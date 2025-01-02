Селена в Раку від 11 січня до 12 серпня 2025 року: що на нас чекає в цей час

Цей період стане часом посиленої підтримки світлих починань, турботи про близьких та зміцнення сімейних підвалин, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Селена, або Білий Місяць, носить ім'я давньогрецької богині Місяця, чиє сяйво уособлює світло, чистоту та захист. Символізує вищі сили добра, захист та світлий шлях. Вона допомагає розкривати в нас найкращі якості, оберігає від негативу та вказує, де ми можемо виявити свою справжню природу.

У міфах Селена зображувалась як прекрасна богиня зі сріблястим вінцем, що символізує місячний диск. Вона їздила небом на колісниці, запряженій білими кіньми, освітлюючи нічний світ своїм м'яким і заспокійливим світлом.

Селена асоціювалася з ніжністю, мудрістю та турботою. На відміну від яскравого сонячного світла її сяйво м'яке, що приховує недоліки і пробуджує уяву. Вона символізує світлий бік підсвідомості, інтуїцію та захист.

В астрології Білий Місяць (Селена) представляє кармічний захист та світлу енергію. Вона вважається символом накопиченого добра та підтримки вищих сил, які допомагають людині на життєвому шляху.

Білий Місяць перебуває в кожному знаку зодіаку приблизно по сім місяців, підкреслюючи ті аспекти життя, де людина може виявити свої найкращі якості та отримати благословення. Її цикл – 7 років.

Селена уособлює ідею небесного світла, яке висвітлює шлях у темряві. Її місячне світло показує приховані істини, допомагає знайти правильний шлях у скрутні часи і нагадує про те, що навіть у темряві завжди є світло.

Згідно з міфами, Селена була закохана в Ендіміона, гарного смертного юнака. За своє кохання вона домоглася для нього безсмертного сну, щоб він завжди залишався молодим. Цей міф відбиває її зв'язок із безсмертними почуттями, турботою та захистом близьких.

Як богиня Місяця Селена також символізує інтуїцію та натхнення. Її м'яке світло допомагає пробудити творчий початок, побачити приховані аспекти реальності та розкрити глибинні таланти.

Рак – четвертий знак зодіакального кола, що належить до стихії Води. Це знак глибокої емоційності, сім'ї, дому, традицій та внутрішньої гармонії, інтуїції та турботи. Його управитель – Місяць – робить цей знак унікальним у своєму прояві: він уособлює м'якість, внутрішню силу та вміння захищати те, що йому дорого.

Рак вміє задавати тон у стосунках, показуючи, як важливо виявляти почуття та підтримувати близьких. Його енергія пов'язана з турботою, інтуїцією та емоційною близькістю. Коли Селена проходить цим знаком, вона підкреслює важливість людських зв'язків, духовного коріння і щирості.

Легенда про Рака бере свій початок у давньогрецькій міфології, пов'язаної з подвигами Геракла. Під час однієї з найскладніших битв Геракла з дев'ятиголовою Гідрою, гігантський рак виповз із болота, щоб допомогти Гідрі. Він відчайдушно нападав на Геракла, кусаючи його за ноги, незважаючи на небезпеку.

Хоча Геракл легко розчавив рака, богиня Гера, противниця героя, була зворушена його відданістю та вірністю. На знак подяки вона піднесла рака на небо, створивши відповідне сузір'я.

Як гігантський рак із міфу про Геракла знак Рака захищає свої кордони і тих, хто перебуває у його «мушлі». Цей міф вчить нас, що навіть самі, начебто, незначні сили можуть зіграти величезну роль, якщо їх рухає вірність і щирість.

Коли Білий Місяць (Селена) проходить через знаки зодіаку, він активує позитивні якості, пов'язані з цим знаком. У Раку його світло фокусується на захисті дому, сім'ї та внутрішньої гармонії. Цей транзит – нагадування того, що доброта, щирість і турбота про інших приносять як радість, а й кармічну винагороду.

Селена – це втілення ідеалу добра, яке надихає нас бути кращими, світлішими та чеснішими з собою та світом. Її транзити дають можливість зміцнити свій зв'язок із духовним початком та побудувати гармонійне життя.

Селена у Раку посилює інтуїтивні здібності. Слухайте свої почуття та внутрішні підказки – вони допоможуть ухвалити правильні рішення. Це час довіряти собі та своїм емоціям.

Енергія Селени допоможе створювати затишок та безпеку, не тільки фізичну, а й емоційну. Дім може стати справжньою фортецею, де пануватимуть тепло та підтримка. Селена принесе плоди тих зусиль, які ви вкладали у турботу про інших та створення гармонійних взаємин. Якщо ви виявляли щирість та доброту, цей період подарує вам добробут та підтримку.

Періоди транзиту Білого Місяця Раком:

16.01.1955 – 17.08.1955

15.01.1962 – 16.08.1962

14.01.1969 – 15.08.1969

14.01.1976 -15.08.1976

14.01.1983 -15.08.1983

13.01.1990 -14.08.1990

13.01.1997 -14.08.1997

13.01.2004 –13.08.2004

12.01.2011 –13.08.2011

11.01.2018 –13.08.2018

11.01.2025 –12.08.2025

11.01.2032 –12.08.2032

10.01.2039 –12.08.2039

Як очевидно з цього переліку, дата і час, тобто перетин кордону знаків зодіаку, зсуваються дуже повільно і, в осяжній перспективі, Білого Місяця в Раку в гороскопі народження не буде у тих, хто народився приблизно від другої половини серпня до другої декади січня.

І якщо ви маєте поєднання Білого Місяця з Місяцем у будь-якому знаку зодіаку, якщо світла кармічна точка у вас у четвертому астрологічному будинку натальної карти або в Раку, то обов'язково отримаєте невидиму, але дуже відчутну підтримку Білого Місяця під час його транзиту за знаком Раку 2025 року.

Селена в Раку нагадає нам, що головне в житті – це кохання, турбота та щирість. Нехай цей період стане часом тепла та світла для вас та ваших близьких!

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