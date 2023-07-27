Що зірки нам пророкують: гороскоп на серпень 2023 року

Серпень – головний місяць за очікуваннями, але не за підсумками. "Кармічні привіти" з минулого не дають спокою. Відбуваються різні серйозні символічні події, але загалом енергетичне тло місяця можна охарактеризувати як "ні війни, ні миру" на всіх рівнях і в усіх життєвих сферах.

Весь серпень ретро-Плутон на вершині напруженої конфігурації з кармічними місячними вузлами дає турбулентний ефект і тримає нас у тонусі. Більшість світової спільноти в стані стиснутої пружини, до того ж багато людей розуміють, що насправді відбувається і чому все це так, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Липень (July) і серпень (August) пов'язані з іменами імператорів, і якщо проаналізувати дані за попередні роки у розрізі масштабних та важливих світових подій, то можна помітити, що в ці місяці їх досить багато. Тому і серпень 2023 року буде яскравим, доленосним і незабутнім.

Ми живемо за григоріанським календарем, який вигадали у Стародавньому Римі. За часів правління Юлія Цезаря, одного з великих полководців та державних діячів Рима було встановлено, що парні місяці мають тривати 30 днів, а непарні – 31.

Систему високосних років, у яких не 365, а 366 днів, також запровадив Юлій Цезар. Це було зроблено для того, щоб календарний рік відповідав періоду обертання Землі навколо Сонця, що становить 365 діб та 6 годин. Для цього необхідно раз на чотири роки збільшувати кількість днів у календарі на один. Вибір для цього впав на лютий, тому що на той час він був останнім місяцем на рік, а новий календарний рік починався від березня.

44 р. до н. е. популярний у народі імператор вмирає, і нова римська адміністрація вирішує на його честь перейменувати в липень один із літніх місяців. Бо липень і серпень слідували один за одним, то в ті часи була різна кількість днів.

Октавіан Август – перший римський імператор та засновник Римської республіки. За часи свого правління Октавіан значно розширив межі Римської держави. Він походив з невідомої багатої сім'ї, припадав онучним племінником Гаю Юлію Цезарю.

44 року до н. е. був усиновлений ним за заповітом і опинився у центрі політичного життя римської республіки, користуючись підтримкою багатьох прихильників Цезаря. Згодом спочилий у 14 р. до н. е. імператор Октавіан Август також отримує іменний місяць – August. Чиновники з політичних міркувань вирішили зрівняти заслуги обох правителів до 31 дня. Такий підхід зажадав позичити зайву добу ще в якогось місяця, вибір упав знову на лютий.

Серпень починається з гармонійного аспекту між Юпітером та Марсом та повного місяця у Водолії 1 серпня о 21:31 за київським часом, що дає заряд оптимізму та життєвої енергії. Сприятливий день у всіх сенсах, заплануйте якнайбільше справ на цей час. День досягнень та конструктивних оновлень, руху вперед, вирішення матеріальних питань.

2 серпня опозиція Меркурія із ретро-Сатурном вимагає зробити виважений, обдуманий, але непростий вибір. Дотримуйтеся правових норм, букви закону – і тоді перешкоди та затримки, що виникають протягом дня, буде легше подолати.

Від 4 серпня Меркурій входить до петлі ретроградності до 30 вересня. У цей період, від 23 серпня до 16 вересня, планета переміщуватиметься ретроградно за знаком Діви і змусить нас звернути увагу на побутові проблеми, подумати про своє здоров'я, переглянути своє ставлення до роботи.

7 та 8 серпня напружений аспект між Сонцем та Юпітером може дати труднощі у взаєминах із впливовими людьми, начальниками або шановними та старшими за віком людьми. Партнери та колеги не готові вислуховувати навіть конструктивну критику на адресу одне одного. Его роздмухується настільки, що послаблює здатність взаємодіяти з оточенням і контролювати свої емоційні пориви.

9 серпня ретро-Венера та Уран у напруженості, Чорний Місяць у поєднанні з ретро-Венерою підіймає кармічні теми, змушує займатися складними завданнями. Складний день для сфери особистих та ділових взаємин, причиною проблем, непорозумінь та суперечок часто є гроші, майно, бажання витрачати більше, ніж заробляєш.

10 серпня Юпітер і Меркурій у гармонійному аспекті сприяють поїздкам та відрядженням, зокрема за кордон, а також зв'язкам з іноземцями, вирішенню юридичних питань. День підходить для угод купівлі-продажу, придбання дорогої техніки чи автомобіля, перегляду та переоформлення договорів, утворення взаємовигідних спілок.

13 серпня новий цикл Венери щодо Сонця. Аспект з'єднання Венери та Сонця принесе нові можливості для того, щоб зробити своє життя максимально комфортним, а стосунки – гармонійними. Вдалий день для глибокого самоаналізу, визначення того, що ж вам дійсно потрібно для щастя.

16 серпня гармонійний аспект Уран – Марс, а також молодик у Леві о 12:38 у напрузі з Ураном та поблизу негативної кармічної точки – Чорного Місяця. Настав час усвідомити природу своїх вад, зрозуміти суть і подолати їх! В результаті такої роботи над собою можна просунутися вперед або, як мінімум, вийти з життєвого глухого кута, знайти друзів і однодумців. Хороший день для прояву активної життєвої позиції, об'єднання людей, професійної діяльності, пов'язаної зі створенням чогось нового та прогресивного.

22 серпня ретро-Венера та Юпітер у напруженому аспекті нагадують про те, що самовпевненість та зневага своїх обов'язків ні до чого доброго не приведуть. Гонитва за легким життям та швидким успіхом може привести в глухий кут. 22 та 23 серпня опозиція Марс – ретро-Нептун створює агресивну атмосферу, в основному через вживання алкоголю чи інших речовин, що змінюють свідомість. Не вплутуйте в конфлікти, не піддавайтеся на провокації і самі не провокуйте інших.

23 серпня о 12:01 Сонце входить у знак Діви, а Меркурій від 23 серпня до 15 вересня – у фазі ретроградного руху. Розвиток справ уповільнюється, доводиться частіше повертатися до минулого, вносити зміни до проєктів, коригувати робочий процес.

24 та 25 серпня Марс у гармонійному аспекті з ретро-Плутоном сприяє фінансовим та будь-яким практичним справам. Навколо відчуваються інтенсивні, що відновлюють енергії, що підштовхують до конкретних дій.

27 серпня опозиція Сонця та ретро-Сатурна приносить труднощі у соціальній сфері, обмеження, неприємності на роботі, пониження на посаді або вимушений перехід на іншу роботу у менш комфортні умови. О 16:20 войовничий Марс починає транзит Терезами, де має слабкий статус – вигнання. Поступово інтенсивність бойових дій знижується, протиборчі сили дедалі більше замислюються про вирішення гарячих конфліктів дипломатичним шляхом.

31 серпня повня у Рибах о 04:35, в останньому знаку зодіаку, який символізує синтез та перехід на новий рівень розвитку у всіх життєвих областях. Час розкриття творчих здібностей, наснаги, романтики.

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