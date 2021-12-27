Що зірки нам пророкують: гороскоп на січень 2022 року

У січні розпочинається новий економічний цикл у глобальних масштабах – вісь кармічних вузлів змінює знаки Зодіаку з 18 січня. Північний Місячний Вузол, який ще називають Висхідним, входить до знаку Тельця, а Південний Місячний Вузол — до знаку Скорпіона.

Транзити Місячних Вузлів добре відображають соціальні процеси. З 18 січня входять до вісі ресурсів Телець-Скорпіон і найближчі півтора року будуть виражені зміни у світовій економіці та фінансовій системі кожної держави. Починається цей процес перетворень у другій половині січня, тобто ми перебуваємо на порозі нового економічного циклу. З'являється схильність до радикальних рішень та революційних перетворень.

Попереднє проходження цими знаками було від червня 2003 року до кінця 2004 року. Якщо згадати, то був час прогресивного розвитку, період швидкого відновлення після кризи дев'яностих. Починається січень з гармонійної взаємодії Сонця з Ураном — планетарні енергії допомагають успішно вписуватися в обставини, що склалися, отримувати підтримку і схвалення друзів, виявляти свою індивідуальність.

2 січня о 9-й годині 10 хвилин ранку за київським часом Меркурій входить до знаку Водолія, де перейде в ретроградний рух 14 січня на 21 день. Перебуваючи у ретро-фазі, планета ще повернеться до знаку Козорога – від 26 січня до 15 лютого.

Також 2 січня перший Молодий місяць 2022 року у знаку Козоріг о 20:33 за київським часом. Постарайтеся до нового місячного циклу та нового року не переносити борги та похмурі думки, тобто треба максимально очиститися, звільнитися від негативу і тоді січень, а можливо й увесь 2022 рік, виявиться роком визначення, досягнення цілей, підвищення соціального статусу.

18 січня Повня у Раку о 01:48 за київським часом, тут Місяць має статус управління, що допоможе набути душевного спокою, вирішити благополучно всі сімейні питання, майнові справи, завершити складні теми Роду.

20 січня о 04:39 Сонце входить до знаку Водолія – у людях прокидається дух свободи. Час радикальних рішень, подолання та боротьби за свої права, адже Уран – управитель Водолія у Тельці, та Сонцем формується напружений аспект. Виникає сильне бажання вигадати щось нове і відмовитися від старого в різних життєвих сферах.

24 січня о 14:53 за київським часом Марс входить до знаку Козорога,де має статус екзальтації. Транзит сприятливий для професійної сфери, розвитку бізнесу, побудови кар'єри, пошуку шляхів досягнення мети.

Від 31 січня Венера в директному русі, усі сфери, які планета характеризує, розкриваються, оформлюються. У сфері взаємовідносин та фінансів ситуація значно покращується.

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ОВЕН

Гарний час для розвитку бізнесу та довгострокових проектів. Обставини складаються потрібним чином для того, щоб впливати на інших, організовувати людей та діяти спільно. Ви здатні досягти своїх цілей, причому люди, які вас оточують, поступатимуться вам дорогою, не намагаючись вас зупинити. Однак будьте обережні в середині січня, не поспішайте, і тоді ви все встигнете. Краще нічого не купувати з техніки, не варто укладати угоди купівлі-продажу. Неясності, що можуть виникнути, спроби шахрайства можуть зіпсувати настрій у другій половині місяця.

ТЕЛЕЦЬ

У разі виникнення будь-яких перешкод спробуйте побачити мотивацію діяти ще сильніше. Приємні, романтичні, творчі події останніх днів листопада можуть нагадати про себе на початку січня. Наприкінці місяця будьте напоготові, бо для вас цей час може запам'ятатися різними провокаціями, спробами конкурентів і недоброзичливців зіпсувати вам репутацію. У середині січня варто проявити максимальну обережність на дорозі, як за кермом, так і в ролі пішохода. Протягом місяця висвічуються неопрацьовані кармічні теми, але можливе їхнє благополучне завершення.

БЛИЗНЯТА

Перша половина місяця сприятлива, ваша фізична сила висока, почуваєтеся переможцем. Використовуйте цей час, щоб просуватися вперед у своїх цілях, а не чекати, поки щось саме станеться. Використовуйте потужний потенціал періоду для того, щоб проявити себе творчо, порозумітися із партнером, чесно поговорити та попросити одне в одного пробачення за минулі помилки. У другій половині січня з'являються таємниці, які можуть втягнути до мережі інтриг, а розв'язка за ними відбудеться наприкінці січня. Не дивуйтеся підводним каменям та прихованим мотивам інших людей у ​​будь-якій спільній справі.

РАК

Яскравий місяць, наповнений цікавими випадковостями, зустрічами, розмовами. В середині січня вас можуть спокушати та провокувати, але психічна сила ваша велика, тому ви зможете виплутатися з будь-яких неприємностей. Однак не варто спокушати долю – самовпевненість може стати причиною змін не на краще. Довіряйте, але перевіряйте, не втрачайте пильність! Уникайте конфліктів та зіткнень із неадекватними агресивними людьми, сумнівними компаніями. Наприкінці місяця можуть з'явитися сильні конкуренти, будьте готові до боротьби та активних дій.

