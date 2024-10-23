Що зірки нам пророкують: гороскоп на листопад 2024 року

Цього місяця відбудеться важлива астрологічна подія, яка вплине на весь світ і на кожного з нас.

20 листопада Плутон, який символізує глибинні процеси трансформації, руйнування та відродження, а також влади та колективних змін, на 20 років увійде на знак Водолія, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

До 20 листопада 2024 року Плутон перебував у знаку Козерога, де він провів 17 років, від 2008 року. Цей час був пов'язаний із трансформацією структур, систем влади та соціальних ієрархій. Козоріг пов'язаний із поняттям дисципліни та відповідальності, боргом та традиціями, і в цей період Плутон виявляв слабкі місця в наших суспільних системах: від державної влади до економічних структур та великих корпорацій. Ми бачили, як руйнуються старі ієрархії, виявляються недоліки в управлінні та з'являються кризи у світовій економіці та політиці.

Перехід Плутона з Козорога на знак Водолія триває вже півтора року і руйнує все, що не витримує випробування часом і реальністю. Цей період приніс багато змін, які були болісними, але необхідні оновлення і оздоровлення структур, на яких тримається наше суспільство.

Транзит Плутона Водолієм від 20 листопада 2024 року до 2044 року знаменує початок нової епохи, в якій фокус переміститься зі зміцнення усталених структур на кардинальне оновлення та інновації. Плутон у Водолії принесе глобальні зміни, пов'язані з колективною свідомістю, свободою, наукою та технологічним прогресом.

Енергія Плутона у Водолії більш легка та динамічна порівняно із земною та суворою енергією Козорога. Це час виклику та змін, коли старі обмеження поступаються місцем новим можливостям. Ми можемо почуватися як на межі прориву, але також мати справу з невизначеністю, пов'язаною з безперервними змінами.

Цей період вимагатиме від нас гнучкості та готовності адаптуватися до нових реалій. Він принесе із собою дух експериментування та готовності до переосмислення звичних уявлень. Плутон спонукатиме нас досліджувати нові способи взаємодії зі світом, виходити за рамки старого мислення та дивитися в майбутнє з відкритим розумом.

Таким чином, перехід Плутона до Водолія обіцяє стати епохою, коли людство зіткнеться з викликами та можливостями на шляху до більш вільного, інклюзивного та технологічно розвиненого суспільства. Це час, коли ми переосмислюватимемо своє місце у світі і шукатимемо нові шляхи для створення спільного майбутнього.

1 листопада о 15:47 (gmt+3) молодик у Скорпіоні. Цього дня Місяць та Сонце з'єднуються у знаку Скорпіона, пропонуючи нам можливість зазирнути всередину себе та опрацювати те, що ми зазвичай приховуємо від оточення та самих себе. Це початок нового циклу, який акцентує увагу на темах особистої сили, вразливості, глибинних зв'язків та позбавлення всього непотрібного.

2 листопада о 22:18 Меркурій переходить на знак Стрільця, де й перейде до ретроградного руху 24 листопада. А вийде планета із цього знака зодіаку 8 січня 2025 року. Це дуже складний період для представників знака Стрільця.

Від 1 до 4 листопада опозиція Марса та Плутона має подвійну природу. З одного боку формує напружені обставини та забезпечує підвищений рівень небезпеки, блокує можливості. Але, з іншого боку, може дати творчий сплеск та відчуття сильного внутрішнього тиску, що спонукає до створення чогось нового. Якщо ж людина не вміє робити правильний вибір, це може призвести до застою у професійній чи творчій діяльності, оскільки через надлишок емоцій складно зосередитися на якомусь одному проєкті чи ідеї.

3 листопада опозиція Венери та Юпітера може посилити бажання отримувати задоволення, що не відповідає бюджету. На цьому тлі багато людей можуть розчаруватися у партнері, а досвід, який мав стати приємним, виявиться безрадісним. Можливі проблеми за кордоном, особливо у взаєминах із іноземцями.

4 листопада Марс входить на знак Лева о 07:10 і відкриває період, коли енергія, пов'язана з дією, ініціативою та агресією, набуває особливого забарвлення, натхненного креативністю, пристрастю та прагненням до самовираження. У цьому ж знаку, у грудні 2024 року, Марс почне свій ретроградний рух. Енергія Лева може посилювати амбіції, і в цей час люди часто прагнуть лідерства та успіху. Але також зростає кількість конфліктів, пов'язаних із конкуренцією. Транзит Марса за знаком Лева наповнює навколишній простір енергією, посилює харизму і прагнення самовираження.

9 листопада напруженість між Венерою та ретро Нептуном, що створює атмосферу ілюзій, зради та обману. Шахраї цього дня активізуються. Не варто зачаровуватися, щоб потім не розчаровуватися, адже «рожеві окуляри б'ються скельцями всередину».

11 листопада о 21:26 Венера входить на знак Козорога до 7 грудня. Це сприятливий період для ділового співробітництва і вибудовування дипломатичних взаємин, але для романтичних взаємин не найкращий час. За такого транзиту частіше трапляються службові романи.

12 листопада напружений аспект Меркурія з ретро-Сатурном обмежує шанси на успіх у спілкуванні з представниками адміністративних органів. Відмови, заборони, затримка видавання документів – звичайні неприємності цього дня. Допоможуть зняти надмірну напруженість заземлення, такі як медитація, прогулянки на природі, дихальні вправи.

Кульмінація листопада – повня у Тельці 16 листопада о 00:28 у точному поєднанні з Ураном.

Вона висвітлює теми, пов'язані з безпекою, стабільністю, ресурсами та самооцінкою.

Це потужний момент для усвідомлення своїх справжніх потреб та того, що приносить нам почуття захищеності та комфорту.

21 листопада Сонце входить на знак Стрільця о 22:57 і одразу ж утворює гармонійний аспект із Плутоном пробуджує в людях дух мандрівок, бажання пізнавати світ, культури та релігії інших країн. Одночасно посилюються шляхетність і великодушність, оптимізм та ентузіазм, милосердя, доброзичливість, потяг до філософських та релігійних питань.

27 листопада Сонце та Марс у гармонійному аспекті можуть принести яскраві та позитивні події на зовнішньому плані. В останні дні місяця багато чого стане на свої місця – пазл складеться.

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