Що зірки нам пророкують: гороскоп на травень 2022 року

Що зірки нам пророкують: гороскоп на травень 2022 року

Більшість планетарних аспектів місяця несуть у собі позитивні енергії, пом'якшують непросте тло коридору затемнень 30 квітня – 16 травня 2022 року. Але щоб скористатися гармонійними планетарними впливами, потрібна здатність критично мислити, докладання зусиль та цілеспрямована робота.

2 травня о 19:11 за київським часом Венера зі знаку екзальтації перейде у знак свого вигнання – в Овен до 28 травня. Транзит визначить фон місяця – напруження у сфері особистих та ділових взаємин.

3–8 травня – найефективніші дні місяця для вирішення більшості питань, крім з'ясування любовних взаємин. Відбуваються позитивні зміни на зовнішньому рівні. Вдалий час для вирішення фінансових, майнових справ, пошуку спонсорів та покровителів. Також сприятливий період для людей, що перебувають далеко від батьківщини.

9 травня – серединна точка між затемненнями, час значних подій, непередбачуваних поворотів, кардинальних змін. День тривожний, може статися все що завгодно, навіть найнеприємніше. Тим більше, що 9 травня Меркурій – стаціонарний, із поворотом у ретроградний рух. Для багатьох людей починається період складнощів, простоїв, скасувань. Від 10 травня до 3 червня включно Меркурій у ретро-фазі – починається у Близнюках, закінчується у Тельці.

Від 11 травня до 27 жовтня 2022 року – транзит Юпітера по Овну, чудовий час для починань та розширення підприємств, що працюють. Друга декада травня принесе кардинальні зміни.

Від 12 до 14 травня – поєднання Сонця із Північним Місячним Вузлом, ця фіктивна точка символізує майбутнє. Сонце також пов'язане з поняттям життя, щастя, просвітлення. Це поєднання притягує щастя, як наслідок самовідданого виконання обов'язку на благо інших у більш ранній період.

15 травня можливе повторення помилок, жаль про те, що не скористалися вчасно сприятливими можливостями.

16 травня Місячне затемнення о 07:11 у Скорпіоні закриє коридор затемнень, проте його вплив триватиме як мінімум ще 6 місяців (до осіннього коридору затемнень).

18 травня поєднання Марса і Нептуна в Рибах створює сприятливий фон, привабливу силу. Діяльністю управляють підсвідомі імпульси, але це може призвести до непередбачуваних результатів. Вчинки приховуються до певного часу, з'являється потяг до таїн, справи оповиті таємницею. Сприятливий період для волонтерських рухів та громадських фондів.

19–20 травня – сприятливі дні. Але слід зважати на вплив ретро Меркурія на всі процеси, оскільки у цей період сповільнюється перебіг подій, минуле нагадує про себе, тому є шанс виправити помилки та повернути перебіг подій у потрібному напрямку.

Від 21 травня Сонце в Близнюках переходить у цей знак о 02:23 і з'єднується з ретро Меркурієм. День пов'язаний зі змінами звичного та усталеного життєвого укладу.

22 і 23 травня – важливі дні, розпочаті справи матимуть продовження у першій половині 2023 року. 23 травня Меркурій на ретро-фазі повертається у знак Тельця, порушує фінансові теми. Можливе вирішення задавнених питань із зарубіжними партнерами.

Від 25 травня Марс в Овні, у знаку свого володіння, це особлива, потужна енергія. 25 травня повторюється гармонійний аспект Меркурій – Плутон, його дія відчувається також і 26 травня. Перший раз був наприкінці квітня 2022 року, а зараз повертає до тем того періоду. Велика ймовірність благополучного їхнього вирішення.

27 травня – напружений день, бажання не відповідають можливостям. Цілком можливі драматичні з'ясування взаємин, проблеми у всіх сферах, що стосуються спільних ресурсів, спільного володіння майном.

28 травня о 17:47 Венера входить у знак свого управління – у Телець, від цього дня формуються сприятливі обставини для вирішення фінансових питань, сфери особистих та ділових стосунків.

29 травня – з'єднання Марса та Юпітера в Овні, позитивні енергії починань, розширень поширюються також і на 30 квітня – день Молодика у Близнюках.

