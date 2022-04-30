Що зірки нам пророкують: гороскоп на 2-8 травня 2022 року

Тиждень повністю потрапляє в коридор затемнень, але це не означає, що потрібно щодня чекати на щось погане. Дотримуючись деяких рекомендацій, ви зможете оминути гострі кути, а також уникнути потенційних неприємностей.

Від 2 до 28 травня Венера рухається Овном, створить яскравий і активний енергетичний фон місяця. Для особистого життя час дуже сприятливий, оскільки часто люди більше орієнтовані на себе та свої бажання, забуваючи про партнера. Використовуйте цю надану небом енергію з мирною метою – і все складеться добре! Попереду трошки хаотичний, але загалом позитивний місяць.

Впливи планет цього тижня сприяють появі нових настанов, внутрішніх імпульсів, які змушують переглянути свою життєву мету. Відповідний час для того, щоб пов'язати свою свідомість з підсвідомістю, правильно оцінити свою емоційну природу та свої реакції. Це відкриє доступ до накопиченої у підсвідомості інформації.

Імовірні позитивні зміни на рівні держави або у великих містах, що вселяє спокій, надію та віру у світле майбутнє. Самостійна робота краща — ніхто не дратує, тому все вдається. За результатами цього дня можна отримати просування у професійній сфері.

У коридор затемнень завжди порушуються кармічні теми. У весняний сезон (30 квітня-16 травня) особливо виражені сімейні теми, питання проживання, стосунки з батьками. За знаком Рак рухається кармічна негативна точка Чорний Місяць, тому можуть виявитися родові проблеми, виникнути складні сімейні ситуації, які необхідно розбирати зараз і не відкладати на потім.

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ОВЕН

Хороший час для того, щоб вирушити в подорож, отримати необхідну консультацію, організувати доставлення товару. Якщо справи не терплять зволікань, то тиждень підходить для вирішення фінансових питань, майнових справ, пошуку спонсорів та покровителів. Планетарні енергії сприяють вирішенню питань, пов'язаних із місцем проживання, будинком, сім'єю. Можете впритул наблизитися до реалізації задумів, однак, не варто ставити перед собою складні завдання на найближчий час.

ТЕЛЕЦЬ

Можете почуватися дуже добре, оскільки думки набувають емоційного забарвлення. Схильні реагувати дуже чутливо на зауваження та критику на свою адресу. Протягом тижня можуть статися непередбачувані події, навколишня атмосфера часто тривожна, можливі зустрічі з агресивними людьми. Проте ви отримуєте цінний досвід, який додає вам впевненості. Складні ситуації змушують діяти рішуче, чесно та безстрашно дотримуватися свого шляху.

БЛИЗНЯТА

Завзятість та прагнення до незалежності заважає вашій комунікабельності, а також взаєморозумінню з рідними та близькими людьми. Ви можете опинитися в ситуаціях, часом небезпечних чи кризових, але їхній результат буде позитивний. Хоча тривога та хвилювання будуть із вами практично щодня. За дивним збігом обставин може статися те, чого навіть не могли б припустити теоретично. Можуть виникнути глибокі інтенсивні почуття, сильна прихильність до незвичайної людини.

РАК

Складний тиждень, може бути відчуття, ніби тяжкість лежить на плечах. Особливо у тих, хто перебуває за кордоном. Ні на кого не сподівайтеся, якщо хочете отримати добрий результат, зробіть все самостійно. Зараз не час відпочивати, протягом цього тижня можна кардинально змінити своє життя, якщо зібрати всі свої внутрішні резерви, зробити ривок уперед, попри біль. Може з'явитися туга за батьками, їхні життєві сценарії можуть програтися у вашому житті.

