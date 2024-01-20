Що зірки нам пророкують: гороскоп на тиждень 22 – 28 січня 2024 року

23 січня о 10:50 за київським часом Венера входить на знак Козорога. Транзит допомагає зберегти самовладання у будь-якій ситуації, але призводить до обмеження творчого боку життя. Раціональність у всьому виходить на перший план. Бажання збігаються з можливостями, а дії вивірені та точні, що сприяє досягненню мети.

Весь тиждень Уран є управителем Водолія у фазі стаціонарності з виходом із ретроруху. Ця фаза планети дає відчуття стагнації у всіх життєвих сферах та гальмування у справах, які ще минулого тижня розвивалися досить швидко та успішно.

23 січня о 10:50 за київським часом Венера входить на знак Козорога. Транзит допомагає зберегти самовладання у будь-якій ситуації, але призводить до обмеження творчого боку життя. Раціональність у всьому виходить на перший план. Бажання збігаються з можливостями, а дії вивірені та точні, що сприяє досягненню мети.

25 січня о 19:54 повня у Леві висвітить усі приховані процеси. Вже чітко видно структуру та зрозумілі певні тенденції розвитку глобальних процесів. Ця повня дає прекрасну можливість визначити правильні життєві орієнтири і сконцентруватися на досягненні головної мети.

ОВЕН

Підхожий час для того, щоб зробити паузу, поміркувати, підбити підсумки і зробити роботу над помилками. І це однаково справедливо для всіх сфер життя, адже для вас дуже важливо дотримуватися рівноваги. Для всіх справ професійного плану найкращий час – початок тижня, тому найважливіші події ділового характеру намагайтеся спланувати на цей період. Друга половина тижня також непогана, але можливі проблеми, які ви все-таки успішно подолаєте, але вже в лютому.

ТЕЛЕЦЬ

Тиждень досить вдалий для людей технічних професій – їм вистачить ресурсів та сил, щоб здійснити свої ідеї. Можливо, після всіх домовленостей доведеться обговорювати деталі, організаційні моменти, а це завжди непросто. Службовці займуться своїми особистими, сімейними справами і на якийсь час відійдуть від роботи. Підприємцям та керівникам варто звернути увагу на психологічний клімат у колективі. Фінансові позиції січня цілком стійкі, але в цій сфері багато залежить від партнерів по бізнесу або шлюбного партнера.

БЛИЗНЯТА

Цікавими є перспективи щодо інвестицій у комерційну нерухомість – таке вкладення досить швидко окупиться. Можливі успішні операції з нерухомістю, це може бути як купівля, так і продаж майна. У особистому житті відбуваються дійсно важливі і доленосні події. Якщо збоку ваші стосунки у парі мають безтурботний вигляд, то всередині киплять італійські пристрасті. Романтичний партнер може бути незадоволений вашою поведінкою та нестачею спільного часу.

РАК

Домашнє життя сповнене змін: тривають складні заходи щодо облаштування дому, багато хто змінить житло на краще. У багатьох сім'ях можливі поповнення або ці важливі зміни ретельно плануватимуться. Закохані нарешті домовляться про спільне проживання, а якщо це вже сталося в недавньому минулому, то зараз йтиметься про ремонт, купівлю предметів домашнього вжитку та інші заходи рутинного характеру. На ваше здоров'я впливатиме емоційний стан – зберігайте спокій!

ЛЕВ

Значні зміни чекають на ваших дітей, вони вимагатимуть більше уваги та грошових вливань, звичайно ж. Фінансова ситуація буде непоганою. Гроші надходитимуть регулярно, поступово збільшуючись, і особливо це стане помітним наприкінці місяця. Основні витрати лежать у сфері сімейних потреб. Особисте життя в січні загалом мирне, спокійне і без яскравих подій. Можливо, певні розбіжності пов'язані з фінансовими ресурсами, в інших випадках у всьому винні ревнощі.

ДІВА

З'являються можливості просунутися вгору кар'єрними сходами або підготувати для цього міцний фундамент. У професійній сфері на вас чекає те, про що давно мріяли. Можливі нові цікаві пропозиції, які слід обміркувати та обговорити – час покаже, що за ними майбутнє. Сімейні пари щасливі через успіхи дітей, молоді – активно вибудовують спільне майбутнє з коханою людиною. Однак ті, хто сильно зайнятий кар'єрою або перебуває на відстані, відчують охолодження.

ТЕРЕЗИ

У діловому сенсі тиждень вдалий. Ділова активність принесе бажані плоди. Вдалий час для складання планів на майбутнє, переходу на нове місце роботи. Співпраця з колегами з інших міст чи країн розвивається загалом сприятливо для всіх учасників. Підприємці зможуть без перешкод зареєструвати компанію чи невелике підприємство. Керівникам усіх рангів рекомендується уважно поставитися до підлеглих і всіх робочих процесів, що відбуваються в колективі.

СКОРПІОН

Найманим співробітникам належить ухвалити нелегке рішення про зміну роботи – надійде чимало привабливих пропозицій. Власники бізнесу відчувають застій у фінансах, затримки товарно-грошових потоків. Допомогу нададуть партнери здалеку, їхній вплив на справи можна однозначно оцінити як позитивний. Службовці повинні уважно ставитись до роботи – намагайтеся виключити ймовірність непорозумінь, прорахунків та інших проблем. Період найбільше підходить для кар'єрних досягнень, а не для романтичних подвигів.

СТРІЛЕЦЬ

Ваш авторитет зростає, а роботи стає дедалі більше. Грошова ситуація вкрай нестійка, але трохи пізніше буде і збільшення зарплати. Більшості представників знака на особисте життя не вистачатиме часу. Водночас дехто з вас зустріне потенційного партнера саме на роботі. Якщо це станеться, роман отримає серйозне продовження. Самотні люди можуть розраховувати на знайомство з цікавою людиною у поїздці, але й тут сполучним фактором можуть стати робота, відрядження, презентації, спільні проєкти.

КОЗОРІГ

Взаємини з родичами стають все більш значущими, багато представників вашого знака зв'яжуться з ріднею, яка мешкає в далеких місцях, і, можливо, саме для цього вирушать у далеку подорож. Якщо зараз добре попрацювати, то зможете значно покращити своє фінансове становище. Ваша енергія б'є через край, тож вам не загрожують жодні захворювання. Зірки зараз бережуть вас особливо ретельно, тому використовуйте цей шанс, щоб ще більше зміцнити здоров'я.

ВОДОЛІЙ

Обставини тижня складаються сприятливо, ви знайдете натхнення і отримуєте безліч подарунків, на які ви так довго чекали. Вам щастить і в особистому житті, у стосунках із людьми, кар'єрі, грошових питаннях. Ідіть вперед, не озираючись, і пам'ятайте, що дорогу здолає той, хто йде! Для більшості представників вашого знака головне цього тижня – зміцнення партнерських взаємин із іноземними колегами. Саме на цьому тижні буде закладено фундамент майбутнього успіху та вирішено складні питання, які тривали від минулого року.

РИБИ

У цей період дуже ймовірне зміцнення торгових зв'язків з надійними союзниками, які нададуть лояльні умови співробітництва. Однак деякі питання потребують вашої пильної уваги, і насамперед це пов'язано з фінансовими потоками та матеріальною базою підприємства. Бізнесмени займуться реорганізацією наявних ресурсів: можливо, настав час когось звільнити або найняти тямущих фахівців, купити обладнання, відправити співробітників на навчання.

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