Що зірки нам пророкують: гороскоп на серпень 2024 року

У серпні 2024 року нам доведеться поринути у спогади і знайти причини проблем у теперішньому. Події минулого дуже сильно вплинуть на наші дії та плани. Багато заплутаних ситуацій і незрозумілостей можуть спровокувати у свідомості ефект певного "тимчасового усунення".

Серпень не такий стресовий, як попередній місяць, але все-таки спокою та передбачуваності не варто очікувати, як мінімум, до кінця поточного року. Усім, хто ще не відпочив улітку, потрібно терміново знайти 1-2 тижні особисто для себе та набратися сил! Адже попереду на нас чекає доленосна осінь – для кожного з нас окремо та для глобального світу загалом, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Початок місяця досить напружений, відбувається багато несподіваних подій та поворотних моментів. 2 серпня між собою "конфліктують" Уран та Венера, що може дати збільшення кількості розлучень, фінансові труднощі, збої у програмному забезпеченні та проблеми через це. Непросто залагодити формальності, домовитись із партнерами. Тим паче, негативна кармічна точка Ліліт переміщується знаком взаємин — Терезами.

Від 3 до 5 серпня войовничий Марс перебуває на осі катастроф і створює небезпечне тло, тому варто виявляти максимальну обережність у всьому. У цей час багато людей можуть робити дії всупереч здоровому глузду.

4 серпня о 14:13 (gmt+3) молодик у Леві дозволить логічно завершити справи липня та вийти зі шлейфу неприємностей попереднього місячного місяця, яких було достатньо.

5 серпня о 05:23 Венера входить у знак Діви, де має статус падіння, тому багато пар пройдуть через певну кризу. Любовний запал згасає, а сумніви зростають. Цього дня Меркурій переходить у фазу ретроградного руху – це період відсутності правильних слів та, як наслідок, відсутність правильних та корисних дій.

7 серпня Юпітер у гармонійному аспекті із Сонцем трохи розряджає напружене психологічне тло. З'являються можливості вийти із замкнутого кола обставин, що стримують.

8 серпня ретро-Меркурій і Венера в аспекті поєднання – скрізь і всюди зайва критичність виявляється стосовно інших людей. Але, з іншого боку, почуття можуть зародитися на тлі виконання спільної роботи, у відрядженні, під час вирішення побутових проблем до колишнього партнера. Розвитку взаємин, започаткованих під час ретроградності Меркурія, заважають деякі недоліки партнера, які так чи так однаково будуть знайдені.

14 серпня Марс з'єднується з Юпітером, дає енергію та ентузіазм. Цього дня сприятливо вирішувати важливі завдання, здійснювати поїздки за кордон, повертатися на колишню роботу або звертатися за допомогою до колишніх колег, одногрупників чи однокласників.

15 серпня о 03:15 на ретрофазі Меркурій повертається у знак Лева. Можливі амурні пригоди з наслідками, але, найімовірніше, вони більше ґрунтуються на розрахунку, ніж на справжніх почуттях.

16 серпня напружений аспект Марса з ретро-Сатурна може дати озлобленість та розчарування через невдачі, перешкоди, втрати. Зростає статистика травм, переломів, нещасних випадків. Багатьом людям не вистачає сил для досягнення мети, що призводить до спалахів гніву та навіть фізичних конфліктів.

17 та 18 серпня Юпітер у напруженому аспекті з ретро-Сатурном формує відповідне соціальне тло. Середина місяця багата на події, що перешкоджають розширенню, одержанню різних документів чи дозволів.

18 та 19 серпня напружений зв'язок ретро-Меркурія та Урана принесе проблеми з Інтернетом, неполаднання обладнання, ламання техніки, автомобіля, помилки у роботі з файлообмінниками та документами, проведення платежів. Можливі несподівані політичні новини та заяви лідерів держав.

19 серпня ретро-Меркурій з'єднується із Сонцем у Леві – це початок нового 4-місячного циклу Меркурія. Аспект довгострокової дії сприяє поступовому збільшенню фантазії, уяви, натхненню, здібностей як до навчання, так і до творчості.

Цього дня о 21:26 повня у Водолії у напруженому аспекті з Ураном. Також на небі утворюється складна конфігурація тау-квадрат ретро-Сатурн-Юпітер, Венера. Людям важко адаптуватися у нових умовах, особисті взаємини залежать від реакції оточення. Ліпше не планувати жодних важливих справ на 16-19 серпня, оскільки витрати матеріальних, інтелектуальних та фізичних ресурсів, найімовірніше, будуть непорівняні з отриманим результатом та не принесуть задоволення.

У третій декаді серпня негативна кармічна точка Ліліт в аспектах із місячними вузлами порушує важкі питання минулого. Попри усі труднощі і небажання занурюватися в емоційні теми, доводиться займатися кармічними питаннями або знову "набивати одні і ті ж шишки".

22 серпня о 17:55 Сонце входить у знак Діви, Марс та Венера у напруженому аспекті. Заблокована, невикористана енергія може виявлятися у конфліктах, стресах, тих чи тих крайнощах, особливо у сфері особистих та ділових взаємин.

24 серпня Марс у гармонійному аспекті з ретро Меркурієм сприяє цілеспрямованим та обдуманим діям, посилює енергійність та ділову хватку.

27 серпня Уран у гармонійному аспекті з Венерою надасть чудові можливості нестандартним та відкритим людям. Сприятливий день для зустрічей із однодумцями та старими друзями, зав'язування нових знайомств, романтичних зустрічей. Можливе кохання з першого погляду, початок службового роману.

28 серпня Венера в опозиції з ретро-Нептуном, а Меркурій стаціонарний із розворотом у директний рух. Прокидається емоційна пам'ять, посилюється інтуїція та абстрактне мислення, але значно знижується логічне сприйняття того, що відбувається навколо. Для сфери взаємин складний день – спільні проєкти зупиняються, партнери не знаходять компромісних рішень.

29 серпня о 16:23 Венера входить у знак свого управління — Терези, а Меркурій починає директний рух до 24 листопада. Транзити дозволять знайти баланс у взаєминах з оточенням, що дасть почуття впевненості у собі та можливість самовираження.

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