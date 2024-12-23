Що зірки нам пророкують: гороскоп на січень 2025 року

Новий рік відчиняє перед нами свої двері для якісних оновлень та розвитку у всіх життєвих сферах! У січні 2025 року енергія свіжого старту переплітається з мудрістю минулого, створюючи унікальні можливості для підкорення нових горизонтів.

Січень – немов перший абзац нового розділу, де ми обираємо, якою буде наша подорож 2025 року. Молодик в амбітному Козорозі задає діловий і цілеспрямований тон на весь місячний цикл, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Від 1 до 5 січня 2025 року на небосхилі формується потужний аспект — опозиція Плутона у Водолії та ретроградного Марса у Леві. Цей період стає часом інтенсивної енергії, коли приховані напруження та протиріччя виходять на поверхню, вимагаючи уваги та опрацювання.

Плутон у Водолії символізує трансформацію через колективні зміни, владу ідей та боротьбу за свободу. Він розкриває приховані процеси, які впливають на наше мислення та суспільні структури.

Ретроградний Марс у Леві акцентує особисту волю, прагнення до лідерства та бажання бути визнаним. Однак ретроградний рух робить енергію Марса менш прямолінійною, звертаючи її всередину та підштовхуючи до переосмислення своїх дій та мотивації.

У їхній опозиції народжується протистояння між індивідуальною силою та колективними процесами, між прагненням до контролю та потребою у свободі. Це час, коли внутрішній конфлікт може виявлятись через зовнішні події.

3 січня о 05:24 (gmt+2) Венера входить у знак Риби на цілий місяць, де має статус екзальтації. Транзит принесе м'якість та романтику в особисте життя. Вдалий у фінансовому сенсі період для людей мистецтва та тих, хто зайнятий творчими видами діяльності.

6 січня Меркурій та Нептун формують напружений аспект, створюючи досить складний психологічний клімат. У цей день знижується ефективність комунікації, оскільки люди стають більш уразливими та схильними до образ.

8 січня о 12:30 (gmt+2) Меркурій входить у знак Козорога до 28 січня, фокусуючи увагу на конкретних завданнях, плануванні та вирішенні складних питань. У цей час розумові процеси та комунікації набувають серйозного, ділового характеру. Енергія Меркурія в Козорозі сприяє складання реалістичних планів, роботи з фінансовими документами та довгостроковими проєктами.

Від 12 січня 2025 року розпочинається новий етап кармічної роботи: вісь Місячних Вузлів переходить у знаки Діва – Риби на наступні 1,5 року. Також цього дня гармонійний аспект ретро-Марса та Нептуна дозволяє плавно переробити старі історії на новий лад та адаптуватися до нових життєвих реалій.

Вихідний Місячний Вузол у Рибах надихає на розвиток інтуїції, духовності та вміння довіряти потоку життя. Він спонукає нас шукати глибинний сенс, звільнятися від контролю та відкривати серце для співчуття та любові. Це час, коли важливими є мрії, творчість і розуміння того, що за межами раціонального світу криються нові можливості.

Східний Місячний Вузол у Діві нагадує, що для прогресу важливо відпустити зайвий перфекціонізм, критику та прихильність до дрібниць. Хоча лад і структура залишаються важливими, надмірне прагнення деталей може обмежити рух вперед. Цей кармічний вузол вчить балансувати між практичністю та довірою, не забуваючи про те, що життя не завжди підкоряється логіці.

13 січня Сонце в гармонійному аспекті з ретро Ураном сприяє розкриттю та самовираженню особистості. Посилює чарівність, проникливість, творчі здібності. Хороший день для людей "уранічних" професій (програмісти, електрики, інженери, астрологи, фахівці авіаційної галузі).

14 січня о 00:27 повня в емоційному Раку нагадає про важливість близьких зв'язків та внутрішню гармонію. Поєднання повні з ретро-Марсом дасть шанс переглянути минулі помилки і рухатися вперед з упевненістю.

