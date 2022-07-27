Що зірки нам пророкують: гороскоп на серпень 2022 року

Складний місяць присутня напруженість в усіх напрямках, особливо під час планування військових дій і вирішенні завдань збройного конфлікту. Серпень - фатальний місяць для Росії. Перелам у війні РФ проти України відбудеться не на користь агресивної російської армії, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Юпітер розвертається до ретроградного руху від 1 серпня до 24 листопада. Нагадують про себе теми весни 2022 року, доводиться в них заглиблюватись та завершувати. Попри зовнішню напружену атмосферу у серпні у багатьох державах відбуваються глобальні зміни, виправляються помилки, позначаються основні напрями розвитку у соціальній та економічній політиці.

Від 1 серпня формується з'єднання Марса, Урана та Висхідного Місячного Вузла в Тельці, точний аспект – 2 серпня, є ключовим аспектом місяця. На початку серпня відбудеться багато непередбачуваних подій, але загальне для всього, що відбувається, - набуття свободи, новизна та оригінальне усунення проблем. Цей неоднозначний аспект згладжується гармонійним аспектом Венери в Марсі і Урані, що говорить про сприятливий результат того, що буде ініційовано на початку місяця. У будь-якому разі будьте обережні, особливо у фінансовій сфері, оскільки можливі збої під час онлайн-платежів, несподівані втрати через поспішні рішенння. Також не варто ризикувати та вплутуватися в авантюри, експериментувати та перебувати у потенційно небезпечних місцях.

4 серпня о 09:58 Меркурій входить у знак Діви, де має статус управління. Цей транзит сприяє інтелектуальній роботі, а зрозумілість та логіка визначають дії людей. Здоровий глузд візьме гору над абсурдом і, цілком можливо, ті, хто заплутався в собі і в тому, що відбувається навколо, нарешті вийдуть із замкненого кола проблем.

7 серпня Венера в гармонійному аспекті з ретро-Нептуном, а Марс у напруженості з ретро-Сатурном - багато людей схильні до ілюзорного, наївного сприйняття об'єктивної реальності, щоб у такий спосіб уникати проблем. Цього дня легко потрапити під вплив іншої людини, зачаруватися нею та наробити дурниць. Але це сприятливий час для напруженої творчої роботи, визначення духовної мети, благодійної діяльності.

9 серпня Венера в опозиції з Плутоном – день пов'язаний із ухваленням важливих рішень, спільними ресурсами, загальними грошима. Загострюється конкуренція, трапляються залаштункові махінації.

Партнерство та сююзи, зокрема романтичні, а також спільні проєкти страждають від нестачі довіри. Щоб звести до мінімуму можливі неприємності, найкраще триматися цього дня в тіні.

11 серпня Сонце у напруженості з Ураном та Місячними Вузлами сприяє освітленню тем, які планувалося приховати. Хтось із публічних людей може опинитися у центрі гучного скандалу та привернути увагу суспільства. Цього ж дня Марс в гармонійному аспекті з ретро-Нептуном допоможе обійти гострі кути і вийти з найскладнішої ситуації з мінімальними втратами.

Увечері 11 серпня звичне життя змінюється - о 21:30 Венера входить на знак Лева. Транзит сприяє набуттю популярності, посилює творчий потенціал, допомагає здобути щастя в коханні. Але в період Венери у Леві практично неможливо зберегти в таємниці взаємини, багато що стає надбанням громадськості.

12 серпня повня у Водолії о 04:35, яка посилить революційні настрої людей, прагнення свободи та прояву своєї індивідуальності. Ця повня розплющить очі багатьох людей на справжні причини того, що відбувається з ними та з їхнім життям.

14 серпня опозиція Сонця та ретро-Сатурна, також цього дня формується гармонійний аспект Марса та ретро Плутона (точний тригон 15 серпня о 00:28). У ці два дні (14 та 15 серпня) мають відбутися важливі події в російсько-українській війні. Військова агресія Росії проти України обернеться серйозними втратами для російської армії, після чого, з великою ймовірністю, вони оберуть одну мету і підуть з деяких окупованих територій.

16 серпня Меркурій у гармонійному аспекті з Ураном сприяє вирішенню соціальних проблем, допомагає привернути увагу політиків до найважливіших питань. Можуть бути подані петиції на розгляд президенту, які матимуть великий відгук громадськості.

18 серпня Венера у гармонійному аспекті з ретро-Юпітером – день сприятливий для відвідування зборів чи організаційних заходів. Хороший день для пошуку інвесторів, матеріальних та грошових ресурсів для розвитку підприємств, вирішення юридичних питань, виїзду за кордон. Також, сприятливий час для романтичних та сімейних стосунків.

20 серпня о 10:56 Марс переходить у знак Близнят та різко змінює ситуацію на військовому фронті. Від цього дня все починає рухатися, змінюється стратегія ведення бойових дій з обох боків. Люди стають легенькими на підйом і намагаються все робити швидко, без затримок. Марс у Близнятах затримається надовго – до 26 березня 2023 року.

21 серпня Меркурій в опозиції з ретро Нептуном Уран стає стаціонарним, а від 28 серпня перейде в ретроградний рух на кілька місяців. День боротьби за істину, свободу та демократію у найширших смислах та на різних рівнях.

22 серпня Меркурій у гармонійному аспекті з ретро-Плутоном допомагає розслідуванням та дослідженням, сприяє благополучному вирішенню фінансових суперечок, успішному завершенню угод купівлі – продажу. Хороший день для пошуку фінансової допомоги.

23 серпня від 06:16 Сонце рухається за знаком Діви - це час, коли користь вдається отримати із зібраної інформації або завдяки людям, на яких справлять враження знання чи ідеї. Успіх цими днями супроводжуватиме роботу чи іншу діяльність, пов'язану з науковими та технічними проєктами, міжнародними фінансами, сферою охорони здоров'я.

26 серпня Меркурій входить на знак Терези о 04:03 і цього ж дня Марс у напруженості із Сонцем. День конфліктів, травм та неприємностей. Можливе надходження важливих звісток про ситуацію на фронті, висування умов кожною стороною щодо переговорів. Самодисципліна в цей день допомагає успішно вплинути на особистий вплив і обернути будь-яку ситуацію на свою користь, допоможе уникнути травм і неприємностей.

27 серпня Молодик у Діві об 11:17, який стане початком нового місячного циклу, обставини якого вимагатимуть серйозного ставлення до справ та підвищеної відповідальності. Венера у напрузі зі стаціонарним Ураном у цей день – шукайте компроміс і не продавлюйте ситуацію.

За грамотного підходу конфлікти можуть бути гарною можливістю зростання партнерів.

28 серпня Венера в опозиції з ретроСатурном – день непростого вибору, ухвалення серйозного рішення, важливих розмов із вищими за посадою або з діловими партнерами. Складний день для товариських людей – може здатися, що всі довкола втратили почуття гумору і зосереджені лише на справах та фінансових інтересах.

Серпень принесе багато тривог та хвилювань, але події цього місяця стануть історичними, кардинально змінять життя багатьох людей, наблизять перемогу України у боротьбі проти російського агресора.

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