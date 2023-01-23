Що зірки нам пророкують: гороскоп на лютий 2023 року

Лютий 2023 року можна охарактеризувати коротко, але ємно – чим далі, тим небезпечніше та цікавіше.

Місяць перед історичною трансформацією, до того ж, мається на увазі не лише військова ситуація. Транзити повільних планет – Сатурна та Плутона – перебувають у 29-30 градусах, і наступного місяця по черзі змінюватимуть знаки зодіаку, впливаючи на весь світ загалом, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Напружений місяць у розвитку подій, вирішальний, у багатьох питаннях буде поставлено крапки. До кінця лютого відбудуться важливі зміни у силових та військових відомствах багатьох країн, зміняться політичні обставини та зовнішні зв'язки між державами.

Лютий починається зі складних планетарних взаємодій – напружений аспект Сонця та Урану 3 та 4 лютого виявиться дуже яскраво. Це дні спонтанних, ексцентричних вчинків, схильності до радикалізму, крайнощів, екстремізму. Люди схильні до ризику, авантюр, абсолютної свободи, що суперечать здоровому глузду. Намагайтеся стримувати агресивні імпульси протягом дня!

5 лютого повня у Львові о 20:28 за київським часом і цього ж дня Венера у напруженості з Марсом – вибухові енергії, конфлікти неминучі на всіх рівнях. Аспекти наганяють зневіру, похмурі думки. Рішення ухвалюються на емоціях, що, природно, не приводить ні до чого доброго. Пригнічені, забиті бажання, потреба помститися, як монстр, вириваються назовні.

Від 6 до 11 лютого – відносно спокійний та передбачуваний період. Можливо, навіть цей час затишшя перед бурею. Вдасться зміцнити досягнуті позиції з усіх сфер життя, трохи відпочити від активних дій у попередні дні. Бажано присвятити цей період встановленню комфорту в колективі, сім'ї, з партнером. Гарний час для того, щоб засісти за підручники та вирушити підкорювати нові вершини відкриттів, досягати нових горизонтів та досягати успіху.

6 лютого – секстиль Меркурія з Нептуном, допомагає обійти гострі кути, наврочити конфлікти, створити творчий проєкт, знайти рішення завдяки інтуїції.

8 лютого – секстиль Венери з Ураном, сприяє встановленню дружніх взаємин, цікавим поворотам у сфері партнерства.

10 лютого – з'єднання Меркурія та Плутона додасть конкретики вашим роздумам, змусить згадати про зобов'язання, матеріальні справи. Гарний день для того, щоб розібратися в таємному сенсі того, що відбувається.

11 лютого о 13:22 Меркурій входить на знак Водолія – транзит допомагає внести чіткість у найзаплутаніші процеси. У соціальному середовищі змінюється риторика політичних лідерів, керівників міжнародних організацій, пропагандистів. Може статися переворот у свідомості, з'являться нові погляди.

14 лютого опозиція Меркурія та Чорного Місяця, цього дня складно бути зрозумілим та прийнятим оточенню. Несприятливий час для переговорів, оскільки будь-який прояв нерозуміння, брехня та інтриги сприймаються дуже болісно. На рівному місці може виникнути сварка між родичами, сусідами, друзями. Намагайтеся уникати порожніх балачок і пліток.

15 лютого з'єднання Венери та Нептуна в Рибах, з невеликим образом поблизу перебуває світла кармічна крапка – Білий Місяць. Такий аспект сприяє щасливому збігу обставин, створює гармонійний психологічний клімат, романтичну атмосферу, допомагає розкрити творчий потенціал, відновити фізичні та психічні сили.

16 лютого Сонце у поєднанні з Сатурном – якщо ви прагнете професійних висот, хочете підвищення у статусі, кар'єрного зростання, день підходить для активних дій у цьому напрямі. Аспект сприяє створенню сприятливого морально-політичного клімату як усередині окремих країн, і на міжнародному рівні.

17 та 18 лютого гармонійний аспект Юпітер-Меркурій допомагає привести в норму ментальне здоров'я, сприяє закордонним поїздкам, взаєминам з іноземцями, вирішенню юридичних питань. День хороший для спілкування з вищими особами, пошуку заступництва, проте, щоб розмова виявилася ефективною, доведеться стримувати себе від бажання сказати все, що ви думаєте.

19 лютого о 00:35 за київським часом Сонце входить у знак Риб, цього дня Венера та Плутон у гармонійному аспекті – добрий початок транзиту. День прекрасний для того, що трапляється вперше і не має значення, в якій життєвій сфері. Кохання, романтика, а також фінансові справи приносять максимум задоволення, все вдається відповідно до бажань.

20 лютого молодик у Рибах о 09:05 практично збігається з моментом інгресії Венери на знак Овна о 09:56 за київським часом. Планетарні енергії приносять натхнення, є відчуття швидких грандіозних успіхів у найбільш хвилюючих областях. Багатьох людей охоплює приплив енергії та оптимізму, з'являється пристрасне бажання побачитися з коханою людиною. Щоб не зіпсувати сприятливий потенціал цього дня, не плутайте відвертість із прямолінійністю.

21 лютого Меркурій у напрузі з Ураном – неспокійний день. У романтичних взаєминах краще взяти паузу. Чудовий час для того, щоб трохи побути наодинці зі своїм внутрішнім "Я" і знайти нові способи розкрити себе з найкращого боку, визначити потрібну сферу для самореалізації та заробітку.

22 лютого Меркурій у гармонійному аспекті з Марсом, що сприяє набуттю балансу між інтелектом та волею. Хороший день для початку підприємницької діяльності, планування та роботи з документами, розрахунків. Сприятливий час для ділових переговорів, професійних починань, фінансових угод та посередництва будь-якого виду, а також для особистих розмов та зав'язування нових контактів.

Головна рекомендація на лютий 2023 року – намагайтеся цього місяця закінчити ті проєкти, якими ви займаєтеся вже давно, але які більше не приносять ні матеріальної, ні моральної радості. Не тягніть за собою прив'язки з минулого в нову реальність, інакше в новому циклі Сатурна, який розпочнеться 7 березня і триватиме близько трьох років, абсолютно "застрягнете в задзеркаллі".

У лютому необхідно підготуватись до нового життєвого періоду, обставини якого не залежать від конкретної людини. Це загальносвітові причини та процеси, що охоплюють багато держав. Від 23 березня Плутон увійде на знак Водолія та запустить потужну трансформацію у політичній та соціальній сферах, у міжнародних фінансових відносинах. У лютому не робіть різких кроків, не варто робити великі покупки і вкладати гроші. Довгострокові перспективи будуть зрозумілі не раніше кінця березня-квітня 2023 року.

Планетарні енергії у лютому 2023 року закликають усіх трохи зменшити темп та отримати задоволення від життя. Непростий місяць, останній у 20-річному циклі людства, після якого буде новий початок, і це чітко усвідомлюватиметься вже наступного місяця.

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