ЛЕВ

Планетарні енергії допомагають вам швидко увійти до робочого процесу і зробити щось масштабне, важливе для колективу. Результатом стане кар'єрне зростання, гарний прибуток або ж ви зможете посісти лідерські позиції. Якщо виникають перешкоди, варто сприймати цей сигнал як попередження, що не варто нікуди поспішати – повільно, але впевнено рухайтеся до своєї мети. Ваша сила впливу висока протягом місяця, тому можете формувати громадську думку, виходити до центру та озвучувати свої ідеї. У третій декаді січня може виникнути потреба робити складний вибір.

ДІВА

В середині місяця з'являються тимчасові труднощі, пов'язані з прийняттям рішень та фінансовими звітами. Для інтелектуальної діяльності січень не дуже підходить, особливо друга його половина. Навколишні люди можуть підштовхувати вас до необачних вчинків, тому намагайтеся все обдумати до деталей, щоб уникнути помилок, які складно виправити. Ніякі нововведення не вкоріняться – використовуйте у справах та роботі лише старі перевірені методи. Не беріть на себе відповідальність за інших людей у ​​нових видах діяльності чи нових обставинах.

ТЕРЕЗИ

У відносинах із близькими людьми та партнерами панує взаємне нерозуміння, особливо при поводженні із загальними матеріальними ресурсами. Виникне багато запитань, справ, пов'язаних із роботою, кар'єрою, статусом. До кінця місяця більшість суперечностей зникають, конфлікти або помилки, що виникли, будуть усунуті без негативних наслідків. Обставини будуть складатись таким чином, що кожен в оточенні покаже своє справжнє обличчя – ви зможете зробити правильні висновки щодо подальших взаємин. Деякі січневі справи будуть відкладені до грудня 2022 року.

СКОРПІОН

Деякі відмінності у смаках, моральних установках та ставленні до життя не дозволяють почуватися комфортно в оточенні інших людей. Але ваша енергія велика, тому корисна індивідуальна діяльність, фізична робота, самостійні подорожі та ділові поїздки. Можуть існувати розбіжності у поглядах управління колективом, а також проблеми у досягненні згоди з фінансових питань. До кінця січня настає визначеність щодо подальшої кар'єри, свого соціального становища, статусу, взаємин із партнерами.

СТРІЛЕЦЬ

Місяць позитивних змін, хоча сприйматимете їх спочатку з сумнівом і недовірою. Проте, оскільки так як раніше вже не буде, настав час по-новому планувати своє життя. Нічого не бійтеся і не сумнівайтеся у власних силах — Всесвіт допоможе вам у всіх починаннях. Збільшується ваш внутрішній потенціал, додається енергія, з'являється багато ідей – займайтеся роботою, корегуйте старі проєкти та демонструйте свої роботи. Ви зможете проявити себе як новий лідер і надихнути багатьох людей на певні дії, зайняти міцні соціальні позиції.

КОЗОРІГ

З'явиться шанс досягти мети, знайти владу, зробити ривок у кар'єрі. Навколишні люди, родичі, колеги визнають, що ви маєте неймовірну силу, вони готові йти за вами, дотримуватися ваших рекомендацій. На глибинному рівні формуються нові переконання, відбувається усвідомлення багатьох питань. Планетарні енергії дають можливість впливати словами на велику кількість людей. Піднімаються на поверхню складні теми, які трансформуються і більше не спричиняють незручностей. В особистому житті, у романтичній сфері відбувається якісне перезавантаження, досягається баланс.

ВОДОЛІЙ

Активний місяць, як на зовнішньому, так і на внутрішньому, емоційно-чуттєвому рівні. Все дуже швидко змінюється, складені плани та життєві обставини потрібно корегувати, відповідно до нових ритмів соціуму. Але щоб не втратити сприятливі шанси та можливості, скористайтеся минулим досвідом та відпрацьованими навичками. Прислухайтеся до порад батьків, старших і мудрих людей – від третьої декади січня вам доведеться ухвалювати багато відповідальних рішень. Можуть з'явитися люди з минулого, з якими можна побудувати щось нове та довгострокове.

РИБИ

Розпочинається новий життєвий цикл — Юпітер, планета-благодійник, після 12-ти літньої подорожі повернулася до вашого знаку. Отримують продовження справи, які ви розпочали влітку 2021 року. Виникає необхідність пошуків інших способів взаємодії з тією сферою свого життя, в якій відбуваються зміни. У партнерстві, в особистих та ділових відносинах розпочинається період гармонії, майнові та фінансові справи благополучно вирішуються. Задуми розпочнуть втілюватися в реальність, а бажання виконуватися, якщо змінити поточні умови та знайти нові, більш прогресивні та перспективні методи досягнення цілей.

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