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ОВЕН

Місяць сприятливий, стаєте більш енергійними, рішучими та діяльними. У вас прокидається дух боротьби та суперництва, ви здатні надихнути оточення на важливі, масштабні справи. Для чоловіків сприятливіша третя декада місяця, в цей період на перший план виходять справжні чоловічі цінності.

ТЕЛЕЦЬ

Прокидається інстинкт виживання та продовження роду. Зростає впевненість у собі, проявляється інстинкт завойовника незалежно від статі. Сприятливі можливості для того, щоби завоювати своє місце під сонцем і довести своє право на нього. Майже в будь-якій ситуації вдається вийти переможцем або, як мінімум, отримати користь.

БЛИЗНЯТА

Сприятливий період у першій декаді місяця, вдається просунути свої інтереси. Пізніше – період зупинок, зволікань, складнощів та перешкод. Намагайтеся використати будь-яку можливість, щоб продемонструвати свою силу та вміння, на початку місяця сміливо приєднуйтеся до справ, які іншим разом і не розпочинали б.

РАК

Життя змінюється, ви за кілька кроків від того, щоб отримати можливості стати більш успішною і щасливою людиною. Кожні 6 місяців ваш управитель – Місяць – бере участь у важливій трансформаційній астрологічній події – затемненнях. Травень для вас – найважливіший місяць 2022 року. Не тримайтеся за старе, відмовляйтеся від того, що більше не приносить користі.

ЛЕВ

Енергія шукає виходу і якщо не знаходить його, це може виливатися у конфлікти з оточенням. Ваше прагнення отримати все якнайшвидше не може бути реалізоване цього місяця. Більш того, поспіх зараз може призвести до руйнівних результатів згодом. У травні ви створюєте фундамент майбутніх успіхів, а результати отримаєте вже влітку 2022 року.

ДІВА

Відсутність логіки в тому, що відбувається навколо, може призводити вас до сум'яття і збентеження. Все не за планом, все не так, як хотілося б. Необхідність очікування викликає у вас лють, але якщо ви розпочнете дії, щоб прискорити процеси або навести лад, існує великий ризик повернутися на кілька етапів назад.

ТЕРЕЗИ

Складно стримувати свої пориви, багато дратівливих факторів довкола. З тих чи інших причин, які часто не залежать від вас чи від партнерів, зриваються зустрічі, раніше узгоджені проєкти та схвалені пропозиції переглядаються та корегуються. Краще відкласти до червня важливі розмови з коханою людиною.

СКОРПІОН

Місяць насичений подіями, здебільшого пов'язаними з реорганізацією виробництва, перерозподілом ресурсів та, можливо, зміною керівництва у тій структурі чи організації, в якій ви працюєте. Може виникнути бажання розпочати власний бізнес, закрити підприємство чи звільнити працівників, але у травні краще утримайтеся від таких кардинальних рішень.

СТРІЛЕЦЬ

Протилежна думка або навіть ворожа позиція оточення може мати стимулювальний вплив і допоможе вам чіткіше визначити власні позиції. Це вдалий період для того, щоб поглянути на зворотний бік медалі, коли йдеться про угоди з оточенням, навіть якщо ви не можете погодитися або змиритися з його думкою.

КОЗОРІГ

Партнерство, інші союзи та спільні підприємства, в яких ви берете участь, можуть бути зіпсовані суперечливими поглядами та іншими конфліктами. Прагнення вирішити розбіжності зіткнеться зі значними перешкодами, та врешті-решт призведе до покращення розуміння індивідуальних потреб, а також визначення та корегування спільних цілей.

ВОДОЛІЙ

Складно на початку місяця, але потім вдається сконцентруватися, вибрати правильний вектор і йти за ним. У другій половині місяця оточення сприяє розвитку соціальних і міжкультурних зв'язків, прекрасний час для того, щоб відновити давні контакти, а можливо, й особисті або ділові взаємини.

РИБИ

У цей час стаєте більш нетерплячими, самолюбними, чим можете спровокувати агресію з боку оточення. У любовній сфері багато несподіванок, усвідомлень і, як наслідок, ситуація в особистому житті кардинально змінюється. Нудно не буде, можливі сюрпризи від колишніх партнерів, але з прийняттям рішень краще не поспішати.

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