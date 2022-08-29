Що зірки нам пророкують: гороскоп на вересень 2022 року

Планетарні впливи вересня 2022 року сприяють уповільненню процесів у всіх життєвих сферах. Пасивність виявлятиметься у всьому, а спроби прискорити справи приведуть ще до більшої стагнації. Усі вищі (Уран, Нептун, Плутон) та соціальні планети (Юпітер та Сатурн) перебувають у фазі ретроградного руху, а від 10 вересня ще й Меркурій стане ретроградним.

Кругообіг карми - так можна охарактеризувати перший місяць осені. Час справедливості та неминучості. Позитивним складником великої кількості ретроградних планет є зниження інтенсивності ведення бойових дій, що допоможе підготуватися до холодної зими, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Термін "ретроградний" походить від латинського слова retrogradus, що буквально означає "крок назад". Насправді планети продовжують переміщуватися за рухом Сонця і не змінюють своїх показників, але якщо спостерігати із Землі, планети рухаються у зворотний бік своєю орбітою.

У певні часові інтервали обертання Сонця, планет небесної сфери і Землі створюють особливі енергетичні потоки, і з Землі такі періоди сприймаються і виявляються у іншому варіанті, протилежному прямому руху.

У вересні частіше, ніж зазвичай, за дивним збігом обставин можна опинитися в проблемній ситуації, зайти в глухий кут. Особливо складно у другій і третій декаді місяця - далеко не завжди вдається ефективно організувати своє життя, підлаштуватися під зовнішні умови та використовувати енергії ретроградних планет, властивості яких сприймаються людьми інакше і відчуваються спотворено.

Перша декада вересня загалом сприятлива для довгострокового планування, початку справ, розвиток яких не потребує швидкості. Марс і Меркурій пов'язані за стихією Повітря, планети формують гармонійний аспект. Але через те, що Меркурій розгорнеться від 10 вересня у ретро і точний аспект утвориться 27 жовтня 2022 року, лише до кінця жовтня будуть отримані результати від докладених зусиль у першій половині вересня.

Від 1 до 3 вересня ретро Юпітер в опозиції з Меркурієм і в гармонійному аспекті з Марсом створює гарні умови для того, щоб здорово оцінити перспективи майбутнього і прийняти зважені рішення. Якщо діяти відповідно до закону, юридично оформляти домовленості, то все виходитиме якнайкраще.

5 вересня о 07:05 за київським часом Венера входить у знак Діви до 29 вересня. У цьому знаку планета ослаблена і перебуває у статусі падіння. Для сфери кохання не дуже сприятливий транзит - почуття йдуть на другий план, замість романтики люди вважають за ліпше займатися практичною діяльністю, матеріальними справами, суто особистими питаннями, а інтереси партнера важливі меншою мірою.

9 вересня Меркурій зупиняється і від 10 вересня перетворюється на ретроградний рух до 2 жовтня. Це дуже важливі дні, потенціал яких посилюється повним місяцем у Рибах 10 вересня о 12:59. Те, що відбувається в цей час, вплине на життя багатьох людей і матиме довгострокові наслідки.

11 вересня гармонійний аспект Сонця та ретро-Урана допомагає правильно перебудуватися та прийняти нові життєві обставини. Звернувшись до друзів та однодумців, можна отримати допомогу та знайти своє місце в соціумі, як у своїй країні, так і за кордоном.

16 вересня Венера у напруженості з Марсом, цього ж дня формується опозиція Сонця та ретро-Нептуна - точний аспект рано-вранці 17 вересня. Середина вересня - дні проблем та занепокоєння, конфліктний період. У цей час не варто займатись важливими справами, особливо фінансовими питаннями, вести переговори з партнерами. Плутанина і двозначні ситуації можуть обнулити всі попередні старання, а шлях до своєї мети стане дуже довгим або повним помилок, яких можна було б уникнути.

18 і 19 вересня - гармонійний аспект Сонця та ретро-Плутона, також 19 вересня повторюється опозиція ретро-Меркурія та ретро-Юпітера, що поверне багатьох людей до тем початку місяця. Якщо знайти загальне середнє між соціальним та особистим, можна отримати користь, навіть із найпатовішої ситуації. Компроміс - запорука успіху більшості справ. Якщо питання стосується зарубіжжя - не вимагайте більше, ніж вам можуть запропонувати, зараз потрібно погодитись на мінімум, щоб потім отримати більше.

20 вересня Венера в гармонії з ретро-Ураном допомагає успішно вписуватися в нове коло людей, по-новому будувати взаємини з давніми партнерами, знайти для себе сферу діяльності, затребувану в соціумі. Дуже важливо прибрати зайву сором'язливість та невпевненість, розвивати індивідуальний стиль - це допоможе привернути увагу потрібних людей.

23 вересня о 04:04 за київським часом, Сонце входить у знак Терези і настає Осіннє Рівнодення - кардинальна точка року. Цього ж дня поєднання Сонця та ретро-Меркурія - включення свідомості багатьох людей, пробудження. О 15:05 Меркурій на ретро фазі руху повертається на знак Діви і з цього дня до 3 жовтня будуть актуальні питання серпня 2022 року.

24 вересня Венера в опозиції з ретро-Нептуном породжує вихор неконтрольованих емоцій, дає невідповідність бажаного та дійсного. Виникають проблеми у партнерських відносинах, люди не виправдовують очікування одне одного.

26 вересня поєднання ретро-Меркурія та Венери і цього ж дня Венера в гармонійному аспекті з ретро-Плутоном і молодик у Терезах о 00:54 за київським часом допоможуть побачити всі нюанси особистих та ділових взаємин, щоб у результаті відновити баланс, а також трансформувати вже наявні зв'язки та перевести їх на новий рівень.

27 вересня гармонійний аспект ретро-Меркурія з ретро-Плутоном продовжує сприятливі тенденції попереднього дня. Такий аспект уже був 22 серпня, а це означає, що минулі теми знову щільно входять у життя. Скористайтеся добрими планетарними впливами кінця вересня і доведіть до логічного завершення мляві справи. Найближчі дні - найкращий час для створення стійкого фундаменту, це період прихованих, початкових етапів. Це допоможе набути стабільності у майбутньому, яка є основою процвітання.

28 вересня Марс у гармонійному аспекті з ретро-Сатурном допоможе закріпити результати виконаної роботи. Сприяє формуванню конструктивних можливостей: зустрічей з потрібними людьми та низку обставин, що сприяють здійсненню задумів.

29 вересня о 10:49 Венера входить у свою господа - на знак Терези і починається щасливий період для романтичної сфери, кохання та сімейних стосунків. Транзит активізує процеси, спрямовані на набуття гармонії, а також досягнення миру та життєвий комфорт. Але для цього потрібно повернутися думками в минуле - приблизно до 20-21 серпня - і ще раз проаналізувати події, виправити помилки, внести необхідні зміни.

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