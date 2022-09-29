Що зірки нам пророкують: гороскоп на жовтень 2022 року

Жовтень 2022 року – дуже суперечливий місяць. З одного боку, за рахунок помітного впливу знака Терези вдається балансувати, "зберігати статус-кво", та з іншого боку, в навколишньому просторі є сильне напруження на всіх рівнях, і воно не зникає. Ба більше, від 25 жовтня до 8 листопада на нас чекає коридор затемнень за віссю Телець – Скорпіон, який сприятиме кульмінації подій як в особистому житті, так і у глобальних масштабах.

Тиждень від 3 до 9 жовтня – найсприятливіший у жовтні, тому скористайтеся можливостями цього періоду. Доклавши трохи зусиль, можна вийти з глухого кута, правильно організувати своє життя, розпочати бізнес, особливо в галузі творчості, індустрії краси, інформаційних технологій – розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Майже весь місяць тримається напружений аспект між Сатурном та Ураном, який спричиняє складнощі у фінансовій сфері та міжнародних економічних відносинах, а також у цифрових технологіях. Проте точний аспект між планетами не станеться, тому можна сподіватися на те, що найгіршого вдасться уникнути (мінімальний орбіс на пів хвилини буде у другій декаді жовтня).

Планети по черзі змінюють фазу руху – Меркурій, Плутон і Сатурн виходять із ретроградності, а Марс, навпаки, розвертається до ретро руху наприкінці жовтня. Складні енергії тиснуть і спричиняют зниження вітальності організму, похмурі думки й поганий настрій. Однак до 23 жовтня гармонійні впливи Венери й Сонця у Терезах допоможуть зберегти фізичне та психічне здоров'я, якщо подолати невпевненість у собі, проявити активність у встановленні партнерських взаємин і впустити у своє життя любов і красу.

Починається жовтень з опозиції Венери та ретро Юпітера, а також опозиції стаціонарного Меркурія із ретро Нептуном – такий аспект уже був 21 серпня. 1 та 2 жовтня теми серпня приходять до завершення, і зараз можна їх правильно доопрацювати, зміцнити фундамент, набути визначеності. Але не так просто, оскільки потрібно робити вибір, оскільки на поверхню вийшли питання і проблеми, від яких залежить майбутнє.

Від 3 жовтня Меркурій стає директним, тому перебіг життя прискориться і зміниться. До 10 жовтня – гарний час для будь-яких починань, поїздок, подання різних запитів до офіційних інстанцій, переговорів та оформлення спілок.

Дуже ресурсні дні 6 та 7 жовтня – Меркурій у гармонійному аспекті з ретро Плутоном. Час вирішення фінансових питань, угод купівлі-продажу, завершення того, що було розпочато раніше – на минулому недавньому аспекті між цими планетами 22 серпня та 27 вересня цього року.

9 жовтня о 23:55 повний місяць у першому знаку зодіаку – в Овні в 17-му градусі, який розкриє нову суть того, що відбувається навколо. Від 6 до 11 жовтня Плутон розгортається в директний рух, енергії планети сильні та конструктивні, хоча для звичайної людини ці впливи доволі важкі. Однак, якщо розглядати світові процеси, то так чи інакше досягається лад після складних трансформацій і несподіваних прояснень.

Від 12 жовтня Плутон – у директному русі, а тригон ретро Сатурна та Сонця згладжує напруження між Марсом і ретро Нептуном, а також ретро Сатурном та ретро Ураном. Будь-які процеси йдуть дуже непросто, особливо стосовно конфліктів інтересів різних сторін, вирішення глобальних проблем, реалізації стратегічних цілей світової економіки. Можливі гучні політичні скандали, аж до переворотів у владі, революцій, але, зрештою, все це призводить до покращення ситуації.

Цього ж дня, 12 жовтня, Меркурій в опозиції з ретро Юпітером порушить питання початку вересня, які отримали свій розвиток у середині минулого місяця, а в другій декаді жовтня дійдуть свого логічного завершення. Який би страшний вигляд у всього не був зараз, не варто втрачати голову та впадати у депресію. Зараз важливо зберегти самовладання та прийняти реальність такою, як вона є. Середина місяця буде насичена подіями, багато що змінюється у всьому світі, але все, що відбувається в жовтні, вплине на врегулювання міжнародних суспільних відносин.

14 жовтня Венера в гармонійному аспекті з ретро Сатурном допоможе привести справи до ладу, досягти компромісів і знайти розумні рішення деяких безвихідних завдань. День сприятливий для спілкування з вищими посадовими особами, звернення до судових інстанцій, а також одруження та оформлення будь-яких договірних відносин.

18 жовтня гармонійний аспект Марса та Сонця, але відчуватиметься вже 17 жовтня – це дні відносного спокою, отримання результатів, корисної взаємодії між людьми. Вдається пробити ситуацію, зрушити стосунки з нерухомої точки, знайти впевненість і побачити довгострокові перспективи.

19 жовтня Венера і Марс перебувають у гармонії, але Сонце та Плутон – у напруженні. Тривожний день, та якщо бути серед людей, займатися колективною діяльністю, то ці напружені енергії можна буде перетворити на корисну роботу. Для внутрішнього, особистого життя, сімейних справ – день сприятливий. А на зовнішньому плані, у політичній сфері, на території збройних конфліктів – все дуже яскраво, потужно, результативно, але, на жаль, усе це супроводжується серйозними втратами ресурсів.

20 жовтня багато ситуацій не піддаються контролю, у людей підвищується тривожність, працездатність падає. Напружений аспект Венера – Плутон створює хворий психологічний клімат, нерідко виникають конфлікти, особливо з фінансових питань.

Від 21 жовтня формується поєднання Венери й Сонця у Терезах – точний аспект 23 жовтня. Атмосфера в колективах і в будь-яких парних стосунках стає спокійнішою, можна виправити скоєні раніше помилки, особливо сприятливий день для цього – 22 жовтня. Ретро Сатурн у гармонійному аспекті з Меркурієм сприяє конструктивним переговорам та вирішенню більшості складних питань.

23 жовтня о 10:52 – Венера, а о 13:36 – Сонце виходять зі знаку Терези і далі продовжують свій шлях пристрасним і небезпечним Скорпіоном. Сатурн зупиняється і готується перейти у директний рух від 27 жовтня. Енергетично важкі дні як 23, так і 24 жовтня, тим більше напередодні коридору затемнень.

25 жовтня о 14:00 сонячне затемнення у 2-му градусі Скорпіона в поєднанні з Венерою матиме сильний трансформаційний вплив на сферу особистих і ділових взаємин, а також на матеріальне життя й фінанси. Це затемнення відкриє коридор затемнень, який закінчиться місячним затемненням у Тельці 8 листопада о 12:09.

27 жовтня Меркурій у гармонійному аспекті з Марсом та в напруженому – з Плутоном. День необхідної зупинки – Марс стаціонарний з поворотом у ретро рух від 31 жовтня до середини січня 2023 року. Настав час зменшити темп і доопрацювати раніше розпочате, можливо, навіть справи минулого чи позаминулого року.

28 жовтня о 08:11 Юпітер на ретро-фазі повертається до знака Риби до 21 грудня 2022 року. А потім знову повернеться до Овна. Листопад змусить усіх нас повернутися до тем минулого, щось виправити, пройти певні уроки та винести цінний досвід.

29 жовтня о 22:22 Меркурій увійде до знака Скорпіона – цей транзит увімкне критичне мислення у великої кількості людей.

Місяць запам'ятається найважливішими подіями – для багатьох людей жовтень 2022 року стане доленосним і навіть фатальним у деяких життєвих сферах.

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