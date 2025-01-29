Що зірки нам пророкують: гороскоп на лютий 2025 року

Енергія лютого поєднуватиме в собі динаміку, новаторство та емоційну глибину. Час перезавантаження, нових духовних та творчих починань. Гарний момент для завершення старих справ та набуття внутрішньої гармонії. До кінця місяця всі процеси прискорюються, оскільки Марс виходить із фази ретроруху.

Починається лютий з аспекту з'єднання Венери, Нептуна та Висхідного Місячного Вузла в Рибах, створюючи атмосферу романтичності, натхнення та глибоких духовних інсайтів до 4 лютого. Це час посиленої інтуїції, творчого пориву та пошуку вищого сенсу у взаєминах та житті загалом. Цими днями люди можуть ставати мрійливішими, чутливішими і відкритими до душевних переживань, але водночас зростає ризик ілюзій, невиправданих надій і самообману. Важливо не втрачати зв'язок із реальністю, але водночас використовувати цей період для творчості, медитацій, духовних практик та щирого вираження почуттів, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Від лютого Меркурій у гармонійному аспекті з ретро-Юпітером сприяє переоформленню документів за кордоном. А також ближнім та далеким поїздкам, отриманню віз, отриманню юридичних консультацій, започаткуванню/відновленню навчання на курсах вивчення іноземних мов, пошуку підтримки впливових людей.

4 лютого о 09:57 (gmt+2) Венера входить у знак Овна, де й перейде у фазу ретроградного руху від 3 березня. Енергія взаємин і грошей за інгресії Венери і знаку своєї екзальтації на знак свого вигнання буде відчуватися всіма. З м'якої, мрійливої та інтуїтивної (у Рибах) вона стане більш активною, наполегливою та пристрасною. Це позначиться як у сфері взаємин, так і на фінансах. Овен дає потужний імпульс до дії, але важливо уникати поспішних рішень та емоційних витрат.

У коханні та спілкуванні стане більше прямолінійності, ініціативи та динаміки. Люди будуть виявляти почуття відкрито і пристрасно, але водночас можливі спалахи ревнощів, імпульсивність та бажання отримати все й одразу. Цей транзит сприятливий для нових знайомств та яскравих романтичних захоплень, але не сприяє стабільності та терпінню у довгострокових спілках.

У період Венери в Овні гроші часто витрачаються імпульсивно, на задоволення та бажання "тут і зараз". Зростає потяг до інвестицій у сміливі проєкти, бізнес чи особистий розвиток. Для підприємців це час швидкого прийняття рішень та нових можливостей, але також періоду підвищених фінансових ризиків.

Від 7 до 9 лютого Венера у гармонійному аспекті з Плутоном, а Сатурн у гармонійному аспекті з ретро Марсом, а Сонце з'єднується з Меркурієм у Водолії. Насичений день – ці аспекти несуть глибокі трансформації у сфері почуттів, фінансів та дій. Вони сприяють успішним інвестиціям, вдалим угодам та загостреному фінансовому чуття. Це час, коли можна знаходити вигідні рішення у грошах та ресурсах. Також аспект сприяє великим покупкам, якщо вони були заздалегідь продумані.

Якщо у недавньому минулому у стосунках були розбіжності, цей день допоможе дійти порозуміння та навіть пережити якийсь "перезапуск" зв'язку. Це чудовий час для щирих розмов, емоційного зближення та зміцнення довіри.

Нові знайомства в цей період можуть починатися з сильного магнетизму та взаємного тяжіння. Венера в Овні дає пристрасть та імпульсивність, а Плутон додає фатальність та трансформацію. Будьте уважні: емоції можуть захлеснути, але важливо не втрачати контроль.

10 та 11 лютого Сонце та Меркурій у напруженому аспекті з Ураном. Це дні підвищеної нервозності та несподіванок, можуть відбуватися раптові зміни, осяяння, інформаційні потрясіння та несподівані повороти. Якщо вдасться не реагувати імпульсивно і не сперечатися через дрібниці, можна зловити нові ідеї та адаптуватися до змін із мінімальними втратами. Необхідна обережність у поїздках та з технікою – можливі затримки, збої, поломки.

12 лютого о 15:53 (gmt+2) повня у Леві о 24⁰ висвітлює теми самовираження, творчості, лідерства та визнання. Лев — знак, пов'язаний із внутрішньою силою, впевненістю і прагненням блищати, а повня посилює ці якості, виводячи назовні всі накопичені емоції. У людей підвищується потреба у визнанні та увазі. Прекрасна можливість заявити про себе, продемонструвати свої досягнення та здобути заслужену похвалу.

14 лютого о 14:06 Меркурій входить на знак Риби до 3 березня. Коли Меркурій, планета мислення, комунікації та інформації, переходить на знак Риб, логіка поступається місцем інтуїції, а раціональний розум починає працювати в більш образному, творчому та емоційному ключі. Аналітика та чітке структурування інформації відходять на другий план, поступаючись місцем уяви, натхнення та символічного мислення. Це чудовий час для творчих професій, написання поезій, музики, живопису, духовних практик. Інтуїція та передчуття загострюються: можна частіше отримувати "знаки" від Всесвіту, бачити пророчі сни, помічати тонкі нюанси у спілкуванні з людьми.

У другій половині лютого Східний Місячний Вузол поєднується з Нептуном – це кармічний аспект, який відкриває важливі духовні, інтуїтивні та доленосні процеси. Східний Місячний Вузол символізує наш розвиток і шлях вперед, а Нептун пов'язаний з мріями, ілюзіями, інтуїцією та вищою мудрістю. Їхнє поєднання в Рибах робить цей період часом глибинних трансформацій, духовних інсайтів та переосмислення життєвого шляху. Аспект принесе доленосні усвідомлення та духовні прозріння. Багато хто відчує внутрішній поклик до змін та набуття вищого сенсу. Посилиться потяг до духовних практик, езотерики, медитації, творчості.

18 лютого о 12:07 Сонце входить у знак Риби, розмиваючи старі орієнтири. Відходять старі уявлення про життя, може виникнути почуття незрозумілості та розгубленості. Це період, коли важливо довіряти своїй інтуїції, а не лише логіці. Найчастіше трапляються доленосні зустрічі, що сприяє духовному зростанню. Соціальні контакти можуть набувати містичного, кармічного характеру – але також є ризик ілюзій та обманів. У глобальному плані інгресія Сонця в Риби може призвести до посилення громадських рухів, пов'язаних із гуманізмом, благодійністю, містицизмом та мистецтвом.

27 лютого Меркурій у гармонійному аспекті з Ураном, який позитивно вплине на глибинні процеси, що стосуються найпотаємніших тем. Відпускайте старі переконання та страхи – це полегшить перехід у нову реальність.

Молодик у Рибах 28 лютого о 02:45 о 10⁰ дає схильність до ілюзій та самообману – цього дня реальність може здаватися туманною, важливо не втрачати зв'язок із землею. Якщо старі орієнтири йдуть, можливо складно одразу знайти нові. Будьте усвідомлені у взаєминах – не ідеалізуйте людей. День сприятливий для занять духовними практиками, медитацією, творчістю.

Друга половина лютого – це глибоко трансформаційний час, коли Всесвіт відкриває перед нами нові шляхи, але потребує довіри та готовності відпустити старе. А цей час можна вийти на новий рівень усвідомлення та відчути справжню магію життя.

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