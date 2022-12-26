Що зірки нам пророкують: гороскоп на січень 2023 року

Січень 2023 року наповнює життя новими яскравими фарбами та світлими емоціями. Це час, коли позитивних подій значно більше, ніж негативних. Обставини сприяють встановленню міцних партнерських взаємин та щасливим трансформаціям давніх зв'язків.

У новорічну ніч для багатьох відкриються сенс життя та нові перспективи, які раніше не помічали та не використали, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Зовні може здатися, що цього місяця всі справи сповільнюються. Але водночас відбувається їхнє внутрішнє дозрівання, вони насичуються змістом і залучають до вас справжніх союзників. У результаті виникає необхідність враховувати як власні інтереси, а й інтереси партнерів, ділитися з ними ідеями, бути готовими на компроміс.

Починається 2023 рік у період ретроградного Меркурія і ретроградного Марса, що може створювати зовнішню атмосферу, що тисне. Але, з іншого боку, з'єднання Венери і Плутона в Козорозі 1 січня допомагає на внутрішньому рівні впорядкувати взаємини, знайти точки дотику з найскладніших тем. Аспект створює тяжіння між людьми, допомагає виявляти справжні бажання. День душевних трансформацій, відродження надій, ухвалення конструктивних рішень.

3 січня о 04:10 за київським часом Венера входить до доброзичливого знаку Водолія до 27 січня і в цей час формуються найкращі умови для прояву своєї індивідуальності. З'являється можливість знайти нові джерела грошей через спільну діяльність із друзями. Девіз Водолія та Урана, управителя цього знаку – "Свобода, рівність, братерство!", і Венера у знаку Водолія не терпить обмежень, тому бажання людей також навіяні впливом цієї планети.

4 січня Венера в гармонійному аспекті з Юпітером сприяє будь-яким справам, особливо якщо це пов'язано будь-яким чином з юриспруденцією, лекторською діяльністю, зарубіжжям та взаємовідносинами з іноземцями.

5 січня гармонійний аспект Сонця з ретро-Ураном – день прояснення перспектив, багато людей здатні усвідомити нові можливості, а також відкрити очі іншим на очевидні речі. Ідеї набувають форми, думки впорядковуються і раптом стає зрозумілим.

7 січня повня у Раку о 01:08 і цього ж дня поєднання ретро-Меркурія з Сонцем, відповідно, опозиція з Місяцем – день протиріч між розумом та емоціями, між "треба" і "хочу". Такі планетарні взаємодії створюють особливі енергетичні потоки, що викликають перепади настрою, відчуття тривоги. Приховані думки виходять із темних куточків підсвідомості, виявляючись у діях та вчинках.

8 січня о 15:44 кармічна негативна точка входить на знак Лева майже на 9 місяців. Попередній такий транзит був давно – від 6 січня до 27 листопада 2014 року. Мимоволі доводиться повертатися до подій 9-річної давності. Також, у цей період на перший план виходить прагнення мати добрий вигляд в очах оточення, у багатьох людей виявляється гостра потреба у підтвердженні своєї переваги. Час лестощів, марнославства, ігри та авантюр, примірювання на себе різних образів. Цього ж дня, 8 січня, ретро-Меркурій у гармонійному аспекті з ретро-Ураном – час несподіваних подій різноманітних, в основному, приємних, хоча спочатку це може здатися зовсім не так. Аспект сприяє інтелектуальному розвитку, пробудженню надздібностей, прояву індивідуальності.

9 січня Венера та ретро-Марс у гармонійному аспекті допомагає досягти балансу між жінками та чоловіками, між бажаннями та діями. Протягом дня поведінка людей в основному адекватна ситуації. Гарний час для публічних виступів, поїздок, різноманітних заходів, метою яких є мотивація людей до необхідних дій.

12 січня закінчується період ретроградного Марсу в Близнятах, від 13 до 16 січня планета у фазі стаціонарності і після цього переходить у директний рух Близнятами до 26 березня 2023 року. Від 17 січня життя прискорюється, але у дні стаціонарної планети гальмування відчувається у всіх справах. Цими днями Меркурій також уповільнює швидкість і від 19 січня виходить з ретроградного руху. У середині місяця багато людей перебувають ніби в стані стиснутої пружини, напруженість відчувається у всьому. Головне, не зробити фальстарту і зрозуміти, що попереду починається дуже продуктивний період, тому діяти необхідно обдумано і не поспішати.

14 січня Сонце та Нептун у секстилі, аспект гармонійний, що символізує творчість, прагнення до духовності та досягнення вищої гармонії. Цього дня можливі успіхи в соціальному житті, але потрібно докласти деяких зусиль і цілеспрямовано працювати, дотримуватися посадових інструкцій і раніше намічених планів.

15 січня напруженість між Венерою і ретро-Ураном – день бурхливих почуттів, несподіваних розривів взаємин, емоційних потреб, які виникають спонтанно. Люди поспішають відчувати і жити, із загальної маси раптом може хтось виділитися і, можливо, шокувати оточення своїм зовнішнім виглядом або поведінкою.

18 січня Сонце і Плутон з'єднуються в Козорозі, що створює потік енергій, що очищають, який допомагає позбутися всього непотрібного і підвищити свої вібрації. Цього дня переважає сильна енергія чоловічого початку, бажання перемогти та зміцнити свої позиції, також можливі гучні соціально-політичні зміни.

Від 19 січня Меркурій рухається прямолінійно, і від цього дня можна сміливо ініціювати нові справи, планувати поїздки, складати графіки тощо. Транзит сприятливо впливає мислення людей, розвиток товарно-грошових відносин, вирішення повсякденних питань.

20 січня о 10:30 Сонце входить на знак Водолія та додає бажання привнести у світ щось нове. Найближчого місяця можна знайти відповіді на найнепростіші запитання та вирішити складні завдання, покращити якість життя, якщо застосовувати нестандартні підходи, користуватися новими поглядами та ідеями.

21 січня о 22:53 за київським часом молодик у Водолії, у Китаї це вже 22 січня і від цього дня починається рік Чорного Водяного Кролика (Кота), який є символом достатку та щастя. У китайській традиції статуетки кролика часто використовують для залучення талану.

Від 22 до 26 січня Уран змінює фазу руху – з ретроградного переходить у директний. Цими днями з'являється безліч ідей, раптом зненацька відкривається істина. Відбувається духовне пробудження людей, звільнення від гнітючих думок, приходить усвідомлення чогось дуже важливого.

23 та 24 січня діє аспект з'єднання Венери та Сатурна у Водолії, сприяє громадській діяльності, встановленню довгострокових взаємин, укладенню контрактів, підписанню договорів та будь-яким соціальним взаєминам.

25 січня Сонце та Юпітер у гармонійному аспекті відкривають чудові перспективи. Виявляючи завзятість і усвідомленість, можна втілити у реальність задумане, навіть якщо шляху зустрічається безліч перешкод. Друзі та однодумці обов'язково допоможуть, якщо ваші плани не суперечать інтересам інших людей та дії спрямовані на досягнення гармонії, миру та порядку.

30 січня гармонійний аспект Меркурія та Урана, такий аспект вже був у середині грудня 2022 та 8 січня. Виконана робота дає результати, приносить хороші плоди і справи вдало завершуються.

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