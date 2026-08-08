Що нам пророкують зірки: гороскоп на 10–16 серпня 2026 року

Гороскоп на 10–16 серпня 2026 року / © Associated Press

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11 серпня Марс переходить у знак Рака до 28 вересня. Енергія стає менш прямолінійною та більш емоційною. Люди частіше ухвалюють рішення, спираючись на почуття, бажання захистити близьких, зберегти звичну стабільність або створити безпечні умови для майбутнього. Зростає інтерес до питань сім’ї, житла, нерухомості, ремонту, переїзду та всього, що пов’язано з патріотизмом, домівкою та родовими традиціями, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Цього ж дня Уран утворює гармонійні аспекти з Меркурієм і Венерою. Це приносить несподівані знайомства, нестандартні ідеї, вдалі пропозиції та можливість швидко вирішити питання, які тривалий час залишалися без руху. Гарний час для навчання, оформлення документів, переговорів, пошуку нових джерел доходу, оновлення техніки, запуску сучасних проєктів та спілкування з людьми, які здатні відкрити перед вами нові перспективи.

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Головною подією тижня стане сонячне затемнення 12 серпня у знаку Лева. Воно завершує певний життєвий етап і водночас відкриває новий цикл. Особливо важливими стануть теми самореалізації, творчості, кохання, стосунків із дітьми, лідерства та особистих амбіцій. Події найближчих днів, пов’язані із затемненням, часто стають відправною точкою великих змін.

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Після напруженого піку першої половини тижня настає коротка фаза заспокоєння. Спілкування, домовленості та навчання проходять легше завдяки гармонійним зв’язкам Меркурія з Венерою (13 серпня) та Юпітером (15 і 16 серпня).

Але незабаром знову відчувається невизначеність та емоційне перевантаження через взаємодію Марса та ретроградного Нептуна 17 серпня, що створює атмосферу, де прояснення змінюється невизначеністю, а інтуїція в плані безпеки стає важливішою за логіку. Також зростає ймовірність помилок через неуважність, хибні очікування, недостовірну інформацію.

Овен

Цей тиждень порушує питання, які ви довго відкладали. Дім, родина, стосунки з близькими або особистий простір вимагатимуть більше уваги, ніж зазвичай. Не поспішайте змінювати все одразу. Іноді достатньо чесно визнати, що колишній стан речей більше не приносить спокою. Друга половина тижня відкриває можливості для корисних знайомств і розмов, здатних змінити ваші плани.

Телець

Новий шлях спочатку може здатися складним, проте кожен наступний крок зміцнюватиме впевненість і наближатиме до мети. Одні пропозиції з’являться несподівано, інші змусять відмовитися від звичних поглядів. Інформація, яку ви отримаєте, виявиться значно важливішою, ніж здасться спочатку. Будьте уважні до слів оточення і випадкових збігів, але не дозволяйте чужим обіцянкам впливати на ваші рішення.

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Близнята

Основна увага буде зосереджена на грошах, особистих ресурсах та відчутті власної цінності. З’явиться можливість зміцнити фінансове становище або знайти додаткове джерело доходу. Водночас цей тиждень допоможе зрозуміти, які ваші здібності досі залишалися недооціненими. Саме вони можуть стати основою для майбутнього зростання та відкрити перед вами нові матеріальні перспективи.

Рак

Для вас починається новий життєвий етап, пов’язаний з особистими рішеннями, способом життя та ставленням до самого себе. Зростає бажання самостійно обирати напрям і припинити жити відповідно до чужих очікувань. Багато хто відчує приплив енергії та готовність діяти, змінюючи звичні обставини на свою користь. Чим спокійнішими ви будете, тим більше можливостей зможете використати собі на користь.

Лев

Цей тиждень змусить вас зупинитися й поглянути на те, що відбувається, з іншого боку. Деякі події покажуть, що певний етап життя добігає кінця. Не чіпляйтеся за минуле лише тому, що воно вам знайоме. Місце, що звільнилося, дуже скоро займуть нові можливості, хоча поки що вони можуть бути не очевидними. Однак важливо зберігати витримку і не перетворювати емоційні реакції на остаточні рішення.

Діва

Старі зв’язки можуть несподівано стати в пригоді, а нові знайомства виявляться перспективнішими, ніж здається спочатку. Гарний час для колективної роботи, обговорення майбутніх проєктів та пошуку однодумців. Не виключено, що саме зараз у вашому житті з’явиться людина, яка допоможе по-новому поглянути на звичні завдання або відчинить двері до можливостей, про які ви раніше навіть не замислювалися.

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Терези

Цей тиждень допоможе зміцнити ваші позиції у професії та зробити крок до більш високих цілей. Ваші ідеї можуть зацікавити впливових людей або інвесторів. Не бійтеся брати на себе відповідальність, якщо розумієте, що готові до наступного рівня. Будьте відкриті до незвичайних пропозицій і не відмовляйтеся від запрошень на зустрічі та заходи — найцінніші зміни можуть початися з однієї розмови.

Скорпіон

Перед вами відкриваються нові горизонти. Виникає бажання змінити напрям діяльності, вирушити в подорож, розпочати навчання або розширити свої можливості. Усе, що пов’язано з розвитком, зараз має хороші перспективи. Не дозволяйте тимчасовим сумнівам зупинити рух уперед. Наприкінці тижня уникайте суперечок із керівництвом і не ухвалюйте рішень під тиском.

Стрілець

Цей тиждень висуває на перший план питання спільних фінансів, зобов’язань та довіри. Деякі ситуації покажуть, хто справді готовий йти поруч, а хто лише користується вашою підтримкою. Не бійтеся завершувати стосунки, проєкти чи домовленості, які вже давно припинили сприяти вашому розвитку. Простір, що звільнився, незабаром заповниться новими можливостями, надійнішими союзами та перспективами, здатними змінити ваше життя на краще.

Козоріг

Основні події розгортаються у сфері партнерства, особистих та ділових стосунків. Можливі важливі розмови, нові домовленості або необхідність переглянути колишні умови співпраці. Зараз особливо важливо дослухатися не тільки до себе, а й до іншої людини. Саме взаємні поступки допоможуть зберегти те, що справді цінне. Гарний час для позбавлення від зайвого тягаря — як матеріального, так і емоційного.

Водолій

Повсякденні справи вимагатимуть більшої організованості. Настає сприятливий момент для наведення ладу в роботі, режимі дня та питаннях здоров’я. Невеликі зміни поступово приведуть до значних результатів, якщо ви будете діяти послідовно, а не намагатиметеся вирішити все за один день. Зараз особливо важливо відмовитися від звичок, які забирають енергію та час, але не приносять користі.

Риби

Не перевантажуйте себе чужими обов’язками — зараз важливо правильно розподіляти сили. Чим краще ви розставите пріоритети, тим легше впораєтеся з поточними завданнями і тим швидше побачите перші результати своїх зусиль. Цей тиждень допомагає створити міцну основу, яка дозволить почуватися впевненіше й спокійніше в найближчі місяці. Зберігайте тверезий погляд на нові знайомства та красиві обіцянки — не все виявиться таким, яким здається спочатку.

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