Що зірки нам пророкують: гороскоп на тиждень 15-21 січня 2024 року

Тиждень принесе багато змін на зовнішньому рівні. Обставини непереборної сили змушують ухвалювати відповідальні рішення, кардинально змінювати своє життя, відмовляючись від старого та безперспективного.

Триває період зростального Місяця, сприятливий для конструктивних змін та реалізації задуманого. Ритм життя прискорюється, відкриваючи нові грані вже знайомих та звичайних речей.

20 січня Сонце входить на знак Водолія о 16:08 за київським часом, що дає атмосферу деякого куражу. Попереду чудовий місяць, коли легше виявити свою індивідуальність. Цей транзит сприятливий для навчання і пізнання світу, розширення кругозору і визначає ступінь особистої свободи. Дедалі менше обставин, які обмежують, і все більше можливостей.

Меркурій почав свій рух за знаком Козорога і виходить із петлі ретроградності 21 січня. Попри те, що ретрофаза закінчилася 2 січня, остаточне завершення процесів, що почалися в грудні 2023, відбудеться тільки в третій декаді січня 2024. Ще раз варто перевірити всі дані, розрахунки і плани, щоб впевнено рухатися вперед.

21 січня о 02:53 Плутон входить у знак новаторства та прогресу - Водолій, надаючи умови для особистісного зростання та розвитку соціальних навичок вже на новому рівні. Дуже багато що зміниться у січні, двері в минуле зачиняються назавжди.

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ОВЕН

Справи протягом тижня розвиваються досить вдало. Ви зможете пишатися собою і всім тим, що вдалося зробити в попередні кілька місяців. Скільки б випробувань не припало на вашу долю зараз і в найближчому майбутньому, ви завжди "попереду всієї планети"! Найкращий час для нових починань на кар'єрній ниві. Вирішаться найскладніші питання, які тривали кілька місяців. Будуть актуальними питання партнерства з іноземними колегами чи міжнародними компаніями.

ТЕЛЕЦЬ

Є можливість укладання великих угод, якщо ви працюєте в цьому напрямі. Молодим людям варто зайнятися навчанням, а службовці відчують підтримку на робочому місці. Все змінюється, і однозначно на вашу користь. Нарешті ви можете говорити з керівництвом так, як вважаєте за потрібне, і йому доведеться це прийняти. Однак не варто розслаблятися, рутинні справи вимагатимуть від вас максимальної відповідальності та концентрації, тому тримайте руку на пульсі.

БЛИЗНЯТА

З'являться добрі можливості спробувати щастя на новому місці. Йтиметься про збільшення оплати, а також про премії та інші приємні фінансові бонуси. Фінансова ситуація досить оптимістична: працювати будете менше, а грошей вистачить на все, що потрібно для комфортного життя. Витрат трохи, і всі вони неминучі і розумні. А ось особисте життя видається непередбачуваним, а подекуди - бурхливим. До того ж у багатьох конфліктах винні таки ви, і варто це визнати. Іноді вам не вистачає такту та витримки.

РАК

Зірки обіцяють представникам вашого знака активний, вдалий, яскравий період, одним словом - незабутній тиждень. До того ж це стосується як роботи, так і особистого життя. Невелика подорож до іншого міста допоможе зміцнити стосунки та подивитися на ситуацію з іншого боку. Велику допомогу у всіх справах вам нададуть партнери у справі, їхній вплив на всі справи можна однозначно оцінити як позитивний. Ваша енергія у січні б'є через край, тому вам не загрожують жодні захворювання.

ЛЕВ

Припиніть думати, що всі мають таку ж кипучу енергію і рішучість, як ви. Ваш партнер може і має слабший вигляд, але має інші переваги. Врахуйте це і не тисніть на нього. Така ситуація однаково актуальна як подружжя, так закоханих. Зірки пророкують, що багато у вашому житті відбуватиметься згідно з відомим прислів'ям: "Милі посваряться - краще помиряться", проте попереджають - "Де незгода, там і шкода". Грошова ситуація вкрай нестійка.

ДІВА

Ймовірно, величезна зайнятість на роботі, у бізнесі, успіхи у професійній сфері стануть бар'єром для повноцінного спілкування з найдорожчою людиною. Підприємці зможуть без перешкод зареєструвати компанію чи невелике підприємство. А ось найманим співробітникам належить ухвалити нелегке рішення про зміну роботи - надійде чимало привабливих пропозицій. Добре піднімуться ті, хто працює як індивідуальний підприємець або автономний фахівець.

ТЕРЕЗИ

Період найбільше підходить для кар'єрних досягнень, а не для романтичних пригод. Більшості представників знака на особисте життя не вистачатиме часу. Водночас дехто з вас зустріне цікаву персону саме на роботі. Якщо це станеться, роман отримає серйозне продовження. Багато сімей замисляться про поповнення сімейства, і в цьому допоможуть зірки. Із грошима немає визначеності. І справа тут не в розмірі доходу - він залишиться на колишньому рівні, - а у витратах, які кратно збільшаться.

СКОРПІОН

У любовній сфері та сімейному житті відбуваються важливі події. Самотні люди можуть розраховувати на знайомство з цікавою особистістю у поїздці, але й тут сполучним фактором можуть стати робота, відрядження, презентації, спільні проєкти. Взаємини з родичами стають все більш значущими, багато представників вашого знаку зв'яжуться з ріднею, яка мешкає в далеких місцях, і, можливо, саме для цього вирушать у далеку подорож.

СТРІЛЕЦЬ

Начальникам усіх рангів рекомендується уважно поставитися до підлеглих і всіх робочих процесів, що відбуваються в колективі. Службовці повинні уважно ставитись до роботи; зірки рекомендують виключити ймовірність непорозумінь, прорахунків та інших проблем. Піднесення у справах реальне і в найманого службовця, його авторитет зростає, а роботи стає дедалі більше. Буде і збільшення зарплати. Деяким представникам вашого знака доведеться взяти на себе турботи про близьких родичів: під ударом старші члени сім'ї.

КОЗОРІГ

Зірки зараз бережуть вас особливо ретельно, тому використовуйте цей шанс, щоб зміцнити ще більше ваш статус та становище на роботі. Ви немов скеля - жодні бурі нездатні похитнути вашу стійкість. І в цьому є секрет вашого успіху! Самотні люди можуть розраховувати на доленосну зустріч, але це стосується жінок. Можливі незаплановані витрати - це пов'язано з несподіваними гостями, раптовими подіями у житті, побутовими поломками.

ВОДОЛІЙ

Ви будете максимально зібрані, сконцентровані на своїй меті, впевнені у собі. Крім індивідуальних заробітків, можна розраховувати на прибуток від успішних операцій з нерухомістю, короткострокових угод, разових проєктів, підтримки родичів. На основні потреби вистачатиме. Витрати січня мають скоріше приємний характер. Кожну копійку буде витрачено з користю - на найближчих і дорогих вашому серцю людей. Непогано відточити свої форми за допомогою спортивних вправ або підвищити гнучкість у студії йоги.

РИБИ

У цей період вам доведеться докласти чимало зусиль для того, щоб переконати партнерів та опонентів у правильності обраного шляху. Доводити свою правоту доведеться не лише словом, а й ділом, але ви блискуче впораєтеся з труднощами та затвердите у бізнесі свої правила гри. Службовці за наймом повинні бути обережними - в колективі є люди, які сильно заздрять вашим здібностям і ставлять палиці в колеса. Підприємці зіткнуться з податковими перевірками та ускладненнями взаємин із діловими партнерами.

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