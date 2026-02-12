- Дата публікації
Категорія
- Рецепти
- 125
1 хв
Шарлотка з бананами: незвичайний рецепт
Приготуйте незвичайну смачну шарлотку з бананами. Вона припаде до смаку тим ласунам, які обожнюють банани.
Фрукти додадуть страві особливого смаку й аромату. Готується дуже просто і швидко.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 150 г
- яйця курячі
- 3 шт.
- банани
- 3 шт.
- цукор
- 3 ст. л.
- розпушувач
- 1 ч. л.
- вершкове масло
- цукрова пудра
Збийте міксером яйця з цукром у пишну піну. Всипте просіяне борошно з розпушувачем і акуратно тісто перемішайте лопаткою.
Банани очистьте від шкірки і наріжте на кружечки завтовшки близько одного сантиметра.
Форму для випічки змастіть вершковим маслом, дно вистеліть пергаментом. Половину тіста викладіть у форму і розрівняйте, потім розкладіть банани і зверху залийте тістом, що залишилося.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40-45 хвилин. Готову шарлотку остудіть трохи у формі, потім вийміть і посипте цукровою пудрою.
Поради:
Готовність перевірте дерев’яною шпажкою або зубочисткою.