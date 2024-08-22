Що зірки нам пророкують: гороскоп на вересень 2024 року

У вересні 2024 року на нас чекає чергове перезавантаження – осінній коридор затемнень, спонукаючи для плідного духовного життя та служіння. Поступово вісь затемнень перетворюється на знаки Діва-Риби, на жіночі, пасивні знаки зодіаку, енергія яких трохи втихомирить войовничі настрої в усьому світі.

Починається вересень із напруженого аспекту між ретро-Нептуном та Марсом, створюючи труднощі у здійсненні дій, релігійні конфлікти та нетерпимість до іншої віри. Неконтрольованість емоційної та психічної сфер у агресивно налаштованих людей може призвести до катастрофічних наслідків. Аспект істотно впливає від 1 до 4 вересня, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

2 вересня о 03:10 (gmt+3), планета, що змінює перебіг історії – Плутон повертається на деякий час у знак Козорога востаннє, щоб 20 листопада 2024 року на 20 років увійти у знак Водолія. Від цього дня формується відповідні умови для того, щоб найсильніші в геополітичному відношенні країни, які можуть істотно впливати на економічні та політичні процеси у світі, активно включилися у військові конфлікти (Росія – Україна, Ізраїль – Палестина). Восени 2024 року відбудуться політичні, економічні та дипломатичні події, які підштовхнуть країни, що воюють, знайти спільні точки дотику.

3 вересня о 04:55 (gmt+3) молодик у Діві (фізичне служіння) допоможе трохи впорядкувати наш хаотичний світ. Поряд із поверненням Плутона в Козоріг цей молодик символізує важливий поворотний момент у відносинах, що загострилися за останні роки, між різними державами. У місячному циклі, що розпочався, відкриється коридор затемнень у знаку Риби (духовне служіння), закликаючи до рівноваги матеріального і духовного, до балансу раціонального і того, що не можна пояснити логічно.

4 вересня о 22:46 Марс входить у знак свого падіння – у знак зодіаку Рак – на тривалий період. У цьому ж знаку планета переміщуватиметься ретроградно у січні та лютому 2025 року. Відкриті войовничі енергії Марс перетворюються на приховану агресію, запеклі дії відбуваються тишком-нишком. Події в усьому світі під час транзиту Марса за знаком Рака розвиваються негаразд стрімко. А в період ретрофази Марса відбудеться трансформація у поточних воєнних конфліктах. Найтемніший час – перед світанком.

Поєднання Венери з Нисхідним Місячним Вузлом і Ліліт 4 і 5 вересня змушує сторони, що конфліктуютьна всіх рівнях, до пошуку компромісів. Партнери та опоненти з обох сторін роблять цей процес значний внесок. Опір до зближення та вирішення спірних питань негативно відбивається на будь-яких взаєминах: особистих, ділових, міжнародних. Але саме це і підживлює негативну кармічну точку, ще більше посилюючи ситуацію, завдаючи руйнацій і сльоз. Як розвиватиметься ситуація, багато в чому залежить від адекватності сприйняття того, що відбувається, та здорової оцінки наслідків того чи того рішення протиборчих сторін.

7 вересня квадрат Меркурія та ретро-Урана пробуджує конфлікт ідей та ідентичностей у світовій політиці. А на обивательському рівні – зайва волелюбність, протестні висловлювання, колективне нестабільне мислення та конфлікти через зіткнення думок.

8 вересня опозиція Сонця та ретро-Сатурна, акцентуючи протидію людей із системою, незгоду окремої особи з обмеженнями та встановленими порядками. На такому аспекті може розгорітися релігійний конфлікт, що зараз є особливо актуальним, оскільки в Україні заборонили діяльність різних партій та організацій, пов'язаних з РФ. Але ж люди залишилися, а віра – це те, що їх зближує. Тому масові протестні настрої можуть створювати великі труднощі у реорганізації та оптимізації небажаних релігійних організацій та структур.

9 вересня о 09:50 Меркурій входить у знак Діви і упорядковує думки, попри досить складні часи і напружене зовнішнє тло. Завершуються певні процеси, вирішуються проблеми з документами, логічно та правильно завершуються справи, розпочаті ще до фази ретроградності планети – у липні 2024 року.

12 вересня гармонійний аспект Марса і Меркурія позитивно вплине на нашу повсякденність. Напруженість між Сонцем і Юпітером у цей день може призвести до погіршення самопочуття через неправильно розраховане навантаження, звалювання на себе обов'язків інших людей, сподіваючись отримати схвалення або збільшення зарплати. Результат може бути протилежний. Не робіть гучних заяв та обіцянок! Друга декада вересня є сприятливою для професійної діяльності. І якщо хтось вирішив поміняти роботу, поговорити з начальством про свої перспективи – використовуйте цей період.

15 вересня гармонійний аспект між двома планетами-благодійниками – Венерою та Юпітером. Його сприятливий вплив відчувається протягом дня до і після точного аспекту. Це як подарунок Всесвіту перед коридором затемнень, який розпочнеться 18 вересня.

17 вересня Марс на вершині напруженої конфігурації "Тау-квадрат" з Місячними Вузлами може дати несподіваний руйнівний удар там, де не зовсім не припускали і від кого не чекали.

18 вересня о 05:44 Місячне затемнення у Рибах у 26-му градусі. Попереду два тижні спотворень та нерозуміння у всіх напрямках. Закінчиться осінній коридор затемнень 2 жовтня.

19 вересня гармонійний аспект ретро Урану із Сонцем може відкрити несподівані та світлі перспективи, дати певність у тому, що найбільше хвилювало. Але краще все-таки добре обдумати і ухвалити остаточне рішення після 2 жовтня.

21 вересня напруженість Юпітера та Меркурія, а Сонце в гармонійному аспекті з ретро Плутоном. Цього дня не варто вирушати у поїздки чи подорожі. Краще відкласти на якийсь час важливі розмови, не подавати заявки на отримання допомоги чи документів, особливо за кордоном. День підходить для глибокого аналізу існуючого стану речей, виконання раніше спланованої роботи, масштабних перетворень у бізнесі, обмірковування життєво важливих рішень.

22 вересня о 15:44 Сонце входить у знак Терези – це Осіннє рівнодення, третя кардинальна точка року та початок астрономічної осені. У цей день напружений аспект Венери та ретро-Плутона. Для багатьох пар – час криз, ревнощів, розлук.

23 вересня о 05:36 Венера входить у знак Скорпіона, де має слабкий статус, – вигнання.

24 вересня гармонійний аспект Меркурія і ретро-Урана принесе несподівані сміливі ідеї та оновлення до звичного кола спілкування.

25 вересня опозиція Меркурія з ретро-Нептуном та гармонійний аспект із ретро-Плутоном дає вибух творчих енергії, але також і активізацію шахрайства, винахідливість у вигадуванні різних нечесних схем. День дуже яскравий, незабутній, важливий.

26 вересня об 11:09 Меркурій входить у знак Терези.

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