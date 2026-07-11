Що нам пророкують зірки: гороскоп на 13–19 липня 2026 року

Гороскоп на 13–19 липня 2026 року / © Associated Press

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13 липня — початок нового циклу Меркурія. 13 липня розпочинається новий цикл Меркурія, що підсилює вплив молодика 14 липня, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Молодик у Раку о 12:44 (GMT+3) створить атмосферу внутрішнього оновлення. Він стосується питань дому, сім’ї, емоційної підтримки та особистого простору. Усе, що пов’язано з безпекою, підтримкою та внутрішнім кліматом, отримає новий імпульс.

Дні після молодика дають змогу закріпити рішення, адже тепер можна розставити акценти без зовнішнього тиску та чітко сформулювати свої наміри.

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Від 17 липня Юпітер вступає в опозицію з Плутоном — це важке протистояння другої половини місяця. А отже, потрібні підвищена увага та обережність. Великі процеси відбуваються активніше, питання ресурсів і важливих рішень стають більш помітними. Зовнішій фон може бути насиченим, але опора на власний орієнтир залишається головним і допомагає зберігати ясність у тому, що дійсно важливо.

Це період, коли важливо не розпорошуватися, не втягуватися в чужі ігри, не йти туди, де немає сенсу. Юпітер розширює, Плутон поглиблює — разом вони створюють момент, який формує довгострокові наслідки.

Овен

Цей тиждень допомагає зосередитися на справах, які вимагають зібраності та чіткого підходу. Ви можете спокійно завершити те, що давно відкладали, і перейти до завдань, які дають відчуття опори. У стосунках можливі важливі уточнення: хтось із близьких готовий говорити відвертіше, і це допомагає налагодити більш чесний формат спілкування. У роботі трапляються моменти, коли потрібно проявити ініціативу, але без поспіху — крок за кроком, з розумінням того, куди ви йдете.

Телець

Цей тиждень сприяє звільненню від зайвих зобов’язань і допомагає завершити справи, які вже давно втратили актуальність. Ви відчуваєте, що простір очищується, і це дає змогу спокійно планувати подальші кроки. У фінансових питаннях можливі влучні рішення, які зміцнюють вашу позицію. У стосунках настає період, коли можна говорити про важливе без напруги, а в справах — обирати те, що справді має цінність і приносить стабільність.

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Близнята

Цей тиждень вимагає розставити пріоритети та зосередитися на завданнях, які потребують уваги. Інформаційний потік стає більш структурованим, і вам легше виділити головне. У спілкуванні трапляються моменти, коли потрібно уточнити деталі, щоб уникнути непорозумінь. Гарний час для планування, роботи з документами, навчання та будь-яких процесів, де важлива точність. У стосунках можливі спокійні, але змістовні розмови, які допомагають краще зрозуміти одне одного.

Рак

Цей тиждень пов’язаний з оновленням чуттєво-емоційної сфери та зміцненням того, що ви вважаєте своїм. Ви можете спокійно завершити старі справи та перейти до тих напрямів, які забезпечують стабільність. У фінансовій сфері можливі обережні кроки, які допоможуть вирівняти ситуацію. У стосунках настає період, коли можна говорити про важливі речі та перспективи без зайвого тиску. Домашні справи йдуть легше, і ви можете навести лад у тому, що давно потребувало уваги.

Лев

Цей тиждень дає можливість переглянути основні напрямки та обрати більш стабільний курс. Ви відчуваєте, що настав час уточнити плани та відмовитися від того, що більше не приносить користі. У роботі з’являються нові завдання, які вимагають зосередженості, але відкривають перспективи. У особистих і ділових стосунках можливі моменти, коли потрібно виявити зрілість і спокій. Гарний час для зміцнення власної позиції та планування довгострокових кроків.

Діва

Цей тиждень приносить чіткі сигнали, які допомагають завершити старі справи та перейти до більш чіткої структури. Ви можете спокійно навести лад у справах, документах, планах та побутових питаннях. У стосунках можливі розмови, які дають більше прояснення та допомагають вибудувати більш чесний формат спілкування. У роботі та інших напрямах соціальної сфери настає період, коли можна зміцнити професійні напрями та обрати стратегію, яка забезпечує стабільність.

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Терези

Цей тиждень допомагає знайти баланс між особистими завданнями та зовнішніми зобов’язаннями. Ви можете спокійно розподілити сили та вибрати ті напрями, які дійсно важливі. У роботі можливі корективи, які дають чіткіше уявлення про ситуацію та допомагають уникнути зайвих навантажень. У стосунках настає період, коли можна зміцнити партнерські домовленості та перейти до більш зрілого формату спілкування. Гарний час для планування та зміцнення ресурсів.

Скорпіон

Цей тиждень пов’язаний з активними процесами у сфері рішень, які давно назріли. Ви можете завершити те, що затягнулося, і перейти до більш конкретного формату. У роботі та стосунках із колегами виникають ситуації, коли потрібно виявити стратегічний підхід. У любовній сфері можливі важливі акценти, які допомагають краще зрозуміти одне одного. Гарний час для зміцнення фінансових напрямів, роботи з документами та планування довгострокових кроків.

Стрілець

Цей тиждень вимагає уточнення планів та вибору напряму, який дасть змогу вийти на ширшу й рівну дорогу. Ви можете спокійно переглянути свої цілі та відмовитися від зайвих завдань. У стосунках настає період, коли можна говорити про важливе без напруженості. У роботі з’являються нові можливості, які вимагають зосередженості, але дають перспективу. Гарний час для навчання, розширення горизонтів і зміцнення професійних напрямків.

Козоріг

Цей тиждень сприяє звільненню від старих обмежень і допомагає завершити те, що давно втратило актуальність. Простір очищається від токсичних людей та обставин, що стримують, і ви спокійніше плануєте подальші кроки. У роботі можливі влучні рішення, які зміцнюють вашу позицію. У стосунках настає період, коли можна говорити про важливі речі без зайвого тиску. Гарний час для зміцнення життєвої структури та розробки довгострокових планів.

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Водолій

Цей тиждень пов’язаний із переглядом домовленостей та оновленням підходу до роботи й спілкування. Ви можете спокійно уточнити деталі та обрати зручніший формат взаємодії. У професійній сфері з’являються завдання, які дають можливість проявити ініціативу та перейти на новий рівень. У стосунках можливі моменти, коли важливо говорити прямо та дотримуватися позиції, яка відображає ваші справжні наміри. Гарний час для планування, зміцнення зв’язків та роботи з інформацією.

Риби

Цей тиждень допомагає чітко сформулювати рішення та обрати більш стабільний ритм. Ви можете спокійно завершити старі справи та перейти до тих напрямів, які дають опору, а також забезпечують хороший заробіток і кар’єрне зростання. У стосунках настає період, коли можна говорити про почуття без зайвого напруження. У роботі можливі кроки, які зміцнюють вашу позицію та допомагають вибудувати довгострокові плани. Гарний час для відновлення сил і роботи з ресурсами.

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