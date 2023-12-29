Що зірки нам пророкують: гороскоп на січень 2024 року

У січні 2024 року потужні енергії перетворення змінять світ. І в політиці, і соціальному сприйнятті, і в трактуванні перемоги та поразки. Істотно змінюється соціально-психологічний клімат, процеси життєдіяльності світової спільноти.

1 і 2 січня досить важкі дні – Меркурій та Юпітер стаціонарні, що чинить загальмувальний ефект на всі життєві сфери, оскільки це стан стагнації. Внутрішня невпевненість гальмує назрілі зміни. Але обидві планети виходять із ретрофази, тому вже від 3 січня їхній вплив стане сприятливим. Від цього дня справи рухаються швидше, чіткіше видно віддалені перспективи свого вибору, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

4 січня о 16:59 за київським часом Марс входить на знак Козорога, коли захочеться зробити конкретні кроки щодо реалізації цілей. Люди охоче виходять із зони комфорту, позбавляються ілюзій, виявляють неймовірну завзятість і стійкість, готові взяти на себе повну відповідальність за своє життя, думати і діяти самостійно, не обмежуючись уподобаннями і не втрачаючи самого себе.

11 січня о 13:57 за київським часом молодик у 21-му градусі Козорога. Амбіційний молодик, який наділяє людей ясним розумом, цілеспрямованістю і терпінням, бажанням досягти успіху, дає енергію для втілення своїх задумів у реальність. Найближчі дні після молодика ідеально підходять для планування своєї діяльності, постановки завдань.

14 січня о 04:50 Меркурій входить на знак Козорога та допомагає впорядкувати свою свідомість та знизити рівень психічної збудженості, сконцентруватися на важливих справах, що призведе до бажаного результату. Підвищуються підприємливість, розважливість, стриманість, а й з'являється емоційна холодність.

20 січня Сонце входить на знак Водолія о 16:08 надаючи чудові можливості для запуску нових проєктів, активності у соціальних мережах, проведення онлайн-заходів. Активніше та позитивніше йде робота в колективах, встановлюються цікаві та корисні зв'язки. Люди виявляють інтерес до всього нового та прогресивного, об'єднуються заради просування спільних ідей.

21 січня о 02:53 відбудеться другий захід Плутона на знак Водолія до 2 вересня 2024 року. Від весни 2023 року планета трансформацій переміщається межами знаків Козеріг і Водолій. Все, що зароджувалося навесні 2023 року, стає очевидним.

У політичній, економічній, у сфері безпеки відбуватиметься щось дуже важливе та глобальне. Транзит змінює світолад, тенденції політичного та соціально-економічного розвитку всіх країн. Події весни 2023 року повертаються до нашого порядку денного. Триватиме цей транзит до 2 вересня, після чого Плутон повернеться на знак Козорога, щоб від 20 листопада 2024 року на 20 років увійти на знак Водолія.

23 січня о 10:50 Венера входить на знак Козорога. У період цього транзиту приходять стриманість у прояві почуттів, строгість стосовно себе і терпіння стосовно інших. Бажання зробити кар'єру та соціальний статус витісняє грайливість та романтику. Прекрасний час для починання пошуку співпраці.

Від 24 до 30 січня Уран, управитель інноваційного знаку зодіаку Водолій, у фазі стаціонарності з виходом із ретроруху. Від 31 січня – продовжує свій рух Тельцем директно. Позитивний показник – вже від кінця січня світ виходить із стану застою, невизначеності. Він почне розвиватися з неймовірною швидкістю, і ми не завжди встигатимемо за ним. Відновлюються соціальні взаємодії, найчастіше виникають осередки опору несправедливості, революційні настрої. Завдання кожного – не триматися за старе, а вчитися жити у новому.

У третій декаді січня формується гармонійний аспект Уран — Марс, який дає безліч можливостей, допомагає визначити правильний вектор докладання зусиль. Вчинки частіше вивірені та точні, сприяють досягненню цілей. Проте варто контролювати свої дії і думати про наслідки, оскільки в цей період люди схильні вирішувати проблеми рішучим наступом. Гендерні умовності не визнаються, дедалі більше говорять про рівність між чоловіком та жінкою, енергетичні ресурси перебувають у бойовій готовності.

25 січня о 19:54 повня у Леві висвітить усі приховані процеси, дає можливість для переосмислення самих себе. Це сплеск креативної та творчої енергії. Він задає тло на найближчі два тижні, несе нам романтику, кохання, флірт, задоволення, розваги. Настрій стрімко змінюється на краще. Перші 7 днів після повні – чудовий період для кар'єрних звершень. Гарний час для того, щоб ризикнути та здійснити задумане.

Третя декада січня насичена подіями, кожній людині доведеться навести лад у всіх аспектах свого життя – у роботі, коханні, творчих проєктах. Настав час на всіх напрямах зміцнити свої тили. Необхідно набратися терпіння, тому що не все йтиме так, як задумано, тому потрібно бути готовими до різних несподіванок. Намагайтеся приймати все, що відбувається, як належне, щоб зберегти своє душевне здоров'я. Стійкість та витримка обов'язково окупляться!

Плутон у Водолії принесе важливі трансформаційні події. Багатьох людей змусить усвідомити, які їхні справжні цінності і житиме своїм власним життям замість того, щоб відповідати очікуванням інших. У представників знаків Козоріг, Водолій, Лев, Скорпіон намічаються серйозні життєві зміни.

Спочатку це може видаватися як справжня катастрофа – звільнення, безробіття, конфлікти, банкрутство. Однак не поспішайте впадати у відчай: все найцікавіше тільки починається — старе руйнується, нове будується. Бізнесмени будуть зайняті питаннями оптимізації, інтеграцією цифрових технологій, партнерством із закордонними колегами. Працівники за наймом і держслужбовці серйозно замисляться про зміну місця, але не варто поспішати, якщо немає подушки безпеки.

Багато хто з тих, хто звільнився, не захочуть більше працювати «на дядька», підуть у фриланс або відкриють ІП. Декому варто здобути другу вищу або взяти курси нової спеціальності. Третя декада січня дуже продуктивний час, особливо для творчих занять. Цілком імовірно, що ми побачимо повсюдне зростання та вихід із застою.

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