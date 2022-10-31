Що зірки нам пророкують: гороскоп на листопад 2022 року

У листопаді 2022 року весь світ змінюється, життя вже ніколи не буде колишнім для багатьох людей. У цей період геополітика структурується по-новому, багато країн пожинають плоди глобалізації, переділ світу триває, але менш агресивно.

Перша декада листопада буде дуже складною, можливі серйозні проблеми у банківській сфері, складності у соціальній сфері, затримки виплат, зупинки у постачанні товарів, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Ретроградний Марс у Близнюках створює умови для інформаційно-політичної, інформаційно-психологічної війни, але в полі бою інтенсивність військових дій знижується. Проте ретро-Марс негативно впливає на можливості логістики, збиваються графіки руху транспорту, зупиняється бізнес, оскільки російська армія б'є по інфраструктурі України, енергетичних об'єктах, підстанціях. Нині дії агресора мають демонстраційний характер, але у результаті всі залишаться відносно при своєму.

1 листопада — серединна точка осіннього коридору затемнень. Цей день несе в собі енергію спотворень, ілюзій, тож нічого важливого не плануйте на цей час. Можливі кардинальні зміни на військовому фронті, несподіваний поворот у політичній сфері.

7 листопада Венера та Сатурн у напруженості, що створює безліч перешкод у особисті та ділові взаємини. Зриваються зустрічі, правочини, відкладається оформлення договорів. Цей аспект приносить труднощі у фінансову сферу, будь-які товарно-грошові відносини.

8 листопада о 12:59 за київським часом – повне Місячне затемнення у Тельці, яке закриє осінній коридор затемнень 2022 року. Меркурій у поєднанні з Сонцем цього дня, тому роль планети дуже велика у розвитку найближчих подій. Меркурій характеризує інформаційну та посередницьку діяльності, мислення, питання купівлі-продажу, сферу комунікацій. Після затемнення 8 листопада, слова, ідеї, наміри набудуть форми, розпочнуться торги про мир, про перемир'я.

11 листопада Сонце та Сатурн у напруженому аспекті, тому багато людей зіткнуться з різними обмеженнями – на кордоні, по роботі (вимушена відпустка, звільнення, зниження оплати праці, затримки зарплат). Не варто відвідувати офіційні інстанції цього дня, оскільки кількість відмов у допомозі чи оформленні документів значно зросте.

13 листопада гармонійний аспект Венери з Плутоном сприяє фінансовим справам, укладенню договорів, а також любовним взаєминам. Відносно гармонійне зовнішнє тло відчуватиметься до 19 листопада. Тому потрібно постаратися зробити якнайбільше найближчими днями (12 – 18 листопада).

15 листопада – один із найкращих днів місяця. Велика кількість гармонійних зв'язків між планетами (Сонце в тріні з ретро-Нептуном, Меркурій у секстилі з Плутоном, ретро-Юпітер у тріні з Венерою), створює потік талану та везіння у непростих зовнішніх умовах. Будьте серед людей, заявляйте про себе, шукайте допомогу та підтримку, якщо вона вам потрібна. Гарний день для виїзду за кордон, спілкування з іноземцями, особисті стосунки.

16 листопада о 08:09 за київським часом Венера входить у дуже позитивний та радісний знак Стрільця. Психологічна атмосфера стане гармонійнішою, з'явиться час та можливості для свята, що допоможе пережити ru-агресію. Меркурій у тріні з ретро Юпітером сприяє навчанню, подорожам, угод купівлі-продажу. Обставини складуться якнайкраще для того, щоб зайнятися найскладнішими питаннями та благополучно їх вирішити.

17 листопада з 10:42 Меркурій увійде на знак Стрільця – транзит додасть позитиву до нашого життя. У третій декаді місяця буде більше спілкування та співробітництва на міжнародному рівні. Лідери глав держав та урядів знайдуть корисні для всіх рішення, об'єднаються проти зла в особі РФ, і ми наблизимося до світу.

18 листопада Сонце в гармонійному аспекті з Плутоном створюють потужні енергетичні потоки, сприяють покращенню самопочуття навіть тяжкохворих людей, одужанню, регенерації організму. Для пошуку роботи чи фінансової допомоги, професійної діяльності, спілкування з впливовими людьми день сприятливий.

19 листопада ретро Марс у напруженості з ретро-Нептуном – негативний вплив аспекту протримається до 23 листопада – це час, коли інформаційна зброя б'є по психіці. Досить складний та небезпечний період, тому потрібно заздалегідь підготуватися до цього періоду. Це час обманів, помилок, провокацій, агресії у зв'язку з цим. Теми, актуальні в середині жовтня, знову вимагають до себе уваги, але їхнє продовження буде ще й у першій половині березня 2023 року.

20 листопада Венера та Меркурій з'єднуються у Стрільці, цей позитивний аспект діє до 25 листопада та пом'якшує напруженість між Марсом та Нептуном. Але краще, краще, не робити активних кроків у цей час, уникати конфліктів, оскільки одне необережне слово може спричинити бурхливу реакцію. Не дуже добрий час для соціальної активності, але для романтики, сімейних справ, третя декада листопада є сприятливою.

21 листопада Сонце та ретро-Юпітер у гармонійному аспекті – відкриваються чудові можливості для розвитку кар'єри, розширення бізнесу, співпраці із зарубіжними фірмами. Якщо потрібно вирішити юридичні питання – займіться цим у період від 20 до 24 листопада.

22 листопада о 10:21 Сонце входить у знак Стрільця, і це привнесе нові фарби у наше життя. Стає зрозуміло, що більшість труднощів позаду, а війна, розв'язана РФ проти України, поступово згасає. Загальне енергетичне тло покращується, позитиву стає більше, фізичний та психічний стан значно покращуються.

24 листопада о 00:57 молодик у Стрільці скине негативні програми минулого місячного місяця (25 жовтня – 23 листопада), який був дуже важким. Можна починати щось нове, хоча розвиватися проекти чи бізнес буде так швидко, як хотілося б, оскільки триває період ретроградного руху Марса Близнюками. Звичайно, багато залежить від особистого гороскопу людини, але загальне енергетичне тло, соціальні та суспільні настрої, обставини стають позитивнішими і сприятливішими.

Від 27 листопада формується гармонійний аспект ретро-Марса із Сатурном, 28 листопада – точний аспект, але його позитивні впливи відчуватимуться до 1 грудня. Ідеї чи справи, розпочаті ще у березні – квітні 2021 року, можуть бути втілені у реальність найближчим часом. Принаймні можливості для цього будуть, тому не варто упускати шанс. Останні дні листопада сприятливі для внесення змін та переоформлення договорів, реконструкції, реорганізації підприємств.

Події першої декади листопада створюють атмосферу, щотисне, і сприяють похмурим думкам, проте до третьої декади місяця ситуація зміниться рішуче на краще. Важливо не втрачати надію, не піддаватися маніпуляціям та відкидати все інформаційне сміття, щоб зберегти своє психічне здоров'я.

Читайте також: