Що зірки нам пророкують: гороскоп на лютий 2022 року

Лютий – досить спокійний місяць, астрологічна погода, загалом, сприятлива, що дозволяє почуватися вільно і планувати свій час так, як вам заманеться.

У першій половині місяця розважливість та емоційна стриманість сприяють досягненню будь-якої мети завдяки ретельно продуманому плану дій. У другій половині лютого відбувається багато подій у любовній сфері, всі найскладніші питання вирішуються щасливо, вдається досягти гармонії у стосунках. Чудовий час для заручин, одруження, визначення ваших взаємин та планування спільного майбутнього.

1 лютого о 07:46 за київським часом Молодий місяць у Водолії, відмінно підходить для постановки нової мети, запуску проєктів, сміливого впровадження новаторських рішень та інноваційних технологій.

Меркурій 4 лютого стаціонарний, а від 5 лютого у директному русі – з цього моменту розпочнеться новий етап у житті кожної людини. З 11 лютого Біла Місяць (світла кармічна точка) входить у знак Водолія на 7 місяців. Цей транзит допомагає розкритися найкращим водолійським енергіям. Стрімкий розвиток сучасної науки значно покращить якість життя багатьох людей. Водолій – знак людства, свободи та незалежності. Найближчі місяці – найкращий час для прояву оригінальності та унікальності особистості.

Від 15 лютого Меркурій у Водолії поверне багатьох людей до тем середини січня, які можна буде щасливо закрити, якщо прийняти ті зміни, які стають зараз актуальними, але часто набувають незвичного та несподіваного вигляду. Повня у Львові 16 лютого о 18:56 за київським часом відбудеться в день з'єднання Венери та Марса. Це сплеск неординарної творчої енергії, яка буде корисною у всіх життєвих областях. Дуже яскравий позитивний день, що відкриває щасливі шанси досягти балансу в особистій та соціальній життєвих сферах.

18 лютого о 18:43 Сонце входить у знак Риби, акцентує чуттєву сферу, таємні взаємини, творчу діяльність. Від цього дня плавність життя та природність дій прийдуть на зміну різкості та непередбачуваності (водолійські енергії).

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ОВЕН

Прагнення успіху за будь-яку ціну, часом, може відкинути вас у початок. Ви маєте всі можливості зайняти лідерські позиції, але будьте готові до постійної боротьби, до відстоювання своїх інтересів. Часу на відпочинок немає, до того ж інтенсивна зовнішня діяльність збігається з періодом, коли можна залагодити всі свої особисті, сімейні справи. Ваше завдання – знайти цю точку рівноваги, розподілити свій час таким чином, щоб у першій половині лютого зробити максимум у професійній сфері, у другій – знайти час для сім'ї, рідних та близьких.

ТЕЛЕЦЬ

Період пристрасних взаємин у особистому житті, а також не менш пристрасних та інтенсивних стосунків із діловими партнерами. Місяць насичений подіями, доводиться реагувати швидко, щоб не упустити вигідний і корисний збіг обставин. Протягом лютого буде багато приємних ситуацій, і ви зможете почуватичя щасливою людиною. Ви відчуваєте внутрішню свободу, радість і впевненість у собі, тому притягуєте увагу оточення. Це буде ідеальний період для дружнього спілкування, для кохання, шлюбу та сімейного життя.

БЛИЗНЯТА

Цікавий період, пов'язаний із відкриттям чогось нового для себе, з інсайтами та усвідомленнями. Якість вашого життя значно покращиться, з'явиться багато людей, нових знайомств, які дозволять вам отримати максимум користі. Намагайтеся більше спілкуватися, зустрічатися з іншими людьми, подорожувати — ви обов'язково знайдете найкраще для себе і, можливо, зможете використовувати це на благо суспільства. Ключ до успіху на найближчий місяць – максимум соціального спілкування, тому не проґавте цей період (а відпочити зможете у березні).

РАК

Ви розумієте речі, які іншим здаються незбагненними, за допомогою інтуїції розв'язуєте завдання, які здавалися нерозв'язними. Саме час, щоб взяти управління у свої руки та перетворити сімейні стосунки чи ситуацію у колективі так, щоб зробити комфортно всім. Ви впевнені, що проблеми, які стоять перед людством зараз, можуть бути вирішені творчим інтелектом, винахідливим розумом. І від вас багато що залежить – почніть із ближнього оточення, і ви побачите, як сфера вашого впливу розширюється дуже швидко.

ЛЕВ

Непростий період, оскільки постійно слід контролювати ситуацію, немає часу, щоб розслабитися, відволіктися на особисті справи. У другій половині лютого ситуація змінюється на протилежну – ви отримуєте все, чого прагнули. Не відмовляйтеся від своєї мети, якщо дуже туго просуваються справи у першій половині лютого, потерпіть трохи, і друга половина місяця принесе вам максимум результатів та задоволення. У професійній сфері відбуваються зміни, намагайтеся виявити гнучкість, підлаштуватися до обставин зараз, щоб потім ви змогли висунути свої умови.

ДІВА

Один із найкращих місяців року – найсміливіші проєкти плануйте на цей час. Ви можете просунутися в кар'єрі, отримати збільшення до зарплати (якщо ініціюєте це в лютому), а повернути те, що здавалося безповоротно втраченим (це стосується всіх життєвих сфер). Після 4 лютого відбудуться зміни з багатьох актуальних питань, тому стратегічні плани має сенс складати від 5 до 16 лютого. Друга половина місяця буде ознаменована приємними результатами, якщо перед цим виконана серйозна, глибока робота.

ТЕРЕЗИ

Після попередніх складних двох місяців, лютий стане набагато позитивнішим і легшим у деяких моментах. Напруженість в особистих та ділових взаєминах все ще залишається, але вже легше знайти компромісне рішення, згладити конфліктні та ситуації, отримати підтримку інших людей. Зараз не час для екстравагантних рішень та фінансових витрат. Варто зосередитись на професійних справах та своїх обов'язках. Підвищені вимоги до партнерів та непостійність настрою, особливо у першій половині місяця, можуть призвести до розлучень та розривів, про які шкодуватимете.

СКОРПІОН

Упродовж місяця прийде розуміння, де і як заробляти, у найближчі рік-півтора. Насамперед, варто розглянути своє хобі, як можливість отримувати дохід. Лютий – найкращий час для того, щоб здобути фінансову незалежність, вирішити питання з боргами, принаймні спланувати все потрібним чином. Головне, не перекладайте фінансову відповідальність на інших, не живіть за чужий рахунок. Потрібно шукати нові способи, працювати з ранку до вечора – у цьому разі лютий стане часом створення бази майбутніх успіхів.

СТРІЛЕЦЬ

Період духовного пошуку, перегляду своїх переконань, створення глибокого зв'язку зі своєю підсвідомістю. Ви зможете заглянути всередину себе та пізнати свою внутрішню силу. Події, що відбуваються, розширюють ваші можливості в соціальній сфері, дозволяють знайти своє місце під Сонцем. Не піддавайтеся спокусі втекти від повсякденних обов'язків, вирішуйте важкі завдання, розбирайтеся з проблемами, що накопичилися — ви зможете зробити дуже багато і якісно. До вас тягнуться люди, бачать у вас сильну особистість, тому потрібно відповідати.

КОЗОРІГ

Період душевності, приємних зустрічей, обговорення цікавих тем та планування спільних проєктів із друзями та однодумцями. У лютому ви відчуваєте у собі неймовірну силу, знаходите у житті найкращі сторони та можливості перейти на наступний соціальний рівень. Особливо сприятливим можна вважати поєднання, укладання офіційного шлюбу, початок спільного проживання та господарювання. Сприятливий місяць для покупки дорогих речей, що належить до предметів розкоші, а також для залагодження суспільних та фінансових справ.

ВОДОЛІЙ

Починається рух, видимий розвиток проєктів, видно прогрес із багатьох питань. Обставини складаються сприятливо на вирішення будь-яких питань, створюється гарний, радісний настрій. З'являється бажання зайнятися зміцненням любовних стосунків, доставити собі та партнеру якнайбільше радості та задоволення. Зростає ваша чарівність і фізична привабливість, і ви можете скористатися цим під час встановлення контактів із протилежною статтю, вирішення ділових питань. Можете розраховувати на фінансову допомогу, підтримку та розуміння з боку впливових людей.

РИБИ

Навіть якщо в першій половині місяця вам сумно, почуваєтеся не дуже добре – не журіться! Від 18 лютого Сонце увійде у ваш знак зодіаку, і свято прийде у ваше життя. Лютий сприятливий для впливу на публіку, підвищення популярності та впливовості. Можливий певний фінансовий успіх, отримання довгоочікуваного прибутку. Друга половина місяця сприятлива для ділових візитів, створення об'єднань та відкриття підприємств. Період сприятливий для спілкування з протилежною статтю, для заручин, одруження, приймання гостей та сімейних урочистостей.

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