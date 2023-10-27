Що зірки нам пророкують: гороскоп на листопад 2023 року

З дрібними краплями дощу на вікнах, золотим листям на темному асфальті та сірими хмарами до нас приходить листопад. Цей місяць часто навіює похмурі настрої, проте листопад 2023 року буде набагато цікавішим і позитивнішим, порівняно з попереднім місяцем.

До 7 листопада стаціонарний Сатурн готується перейти у директний рух. Перший тиждень місяця ідеально підходить для серйозної внутрішньої роботи та розвитку сили волі, визначення життєвої мети, оскільки енергії планети сконцентровані, максимально співзвучні з природним бажанням людей набути сталого становища у суспільстві та професії, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

2 листопада на небі формується сильна вдала колективна конфігурація "напіввіз" або "косе вітрило" з добрих планет: ретро-Юпітера, Місяця та Сонця. Стаціонарний Сатурн із виходом із ретроградного руху допомагає спрямувати енергію цієї зміни у потрібному напрямку. Докладаючи певних зусиль та залучаючи інших людей у свої цілі чи процес змін, можна створити необхідні умови та знайти енергію для ефективної соціальної діяльності.

3 листопада – складний день, пов'язаний із вибором, бажанням мати більше, ніж реально можливо. Ще тримається опозиція Сонце – ретро-Юпітера та формується нова опозиція Венери та ретро-Нептуна. Важко зрозуміти, чого дійсно хочеться і як це отримати без шкоди для інших. Опозиція Місяця та Плутона посилює емоційність, нестриманість, нестабільність, тому треба берегти себе та своїх близьких.

4 листопада Меркурій в опозиції з ретро-Ураном сприяє генерації різноманітних ідей, головне, щоб вони вкладалися в реалії сучасного світу. З'являється невизначеність та почуття тривожності, зростає конфліктність. Спочатку думаємо, потім говоримо!

6 листопада Венера у гармонійному аспекті з Плутоном сприяє врегулюванню спірних питань у партнерських взаєминах. Приходить розуміння того, що дійсно відбувається, як і куди рухатися далі. Енергії дня сприяють поліпшенню матеріального становища, отримання довгоочікуваного прибутку.

7 листопада Сатурн перейшов у директну фазу – соціальні процеси активно прискорюються, легше взаємодіяти із представниками офіційних структур. Меркурій і ретро-Нептун у гармонійному аспекті, що допомагає знайти рішення зі складних питань та знайти вихід із найбільш заплутаних ситуацій. Особливо ефективна перша половина дня.

8 листопада об 11:31 за київським часом Венера входить на знак свого володіння — Терези. Транзит допоможе отримати баланс настільки, наскільки це можливо за обставин, що склалися. Формується гармонійний аспект Плутон – Меркурій (точний – рано-вранці 9 листопада). У ці два дні закладаються основні тенденції до початку грудня, а суспільні настрої та економічні очікування впливають на політичну поведінку як внутрішню, так і зовнішню.

10 листопада о 08:25 за київським часом Меркурій входить у знак Стрільця і одразу ж утворюється напружений аспект із Сатурном, який приносить проблеми у спілкуванні та конфлікти, пов'язані з обмеженнями, дисципліною та добровільними обмеженнями. Виникають труднощі з вільним самовираженням, перешкоди там, де їх не повинно бути.

11 листопада – опозиція Марс – ретро-Уран, її вплив поширюється й наступного дня. Аспект агресивних дій, розривів та розлучень. Збільшується конфліктність, притягуються ризики, люди схильні з'ясовувати стосунки з допомогою фізичної сили. Напруження пристрастей, неврівноваженість, вибухові реакції на те, що відбувається, унеможливлює роботу в колективах.

