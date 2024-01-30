Що зірки нам пророкують: гороскоп на лютий 2024 року

Лютий – місяць нових енергій. Від 10 лютого Зелений Дерев'яний Дракон вступає до своїх прав. У китайській культурі дракон символізує світлий початок ян. Цей символ року несе талан, процвітання та якийсь прорив. Головні тенденції лютого – самопізнання, творчий підхід до справ, уникнення старого та прогрес на всіх рівнях.

Астрологічна погода на початку місяця досить спокійна, без значних подій, що впливають на розвиток тих чи тих процесів. Вітається новизна у всьому, нестандартне мислення та оригінальні способи вирішення завдань. Проте дії, втілення того, що задумано, будуть повільними, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

2 лютого Меркурій у гармонійному аспекті з Нептуном посилює дар переконання, інтуїцію та творчу уяву, з'являється натхнення в інтелектуальній роботі. Найлегше зрозуміти думки мотиви інших людей. Це один із найкращих транзитних аспектів для медитацій, самопізнання та розвитку нових здібностей.

Від 5 лютого переговори, контакти стануть жвавішими, оскільки о 07:10 за київським часом Меркурій входить у знак Водолія та з'єднується з Плутоном, який на 20 років входить у знак Водолія. Транзитний аспект Меркурія з Плутоном сильно впливає на ментальність і свідомість людей. У період його дії наші думки будуть винахідливими, можливо ексцентричними або навіть дивними. Але вони точно на користь майбутнього, оскільки допомагають стати унікальною особистістю з високою конкурентоспроможністю.

Важливо пам'ятати про те, що віяння нової епохи – це раціональне вкладення грошей у розвиток, в освіту. І у найближчі кілька десятків років мало просто робити, мовчки виконувати свою роботу – треба озвучувати та коментувати свої дії, вчитися та передавати свій досвід іншим людям.

7 та 8 лютого – сприятливі дні: гармонійні взаємодії Марса та Нептуна, а також Венери та Урана дозволяють зберегти тонку ниточку балансу у нашому нестабільному світі. Що називається "соломку підстелити" на найближчі кілька днів, опрацювати складнощі напруженого аспекту Сонце – Уран, який відбудеться 9 лютого.

10 лютого молодик у 21-му градусі Водолія о 00:59 у творчому аспекті з Нептуном та кармічному аспекті з Плутоном. Цей молодик надасть нам можливість поглянути на життя під іншим кутом, відкрити для себе нові перспективи, враховуючи вже набутий життєвий досвід та помилки минулого. Цього ж дня Меркурій у квадраті з Юпітером, що формує конфліктне тло дня. Через одне безневинне слово може роздутися грандіозний скандал, тому краще провести так, щоб звести до мінімуму можливі дратівливі чинники.

Від 10 лютого 2024 року до 28 січня 2025 року Зелений Дерев'яний Дракон, авторитетна тварина, велична, символ імператорської влади Китаю, буде генерувати життєстверджувальні енергії, пов'язані з родючістю та оновленням.

Кожен рік за східним гороскопом пов'язаний з одним із п'яти елементів: золотом, водою, деревом, вогнем чи землею. Цикл повторюється один раз на 60 років. Попередні роки Зеленого Дерев'яного Дракона були у 1904 та 1964 роках. У китайській міфології дракони вміють керувати вітром, дощем, впливати на погоду та врожай, а також приносять процвітання світу. Стихія року Дракона, що розпочався 2024-го – Дерево, що надає величезні можливості. Якщо робити правильні кроки, то кожен з нас зможе рвонути вгору у своєму розвитку.

13 лютого вогненний Марс входить у знак Водолія о 08:05 і переміщуватиметься цим знаком до 23 березня. Водолій – фіксований знак зодіаку, що стримує агресію та імпульсивність Марса, але не спочатку його транзиту за цим знаком. Приблизно до 18 січня з'єднання войовничої планети з Плутоном багаторазово примножує фізичні сили і вольовий вплив на навколишній світ. У всьому світі відчувається енергія революційної боротьби, опору деструктивним провладним структурам із їхніми законами та порядками.

Це період інтелектуальної активності, оригінальних ідей та непередбачуваних дій. Соціальні стандарти порушуються набагато частіше, ніж зазвичай, для кожної людини особиста свобода першому місці. Гарний час для того, щоб створити суспільно-політичні організації, рухи, об'єднатися у групи за інтересами, об'єднатися у спільноти.

16 лютого Венера входить у знак Водолія о 18:07 та з'єднується з Плутоном. З одного боку, усвідомлені особистості, які прагнуть жити в ногу з часом, зможуть перетворити взаємини на краще. Але, з іншого боку, якщо людина тримається за старе, вже марне і нездатне розвиватися, то в одну мить може все зруйнуватися.

Гендерні планети — Марс і Венера, переміщуючись Водолієм, поступово зближуються і сприяють посиленню потреби у прояві індивідуальності, свободи у взаєминах. Люди стають енергійнішими, самостійнішими, з'являється наполегливість і вміння відстоювати свої позиції. Друга половина лютого сприятлива для того, щоб ухвалити нове, змінити звичний формат роботи, сконцентруватися на груповій діяльності. 22 лютого Венера з'єднується з Марсом у Водолії, діє аспект кілька днів, до 24 – 25 лютого.

17 лютого Меркурій у квадраті з Ураном провокує прояв таких негативних станів та рис характеру як неврівноваженість, нервозність, напруженість, схильність ухвалювати рішення та діяти необачно. Якщо обставини дня потребують соціальної та суспільної активності та не дозволяють відійти від справ, керуйтеся простим правилом: потенційна користь має перевищувати потенційні ризики.

19 лютого о 06:13 Сонце входить у знак Риби і привносить плавність до нашої дуже різкої реальності. Активується наша духовна сторона життя, творчий потенціал та гнучкість розуму.

У період транзиту Сонця в Рибах кожному з нас необхідно періодично усамітнюватися та відновлювати сили, що необхідно для якісного виконання своїх обов'язків на роботі та соціальних завдань.

23 лютого о 09:29 Меркурій приєднується до Сонця в Рибах та дозволить легко маневрувати між перешкодами, безпечно обминати гострі кути. У період активних енергій знака Риби потрібно йти внутрішніми орієнтирами, дослухатися до своєї інтуїції.

24 лютого повня у Діві о 14:30 допоможе розгребти дрібні справи, відкладені в довгу скриньку.

Також це чудова нагода очистити свій простір від непотребу і позбутися всього, що не хочете брати з собою в нове життя. Цього дня Венера у напруженості з Юпітером сприяє завищеним очікуванням. Несприятливий день для особистих та ділових стосунків, фінансових справ.

Від 26 лютого формується напружений аспект Марса з Юпітером (точний – 27 лютого), його неприємні впливи відчуваються до кінця місяця. Дещо згладжує його вплив з'єднання Меркурія з Сонцем, але для цього необхідно вміти домовлятися і контролювати свої імпульси та емоції. Потрібно дуже постаратися, щоби нічого не зіпсувати.

28 і 29 лютого з'єднання Меркурія з Сатурном і Сонцем – наприкінці місяця має відбутися щось дуже значуще у глобальному масштабі. На міжнародній арені очікуються важливі рішення. Аспект особливо складний для тих, хто прагне жити "у тепличних умовах". Багатьом дає настороженість і тривожність, заклопотаність важкодосяжними цілями. Найстійкіші й впевнені у собі особистості, які мають життєвий досвід, зможуть подолати труднощі на своєму шляху з властивим таким людям смиренням.

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