15 та 16 січня — тривожні дні, оскільки Венера утворює напруженість з ретро-Юпітером, а Сонце — в опозиції з ретро-Марсом. Ці дні несуть у собі суміш суперечливих енергій, коли емоції, дії та бажання стикаються з обмеженнями та переосмисленням. Венера у квадраті з ретро-Юпітером підкреслює розбіжності у відносинах, фінансові питання та особисті цінності. Опозиція Сонця з ретроградним Марсом відчувається як конфлікт між діями та особистою волею. Усвідомлення своїх справжніх бажань та терпіння допоможуть пройти цей період з мінімальними втратами та важливими уроками.

17 січня гармонійний аспект Сонця та Нептуна принесе приплив бажання та сил, енергії, позитивний настрій, натхнення, наснагу, пов'язану з можливістю щось зробити.

19 січня принесе кілька яскравих астрологічних подій, що формують особливу атмосферу змін, відповідальності та гармонійних можливостей. О 22:00 Сонце залишає серйозний та структурований знак Козорога, переходячи у волелюбний, інноваційний Водолій. Цей перехід відкриває період ідей та оригінальності. Водолій надихає на пошук нестандартних рішень та нові підходи.

19 січня Венера та Сатурн утворюють аспект з'єднання. Своєю чергою Меркурій формує гармонійний аспект цієї сполуки. Сприятливий час для серйозних обговорень, підписання договорів чи уточнення фінансових питань. Легкість у спілкуванні допомагає вирішувати складні питання у парі, знаходити компроміси. Цей день поєднує енергію свободи та інновацій з відповідальністю та дисципліною. Якщо знайти баланс між цими силами, то можна закласти міцний фундамент для майбутніх успіхів.

23 січня ретро-Марс в опозиції з Меркурієм та в гармонійному аспекті з ретро Ураном. Використовуйте цей день, щоб вирішити важливі питання, але будьте готові до компромісних рішень. У цьому разі фінансові питання будуть вирішуватись конструктивно, а ваші ідеї знайдуть підтримку.

25 та 26 січня формується гармонійна конфігурація планет "Бісекстиль": Венера-ретро-Уран-ретро-Марс. Конфігурація поєднує енергію пристрасті, творчості та несподіванок, дає шанс налагодити зв'язки, усунути непорозуміння та порозумітися. Меркурій цього дня утворює гармонійний аспект із Нептуном, посилюючи інтуїтивне сприйняття та творчі здібності. Це час натхнення, несподіваних шансів та поглиблення у чуттєво-емоційну сферу.

28 січня о 04:53 Меркурій входить у знак Водолія і одразу утворює з'єднання з Плутоном. Аспект сприяє усвідомленню того, де і в чому необхідні трансформації, додає глибини і може призвести до несподіваних одкровень чи змін. День принесе можливість заглибитись у свої емоції та зрозуміти, що вас дійсно хвилює. Також може бути добрим часом для вирішення давніх конфліктів або ухвалення важливих рішень.

29 січня о 14:36 з молодика у Водолії починається "місячний новий рік". І від цього моменту Зелена Змія (стихія Дерево) вступає у свої права (до 17 лютого 2026 року). Традиційно рік Змії – час мудрості та прогресу, сприятливий для бізнесу та підприємницької діяльності, а також для дослідження світу через інтуїцію та роботу над собою. У китайському зодіаку Змія вважається одним із найзагадковіших і найглибших знаків, що є символом інтуїції, таємниці та містики.

30 січня Сонце в гармонійному аспекті з ретро-Юпітером – на цьому транзиті люди стають добрішими і великодушнішими. Більшість позитивно налаштовані, схильні надавати допомогу та співчувати. Цього дня сприятливо вирішувати питання за кордоном, шукати фінансову допомогу та заступництво.

31 січня Венера у поєднанні з Нептуном приносить приємні душевні переживання, радість та гармонію. Відбувається розрядження конфліктної ситуації, можливі цікаві романтичні пригоди, творчі осяяння.

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