ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
1 хв

Шарлотка з бананами: незвичайний рецепт

Приготуйте незвичайну смачну шарлотку з бананами. Вона припаде до смаку тим ласунам, які обожнюють банани.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 5 хв.
Харчова цінність на 100 г
205 ккал
Шарлотка з бананами

Шарлотка з бананами / © Credits

Фрукти додадуть страві особливого смаку й аромату. Готується дуже просто і швидко.

Інгредієнти

борошно пшеничне
150 г
яйця курячі
3 шт.
банани
3 шт.
цукор
3 ст. л.
розпушувач
1 ч. л.
вершкове масло
цукрова пудра

  1. Збийте міксером яйця з цукром у пишну піну. Всипте просіяне борошно з розпушувачем і акуратно тісто перемішайте лопаткою.

  2. Банани очистьте від шкірки і наріжте на кружечки завтовшки близько одного сантиметра.

  3. Форму для випічки змастіть вершковим маслом, дно вистеліть пергаментом. Половину тіста викладіть у форму і розрівняйте, потім розкладіть банани і зверху залийте тістом, що залишилося.

  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40-45 хвилин. Готову шарлотку остудіть трохи у формі, потім вийміть і посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Готовність перевірте дерев’яною шпажкою або зубочисткою.

Дата публікації
Кількість переглядів
125
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie