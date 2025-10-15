Що на нас чекає 2026 року: астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку

ТСН у соціальних мережах

2026 рік — рік оновлення колективного коду і сходження нової свідомості. Це період, коли повільні планети формують нові ідеологічні та структурні підвалини. Ми вступаємо в період, де дух і матерія, мрія і система, особисте і суспільне переплітаються в складній, але потужній конфігурації.

Фото автора: Марина Скаді Марина Скаді
Астрологічний прогноз на 2026 рік

Астрологічний прогноз на 2026 рік / © Credits

Якщо 2025 був роком передчуттів, пробудження і перших імпульсів, то 2026 — це рік оформлення, реалізації та закріплення нового курсу: у мисленні, у цінностях, у способі бути у світі, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Ліліт і Селена визначають кармічне тло року

До 14 вересня Ліліт, що переміщується Стрільцем, посилює спокусу нав’язати свою думку, ідеологію, бачити світ у категоріях «істини» і «омани». У цей період люди легко впадають у крайнощі, часто перебувають у пошуку «вищої правди» з відтінком фанатизму.

Але восени енергія змінюється: від 15 вересня Ліліт переходить у Козоріг, і відтоді і тінь зміщується в сферу влади, амбіцій і контролю. Кармічне опрацювання полягає в тому, щоб усвідомити, де бажання керувати перетворюється на жорсткість і де страх втратити стійкість заважає живому розвитку.

Тим часом світла полярність — Селена — завершує 7-річний цикл у Леві. Від 13 березня до 11 жовтня переміщується знаком Діви, допомагаючи очищати простір, повертатися до простоти, чесності та щирої турботи про тіло й душу. Вона символізує світло служіння, чистоту намірів і простоту. Душа шукає гармонії через впорядкованість, турботу, працю й увагу до деталей. Це час внутрішнього зцілення і відновлення етики праці, служіння, уваги до деталей.

А від 11 жовтня на 7 місяців Селена входить у знак Терези, де пробуджує енергію гармонії, краси та рівноваги. На тлі щільних осінніх аспектів вона стає тихим провідником світла — вчить вибудовувати стосунки на основі взаємності, шукати красу не як прикрасу, а як стан душі. Цей транзит формує внутрішній світ, де естетика стає частиною духовного шляху: мистецтво, партнерство, баланс між «я» і «ми» знаходять сакральний сенс.

Сатурн і Нептун в Овні: виклик побудувати новий світовий лад

Серце 2026 року — великий союз Сатурна і Нептуна в Овні. Від 26 січня 2026 року Нептун остаточно входить у знак Овна, де залишиться на 14 років. А вже 14 лютого до нього приєднується Сатурн, формуючи з’єднання, яке буває раз на 36 років.

«Перші ластівки» були влітку 2025 року, але навесні 2026 року розпочинається реалізація: ідеологічна, політична, культурна. Їхнє з’єднання в першому знаку зодіаку свідчить про початок нової цивілізаційної хвилі: ідеали та візії повинні втілитися в дії, мрії набувають плоті. Усе, що було лише уявою, починає шукати форму, а все, що застаріло, розчиняється у вогні перетворення.

Сезони затемнень — періоди спотворень

Від 17 лютого до 3 березня — коридор затемнень у знаках Водолій і Діва. Він вказує на кармічний поворот, коли колективні процеси й особиста цілісність вступають у дружній діалог. Можливі важливі усвідомлення, зміна напрямів, перегляд пріоритетів — особливо в питаннях співпраці й суспільної користі.

Від 12 до 28 серпня 2026 року ми пройдемо ще один із наймістичніших та найемоційно насиченіших періодів року — коридор затемнень у знаках Лева і Риб. Це час очищення від гордоти та ілюзій, перехід від его до емпатії, від сцени до тиші, від контролю до довіри. Ми відпускаємо старі сценарії самопрезентації, щоб почути голос інтуїції.

Уран у Близнятах — епоха інформаційних проривів

Від 26 квітня 2026 року Уран перебуває у Близнятах, символізуючи вибух новаторства, свободу слова, трансформацію мислення, нові форми інтелектуального розвитку. Уран у Близнятах учить гнучкості свідомості, здатності мислити не шаблонами, а асоціаціями, миттєво з’єднуючи непоєднуване.

У найближчі 7 років світ прискорюється, стає більш мережевим і розумним, перевертається система комунікацій, освіти, медіа та технологій. З’являються нові способи обміну інформацією, формуються нестандартні шляхи мислення, руйнуються догми.

Юпітер у Леві. Новий цикл Місячних Вузлів по осі Лев — Водолій

Від 28 червня 2026 року вісь Місячних Вузлів переходить у знаки Лев і Водолій. Південний Вузол у Леві символізує прощання зі старим правлінням, відхід від драматизму й авторитарності. Північний Вузол у Водолії закликає рухатися в бік суспільних інтересів, рівності, ідей майбутнього.

Новий цикл Місячних Вузлів символізує процес колективної еволюції. Це час для розкриття лідерства, яке надихає, де людина сяє не заради власного «Я», а заради спільного блага. Саме у 2026 – 2027 роках формується новий баланс між особистою самовизначеністю і соціальною місією. Старі системи завершують свій цикл, і тепер кожна людина стає творцем нової реальності.

Юпітер у Леві від 30 червня до кінця липня 2027 року допомагає створити гармонійне співтовариство. Це період, коли творчість, сцена, особистий стиль, харизма отримують підтримку. Але за умови, що особисті амбіції вбудовані в колективний контекст. Творчість стає засобом об’єднання, уява стає інструментом творення, а енергія дій народжується з глибини усвідомленості.

Ретроградна Венера — перегляд цінностей і взаємин

Від 3 жовтня до 14 листопада період ретроградної Венери у знаку Терези. Це період переоцінки цінностей, співпраці та партнерства, повернення до незавершених романтичних історій. Такий самий транзит був восени 2010 і восени 2018 року, отже, тло подій багато в чому схоже.

На тлі транзиту Селени у Терезах цей період набуває особливої витонченості: кохання очищується від ілюзій, і на його місці народжується справжня краса — та, що виходить із гармонії із собою. Світ буде шукати рівноваги через нові механізми взаємодії. Формальні перемовини, бюрократичні альянси та декларації без дії втрачають чинність. Людство поступово усвідомлює: щоб вижити й розвиватися, потрібно не просто домовлятися, а розуміти одне одного на новому рівні свідомості.

Це час, коли дипломатія виходить за межі кабінетів і офіційних зустрічей — вона стає енергією контакту між культурами, націями та особистостями. Нові форми дипломатії народжуються в просторах, де раніше не було політики: у мистецтві, технологіях, духовних рухах, екології, соціальній відповідальності.

Можливо, на нас чекають нові міжнародні союзи, засновані на гуманітарних цінностях, розвиток цифрової дипломатії, де штучний інтелект допомагає згладжувати конфлікти, а також зростання впливу миротворчих і просвітницьких ініціатив, що з’єднують Схід і Захід, традицію і новаторство, розум та інтуїцію.

До кінця 2026 року відчувається зрушення від енергії конфронтації до енергії інтеграції

Колективна свідомість втомилася від боротьби і шукає рівновагу через усвідомлене об’єднання. Так народжується нова парадигма рівноваги: не боротьба за владу, а синтез протилежностей.

Дипломатія майбутнього — це не холодний розрахунок, а мистецтво розуміти іншого і бачити в ньому частину себе.

