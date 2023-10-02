Що зірки нам пророкують: гороскоп на жовтень 2023 року

В першій половині місяця треба правильно підготуватися до чергового сезону затемнень 14-28 жовтня 2023 року. Щоб звести негатив до мінімуму, необхідно всі невирішені питання закрити до цього періоду, і тоді не буде жорсткого повернення на колишні рейки кармічних завдань.

Те, наскільки сильними будуть жовтневі потрясіння, залежить від духовного й особистісного розвитку людини. Вважається, що затемнення – такий період, коли стоншується простір між земним і небесним та відкривається так званий містичний портал, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Темні події актуальні щонайменше до наступного коридору затемнень, які бувають кожні пів року. До 14 жовтня можна створити для себе міцний фундамент, щоб пережити всі негаразди та набути цінного життєвого досвіду.

2 жовтня Меркурій в опозиції з ретро Нептуном і в гармонійному аспекті з ретро Плутоном дає багато розмов, потік різноманітної інформації, потрібних і марних зв'язків, але є можливість у всьому цьому знайти щось корисне для себе, якщо увімкнути критичне мислення. За потреби щось приховати, впровадити в роботу таємні схеми, запустити секретні процеси, застосувати прийоми маніпуляції можна з успіхом використати можливості цього дня.

Від 3 жовтня 2023 року на 9 місяців негативна кармічна точка – Чорний Місяць (Ліліт) – входить до знака Діви і запускає новий цикл "колеса Сансари", тобто карма змушує засвоїти життєві уроки, відмінні від попереднього періоду, коли Ліліт переміщався Левом.

5 жовтня о 03:09 за київським часом Меркурій починає рух Терезами. В період цього транзиту з'являється більше можливостей встановити взаємовигідні партнерські взаємини, набути соціальних ресурсів, конкурентної переваги за рахунок розширення корисних навичок.

Різкість суджень і впертість відійдуть на другий план, що дозволить коректно висловлювати свої думки та вести приємні бесіди. Легше привернути увагу впливових людей, які сприятимуть тому, що справи почнуть стрімко розвиватися.

9 жовтня о 04:11 Венера входить до знака Діви, де має статус падіння й одразу ж з'єднується із Чорним Місяцем, порушуючи кармічні теми у сфері взаємин. Цього дня бажання затьмарюють розум, потреби непорівнянні з можливостями, а гроші йдуть у якусь прірву.

Агресивні ситуації створює напружений аспект Марс – ретро Плутон, який також провокує гучні скандали, підштовхує досягати цілей за будь-яку ціну. Може статися загострення на військовому фронті, руйнування з великою кількістю жертв іа величезними матеріальними втратами.

10 жовтня опозиція Венери з ретро Сатурном спрацьовує як "стоп-кран" – приходить запізніле усвідомлення й гіркий жаль про втрачені можливості. Аспект може сприяти проблемам у стосунках, розставанням і складним психологічним станам. Найбільш духовно розвинені й усвідомлені особи зможуть зробити правильний вибір, що згодом приведе до успіху. Головне – вміти контролювати стан справ.

12 жовтня о 07:04 Марс входить до знака свого другого управління – до Скорпіона – і утворює гармонійний аспект із ретро Сатурном. Починається період активних прихованих процесів, закулісних ігор, перерозподіл ресурсів. Транзит триватиме до 24 листопада, тому якщо виникне стагнація у другій половині жовтня, після завершення осіннього сезону затемнень відбудеться різкий ривок вперед у багатьох напрямках.

14 жовтня о 20:51 сонячне затемнення у 22-му градусі Терезів відкриває коридор затемнень, який закриється місячним затемненням 28 жовтня о 23:14 у 6-му градусі Тельця. Питання взаємин, основою яких є фінансовий інтерес, виходить на перший план. Це час спотворень, дивного й часом драматичного збігу обставин. Загальний результат сезонів затемнення більше проявляється на рівні масштабних подій. Визначаються основні тренди на наступні 6 місяців. Середня дата між затемненнями в цьому інтервалі припадає на 21 жовтня і стане певною кульмінацією подій цього місяця. Цього дня Сонце, крім того, що в напруженому аспекті з Місяцем, ще й у напруженості з ретро Плутоном. Складні енергії серединної точки притягують негатив і конфлікти, які складно вирішуються.

20 жовтня – з'єднання Меркурія й Сонця в Терезах поблизу Низхідного Місячного Вузла. Такі аспекти допомагають забути минуле та почати жити сьогоденням. Легше усвідомити і прийняти причини розставання, переосмислити давні події та зробити правильні висновки. Вибір варто робити на користь нового, цікавого і ще незвіданого.

22 жовтня гармонійний аспект Венери з ретро Юпітером сприяє вирішенню фінансових питань, виїзду за кордон, знайомствам з іноземцями. Не варто шукати логіку в тому, що відбувається – все стається за дивним збігом обставин. Коливання й сумніви призведуть до втрати вдалого шансу отримати необхідні матеріальні ресурси або вирішити інші важливі питання.

Також 22 жовтня Меркурій входить до знака Скорпіона о 09:49 і допомагає розібратися у внутрішніх справах, побачити приховані процеси та перезавантажити свій мозок, щоб почати продуктивно працювати. Гармонійний аспект із ретро Сатурном змушує розставити пріоритети. Уникайте багатозадачності – займайтеся послідовним вирішенням питань!

23 жовтня о 19:21 Сонце залишає знак Терези і починає свій рух Скорпіоном, одразу ж утворюючи гармонійний аспект із ретро Сатурном, який діє і 24 жовтня. Прекрасна можливість навести лад у своєму житті, дисциплінувати себе і правильно організувати роботу, щоб була ефективнішою.

28 жовтня, в день місячного затемнення, опозиція ретро Юпітера й Марса може проявитися як протистояння однієї людини цілій групі на різних рівнях. Розбіжності з питань політики, війни, совісті й моральності можуть перерости в гучний і довготривалий конфлікт. У роботі й бізнесі є рух, але нема прогресу.

29 жовтня до опозиції Марса й ретро Юпітера приєднується Меркурій у Скорпіоні: ученому – світло, а невченому – "приємна напівтемрява". Виникає багато інформаційного шуму навколо будь-якої події або з метою перевести інтерес суспільства з однієї теми на іншу.

31 серпня ретро Уран і Венера в гармонійному аспекті дають спонтанність і різні приємні несподіванки у фінансових справах та у сфері взаємин. Оновлення, такі необхідні після осіннього сезону затемнень, входять у життя багатьох людей. Хороший день для колективної роботи, спілкування з однодумцями, зустрічей із друзями. Це допоможе швидше вийти із застою, зумовленого складними енергіями попередніх двох тижнів.

За підсумками жовтня сприйняття реальності змінюється, але з'являється вузьке вікно можливостей у бік покращення загальної ситуації у країні та світі. До кінця місяця відбувається прояснення щодо найважливіших питань і вирішення деяких завдань, до яких прикута увага багатьох людей.

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