ЛЕВ

Можете переживати дуже глибокі емоційні стани, які сприяють розширенням за всіма напрямами та новим знанням. У вашому оточенні багато суєти, кожен показує своє справжнє обличчя, але ваше завдання подивитися об'єктивно на те, що відбувається, і підказати вихід, допомогти знайти правильне рішення. Можливий збій планів через неправильні рішення та дії іншої людини. Гарний час для позбавлення від старого, для оновлень у сфері взаємин розмов про те, як вони розвиватимуться далі.

ДІВА

Тиждень цікавих знайомств, нестандартних ситуацій, творчих осяянь. Повторення ключових подій із минулого змінюють звичний життєвий уклад. У особистих взаєминах все розвивається стрімко, проте, велика ймовірність виникнення нерозв'язних протиріч. Намагайтеся уникати з'ясування стосунків та ухвалення остаточних рішень, пов'язаних із сім'єю, коханням, романтикою. Виважені рішення та обдумані дії призведуть до бажаних результатів, можливо і не так швидко, як хотілося б.

ТЕРЕЗИ

Велика ймовірність зробити неправильний вибір або опинитися під впливом хитрої, корисливої людини. Імпульсивність, ідеалізм, непрактичність часто супроводжують вас у роботі цього тижня, а це призводить до непотрібних витрат енергії на справу, яка потім виявиться нецікавою або неприбутковою. Можуть виникнути складнощі у громадському житті, у стосунках із зарубіжними партнерами. Постійно мінливі соціальні обставини сприяють збільшенню обов'язків.

СКОРПІОН

В основному формується база для позитивних змін у всіх життєвих сферах. Обставини допомагають розкрити творчі здібності, визначитися із сферою діяльності. Проте будьте уважні до дрібниць, оскільки зараз ви легко надихаєтеся незрозумілими ідеями. Емоційна атмосфера неспокійна, але ви можете привести оточення у норму. Поставтеся зі співчуттям та з розумінням до інших людей, обговоріть їхні проблеми та спробуйте їх разом вирішити – ви також отримаєте користь від цього.

СТРІЛЕЦЬ

Потрібна максимальна концентрація своїх ресурсів (інтелектуальних, матеріальних, фізичних), щоб досягти бажаного результату в будь-якій справі. У цьому разі, ви можете не побоюватися прикрих обставин і опинитися у плюсі навіть у найскладніших виробничих чи партнерських взаєминах. В особистій сфері можливі позитивні зміни – щасливі оновлення у давніх стосунках чи нові романтичні знайомства або приємні зустрічі, які можуть перерости у серйозний зв'язок.

КОЗОРІГ

Доводиться відмовлятися від застарілих форм поведінки та звичок, які для вас були рівнозначними безпеці та надійності. Як стимул до дій можливо поява успішного і сильного суперника. Вас може турбувати, що все йде надто повільно, люди недовірливі, довго сумніваються та зважують кожен крок. Розбіжності та перешкоди, з якими ви зіткнетеся, зрештою, призведуть до покращення розуміння індивідуальних потреб усіх учасників, а також визначення та коригування спільної мети.

ВОДОЛІЙ

Використовуйте кожну можливість, щоб заявити про себе у професійній сфері, творчій діяльності, в галузі інформаційних технологій та комунікацій. Протилежна думка оточення може мати стимуляційний вплив і допоможе вам чіткіше визначити власні позиції. Партнерство, інші союзи та спільні заходи, в яких ви берете участь, можуть бути зіпсовані суперечливими поглядами та конфліктами. Якщо ж ви випадково опинитеся в неприємній ситуації, вона закінчиться для вас вдало.

РИБИ

Час переоцінки цінностей, утворюється маса невідкладних справ. Це відповідний період для того, щоб поглянути на зворотний бік медалі, коли йдеться про угоди з оточенням. Під впливом обставин, що склалися, може бути виявлена неспроможність того чи того робочого проєкту. Виявляються підводні камені, але ви зможете самоорганізуватися, залучити людей на свій бік та разом зробити спільну корисну справу. Стабілізація можлива практично у всіх життєвих сферах, але необхідно працювати.

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