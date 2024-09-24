Що зірки нам пророкують: гороскоп на жовтень 2024 року

У жовтні багато людей починають бачити ситуацію чітко, усвідомлюючи правду чи реальний стан речей, які раніше були приховані чи сприймалися з спотвореннями. Це час осяянь, яскравих та значущих подій, нових починань.

Весь місяць Уран, перебуваючи у фазі ретроградного руху, знову утворює аспект з'єднання із зіркою Алголь. Енергетичний фон у жовтні, інтенсивність і непередбачуваність подій може бути дуже схожі на те, що відбувалося у другій половині липня 2024 року, тобто під час першого поєднання планети зі зловісною зіркою, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Гармонійний аспект Марса та ретро-Сатурна 1 жовтня допомагає розкрити найкращі особисті якості, а також зберегти витримку та терпіння навіть у стресових ситуаціях. Це день старанної праці та систематичних дій, що особливо актуально напередодні сонячного затемнення. Корисно цього дня залишити в коридорі затемнень те, що заважає вам впевнено рухатися вперед.

Закриває осінній коридор затемнень 2024 року сонячне затемнення 2 жовтня у знаку Терези о 21:45 (gmt+3). Затемнення – це нагадування про те, що Космос живе за своїми законами, а ми отримуємо шанс відчути себе частиною чогось грандіозного та неосяжного. Часто є ознакою серйозних змін, викликаючи трепет і здивування.

4 жовтня Венера у гармонійному аспекті із ретро-Сатурном дає можливість для створення надійних та довгострокових взаємин. У період від 3 до 5 жовтня романтичні зв'язки та дружба будуються на основі взаємної довіри, відповідальності, духовних цінностей. Це дні, коли можна успішно вирішити давні проблеми, зміцнити стосунки формальними угодами, дипломатією та контрактами, прагнучи стійких та задовільних результатів.

Юпітер у Близнятах розгортається у ретроградний рух. Від 5 до 13 жовтня перебуває у фазі стаціонарності, зупиняючи соціальні процеси. Особливо це виражено під час вирішення правових питань, у сфері вищої освіти, юриспруденції. Складно людям, які перебувають за кордоном, очікують на отримання документів, дозволів на в'їзд.

Від 9 до 15 жовтня Плутон стаціонарний з поворотом у директний рух. Це сильне становище потужної планети (має ядерні енергії), що обов'язково викличе перетворення в різних інститутах влади, державних структурах, фінансовій сфері. Багато людей у період транзитних стаціонарних планет відчувають себе у стані стиснутої пружини. Тиск і стрес наростають, тому важливо вміти розслаблятися і відключатися від того, що відбувається на зовнішньому плані.

6 жовтня Меркурій та Марс у напруженості – день зовсім не підходить для ведення конструктивного діалогу. Психологічний клімат не сприяє ефективному пошуку спільних рішень.

8 жовтня гендерні планети – Марс і Венера – утворюють між собою гармонійний аспект, формуючи сприятливі умови для романтичних зустрічей, стосунків між чоловіком та жінкою. Також цього дня Меркурій у гармонії з Юпітером сприяє промовистим, але й перспективним висловлюванням, які на практиці реалізувати буде непросто, особливо найближчим часом. Сприятливі тенденції цього дня відчуваються наступного дня – 9 жовтня.

13 жовтня Меркурій у напруженості з Плутоном, а о 22:23 (gmt+3) планета комунікацій та мислення входить у знак Скорпіона. Посилює важкі енергії дня наростальна напруженість між Марсом та Сонцем. Необережні слова та дії можуть залишити тяжкі наслідки на довгі роки, тому, перш ніж щось сказати та зробити, варто сто разів подумати та зважити всі за та проти.

14 жовтня точний напружений аспект Сонце-Марс, а Венера в опозиції з ретро-Ураном. Слід бути готовим до того, що 13 та 14 жовтня активна агресія буде досить очевидною на всіх рівнях та у всіх життєвих царинах. Кількість руйнувань внаслідок воєнних дій може значно зрости. Трохи згладжує тиснучий потенціал цих двох днів гармонійна взаємодія Сонця та Юпітера. Після виконаної важкої роботи досягається бажаний результат, відчиняються необхідні двері, з'являються покровителі. Людям, які перебувають далеко від рідних місць, може випасти щасливий шанс.

15 жовтня Венера у гармонійному аспекті з ретро-Нептуном покращує психологічний клімат, сприяє натхненню, пробуджує творчий потенціал. Гарний день для романтичних та дружніх зустрічей, пошуку близьких за духом людей.

17 жовтня повня в Овні о 14:26 може стати кульмінацією активних дій у різних життєвих реальностях. Також цього дня гармонійний аспект Венери та Плутона, після чого, о 22:28, планета кохання та комфорту входить на знак Стрільця. Цей транзит приносить більше радості та свята у наше життя.

21 та 22 жовтня Меркурій у гармонійному аспекті з ретро-Сатурном дозволяє довести до результату тривалі переговори. Багато людей зможуть отримати довгоочікувані документи, різні дозволи, офіційні підтвердження. Сприятливий день для угод купівлі-продажу, важливих поїздок, ухвалення відповідальних рішень. Напружений аспект між Сонцем та Плутоном 22 жовтня створює умови, кризові ситуації, за яких відбувається переоцінка цінностей, трансформується свідомість.

23 жовтня о 01:15 Сонце входить на знак Скорпіона та викликає прагнення до ризику, екстриму, проживання прикордонних станів. Скорпіон — це водяний знак, пов'язаний з інтенсивними почуттями. У цей час у людей може посилитися інтуїція та здатність глибше розуміти свої емоції та емоції інших.

24 жовтня Марс у гармонійному аспекті з ретро-Ураном, спонукаючи людей боротися за спільну ідею. День підходить для придбання та освоєння нової техніки або сучасного автомобіля.

27 жовтня Марс у гармонійному аспекті з ретро-Нептуном сприяє таємним діям, дозволяє увійти до стану потоку, опинитися у потрібному місці.

28 жовтня Венера у напруженості з ретро-Сатурном перешкоджає реалізації бажань та досягненню мети. Можливі складнощі під час взаєморозрахунків та оформленні важливих домовленостей. Для чуттєвої сфери життя день несприятливий.

30 жовтня опозиція Меркурія з ретро-Ураном сприяє появі абстрактних ідей та теорій, що суперечать земному практицизму. Можливі конфлікти з друзями та однодумцями, зміна інтересів.

31 жовтня Меркурій у гармонійному аспекті з ретро-Нептуном допомагає засвоїти інформацію. День сприятливий для консультацій, обстеження, творчої роботи.

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