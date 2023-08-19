Що зірки нам пророкують: гороскоп на вересень 2023 року

Нас чекає відносно спокійний вересень, хоч і не без сюрпризів у першій половині місяця.

Події розвиваються досить повільно, тому є можливість підготуватися, звикнути до того, що відбувається в країні та світі. Люди більше переживають через дискомфорт у побуті, можуть частіше турбувати проблеми зі здоров'ям, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

На початку вересня можливі серйозні пробуксовки у реалізації задумів; можливо, хтось навмисно спробує завадити, оббрехати, щось відібрати. Таке енергетичне тло від 1 до 5 вересня створюють дві стаціонарні планети – Юпітер і Венера, які перебувають у конфліктних між собою знаках. Це час застою у справах, провадженні, громадському житті, фінансовій сфері. Причому Юпітер розвертається в ретроградний рух від 5 вересня, а Венера в цей виходить із ретро фази.

Після 4-5 вересня стане трохи легше, але все ж таки не варто поспішати виконати одразу всі завдання, адже триває період ретроградного Меркурія. Цей час можна використовувати для відпочинку, якщо не вдалося піти у відпустку влітку. Також, планета активності, динаміки, війни – Марс, весь вересень переміщається знаком Терези, що не сприяє цілеспрямованому руху та швидкому вирішенню питань.

4 вересня ретро Меркурій у гармонійному аспекті з Юпітером. Така взаємодія сприятлива для ближніх та далеких поїздок, відряджень, отримання юридичних консультацій, глибоких масштабних досліджень, пошуку допомоги та захисту.

6 вересня Сонце та ретро Меркурій у поєднанні, а це означає, що починається новий цикл Меркурія, пов'язаний із самопізнанням та комунікацією з іншими людьми. Із цього дня приходить нове розуміння реальності. Ми входимо в новий період досвіду, вражень та думок, який триватиме приблизно 4 місяці. Меркурій також порушує теми, що стосуються взаємин із родичами, роботи з документами, навчанням, поїздками та переїздами. Ця планета уособлює мислення та розумові здібності, закликає використовувати інтелектуальну діяльність на противагу інстинктивним світовідчуттям.

8 вересня гармонійно взаємодіють Юпітер та Сонце, наповнюють день світлом, позитивом, творчою енергією. Цього дня легше привернути увагу оточення, заряджати інших своїм інтересом та оптимізмом, вести за собою. Успішною буде рекламна, викладацька та громадська діяльність, демонстрація своїх робіт.

15 вересня о 04:39 за київським часом молодик у Діві в гармонійному аспекті з ретро Ураном. А Меркурій у цей день стаціонарний із розворотом у директний рух. Прекрасна можливість вирватися із замкнутого кола оман, оновитися та очистити душу. Розумне мислення бере гору над почуттями та емоціями, що дозволяє систематизувати поточні процеси та вибудовувати логічні конструкції.

Від 16 вересня Меркурій директний до 13 грудня. У другій половині місяця з'являється більше можливостей змінити ситуацій на краще і перетворення того, що перешкоджає впевненому руху вперед. Сонце та ретро Уран у гармонійному аспекті сприяють створенню чогось нового та прогресивного. Люди виявляють більший інтерес до соціального життя, прагнуть знайти істину та докази правоти своєї точки зору. У суспільстві можуть бути революційні настрої, а правда, що раптово спливла, про щось важливе для багатьох людей, може викликати яскраву реакцію в соціальних мережах і засобах масової інформації.

17 вересня ретро Юпітер у напруженому аспекті з Венерою у Леві – важкий та конфліктний день, коли спотворюється сприйняття навколишньої дійсності. З'являється схильність до марнотратства, необдуманих витрат, незадоволеність у любовних стосунках через завищені вимоги до партнера. Виникають труднощі у соціальних взаємовідносинах, люди частіше намагаються використовувати одне одного в корисливих цілях. Сприйняття 19 вересня опозиція Сонце – ретро Нептун, тож марно шукати логіку у тому, що відбувається. Приділяйте пильну увагу всьому новому, що входить у ваше життя. Найкраще не афішувати свої плани, а тихо займатися своїми справами. Творчі люди можуть втратити натхнення, а схильні до депресій люди опинитися на межі своїх психічних можливостей. Зростає ризик опинитися в неприємній ситуації, можна легко потрапити до шахрайських схем або під вплив інших людей.

21 вересня Сонце та ретро Плутон у гармонійному зв'язку і це допомагає зробити конструктивні життєві трансформації. Сприятливий день для фінансових справ, професійної діяльності, конкретних кроків у соціальній сфері з кількох напрямків. Зростає працездатність, а свідомість стає зрозумілою, тому цього дня можна займатися вирішенням найскладніших завдань.

Від 24 до 29 вересня між Венерою та Марсом формується секстиль (гармонійний аспект), але точний аспект так і не відбувається. Це може проявитися як очікування чогось доброго, світлого та позитивного, проте за збігом обставин бажана подія скасовується. Особливо це стосується любовних та ділових взаємин, грошових винагород. Тим не менш, у ці дні настрій поліпшується, але щоб уникнути розчарувань, намагайтеся реально дивитися на речі. Все буде, але не зараз.

25 вересня ретро Юпітер у гармонійному аспекті з Меркурієм створює необхідні умови для завершення важливих справ. Вирішуються питання з документами, відкриваються нові можливості. Ставки підвищуються, а це говорить про те, що настав час для вирішення глобальних стратегічних завдань. Розсудливі люди усвідомлюють, що потрібні переговори і наради з проблем, що накопичилися.

29 вересня повня в Овні о 12:57 за київським часом. Концентрація вогненної енергії допомагає "пробити" ситуацію, досягти свого, отримати бажане. Водночас не варто розраховувати на інших людей або на схвалення з боку ваших дій, похвалу на свою адресу. Кожен зосереджений сам на собі та своїх інтересах. Напружений аспект ретро Урану та Венери цього дня може принести негативні зміни до сфери взаємин. Несподівано можна опинитися у незручному становищі на публіці. Труднощі виникають через знецінення значимості партнера, спроб маніпуляції.

Закінчується місяць гармонійним аспектом між ретро Ураном та Меркурієм 30 вересня. Вдалий день для саморозвитку, реалізації своїх талантів, активної інтелектуальної роботи. Вітається все оригінальне та нестандартне, раптом приходить несподіване прояснення з найскладніших тем. З'являються нові ідеї, які швидко та легко втілюються в реальність.

Вересень 2023 року дарує чудову можливість позбутися сковуючих зобов'язань та обставин. Легше зробити прорив у якійсь сфері і зробити те, про що давно мріяли, але це не виходило. На початку місяця непросто впоратися з психологічним дискомфортом, але поступово загальне енергетичне тло вирівнюється і запам'ятається вересень, в основному, позитивними моментами.

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