12 листопада світла кармічна точка – Білий Місяць – входить на знак Тельця о 09:45 на 7 місяців. Білий Місяць уособлює віру, м'якість, доброту, щастя. У гороскопі кожної людини є як світла кармічна точка, так і негативна – Чорний Місяць. І знати, в якому знаку зодіаку вони розташовані, буде не зайвим. Білий Місяць у Тельці орієнтує людей на міцність та сталість, прагнення заробити, накопичити ресурси, зберегти своє фізичне та психічне здоров'я. Білий Місяць у Тельці допомагає набути миру та гармонії, всіляко сприяє ефективній роботі з реальними формами.

13 листопада об 11:27 за київським часом молодик у Скорпіоні у поєднанні з Марсом та опозиції з ретро-Ураном. Трансформаційний молодик, градус напруженості в навколишньому світі досить високий. Водночас є елемент несподіванки у розвитку подій, раптового завершення найяскравіших конфліктних ситуацій. Додається аварійна ситуація на дорогах, травмонебезпека. Цього дня необхідно з усією серйозністю поставитися до техніки безпеки, не перебувати в натовпі. Багато людей опинитися в стані вигоряння на роботі, виникає потреба обнулитися і почати багато з чистого листа.

14 листопада Меркурій та Венера у гармонійному аспекті допомагають згладити гострі моменти вчорашнього дня, сприяє покращенню партнерських взаємин, знаходженню компромісних рішень.

17 листопада Сонце і Марс у гармонійних аспектах з ретро-Нептуном. День насичений глибокими енергіями та містикою, переважно позитивного характеру. Перед кожною людиною можуть відкритися великі перспективи, якщо правильно використати творчий потенціал. Сприятливо закривати усі питання, актуальні у попередні два роки. Активізується життєва енергія, можна позбутися "дір", через які витікають ваші фінанси.

18 листопада з'єднання Марса із Сонцем – від цього дня розпочинається новий цикл Марса. Енергії аспекту відчуваються від 17 до 20 листопада. Відповідний час для визначення призначення та сфери діяльності, які принесуть задоволення та високий дохід. Усі відповіді закладено в натальній карті, які можна отримати на консультації астролога. Період сприятливий для коригування своєї фінансової карми, завдяки чому відкриються джерела отримання грошей.

20 листопада гармонійний аспект Сонця та Плутона сприяє конструктивним перетворенням, посилює сприятливі тенденції попередніх трьох днів.

21 листопада формується гармонійний аспект Марс – Плутон (точний – рано-вранці 22 листопада). Активні два дні, коли Всесвіт дає нам шанс і з важливими справами розібратися і робити те, що дійсно подобається. Чудовий шанс усунути проблеми, покращити стан здоров'я.

22 листопада о 16:03 Сонце входить на знак Стрільця та включає позитивні енергії на найближчий місяць. У кого розвинена інтуїція та кругозір, зможуть побачити у будь-якій кризі не лише проблеми, а й нові можливості.

23 листопада напружений аспект Сонця та Сатурна вимагає серйозного ставлення до закону та порядку. День глибоких усвідомлень. Слід дотримуватися субординації і бути готовим до перешкод та тимчасових невдач. У період від 23 до 25 листопада можна змінювати свою долю залежно від вжитих дій, тобто. піти або за найкращим, або за гіршим сценарієм.

24 листопада Марс входить у знак Стрільця о 12:15, а 25 листопада утворює напружений аспект із Сатурном. Ці два дні обіцяють бути нелегкими. Намагайтеся все робити чітко, ладом, повагом. Тримайте під контролем свої почуття і не поспішайте висловлювати емоції, що вирують усередині.

27 листопада Меркурій у напруженості з ретро-Нептуном. Також цього дня об 11:16 за київським часом повня у Близнюках в опозиції з Марсом. Будьте уважні до того, що відчуваєте, робите та говорите!

29 листопада Венера у поєднанні з низхідним місячним вузлом притягує в життя щось позитивне з минулого. Останні дні місяця можна назвати гармонійними. Космос прихильний, проте він натякає, що настав час сповільнитися, обернутися назад і ще раз проаналізувати свої слова та вчинки.

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