в чому залежить від прагнення продемонструвати свої сильні сторони. Не упускайте можливість вийти на міжнародний рівень взаємовідносин як особистих, так і ділових. Намагайтеся розподілити свій час так, щоб у разі форсмажорної ситуації ви були готові до негайних дій.

ВОДОЛІЙ

Попри зовнішній добробут життя змушує вас концентрувати свою увагу на базових речах та зміцнювати фундамент у багатьох життєвих сферах. Листопад принесе вам безліч нестандартних ситуацій, які змусять вас переглянути основні, визначені раніше вектори розвитку. Ви навчитеся правильно сприймати труднощі, грамотно їх оцінювати, щоб потім виробляти необхідну стратегію щодо їх подолання. Намагайтеся зберігати свої ресурси, не витрачайтеся на дрібниці, оскільки листопад багатий на непередбачувані ситуації, важко керовані процеси, які в кращому разі збагатять вас корисною інформацією.

РИБИ

Перш ніж отримати бажаний результат, доведеться пожертвувати звичним способом життя. Схильність обернути ситуацію на вигідний, корисний для себе бік, не призводить до бажаного результату. Успіх цілком можливий, але слід змиритися з тим, що далеко не все йде за вашим сценарієм. Враховуючи зовнішні, не дуже зручні для вас обставини врешті-решт вдається подолати більшість перешкод і перейти на наступний життєвий етап. Придивляйтеся та прислухайтеся до тих людей, з якими ви знайомі вже давно. Однак намагайтеся не втратити свою індивідуальність.

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