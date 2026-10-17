Що нам пророкують зірки: гороскоп на 19–25 жовтня 2026 року

Гороскоп на 19–25 жовтня 2026 року

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Ретроградна Венера змінює атмосферу подій, а перехід Сонця у Скорпіон підсилює прагнення дійти до істини. Кінець тижня може принести затримки, повернення старих тем і необхідність переглянути свої рішення, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Атмосфера подій змусить переглянути стосунки, почуття, фінансові рішення та особисті цінності. Багато ситуацій повертатимуть до незавершених розмов, старих прив’язаностей та питань вибору. Одночасно розпочинається новий цикл Венери, Сонце переходить у Скорпіон, а ретроградний Меркурій відкриває період переосмислення планів і спілкування.

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20 жовтня ретроградна Венера утворює напружену квадратуру з Плутоном. Цей аспект виводить на поверхню приховані емоції, ревнощі, питання контролю та залежності. Стає складно ігнорувати те, що вже давно потребує змін. Можливі емоційно насичені розмови, повернення людей з минулого або усвідомлення справжньої цінності стосунків.

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23 жовтня о 12:38 (GMT+3) Сонце входить у знак Скорпіона. Зовнішнє тло стає глибшим та інтенсивнішим. З’являється прагнення розібратися в суті того, що відбувається, позбутися всього поверхневого та зосередитися на справді важливих питаннях життя.

24 жовтня ретроградна Венера утворює аспект з’єднання із Сонцем у 1⁰ Скорпіона, а отже, розпочинається новий цикл Венери, що означає початок процесу оновлення сфери кохання, фінансів та самооцінки. Незважаючи на те, що Венера рухається ретроградно, від цього моменту багато хто може отримати важливе розуміння своїх почуттів, бажань і життєвих пріоритетів.

Від 25 жовтня Меркурій переходить у ретроградний стан і залишатиметься таким до 12 листопада. Цього ж дня ретроградна Венера повертається до знака Терезів об 11:10, знову перетинаючи межу між двома знаками у своєму зворотньому русі.

Найближчі 3 тижні — це час перегляду планів, повернення до старих проєктів, виправлення помилок і відновлення втрачених контактів. А ретроградна Венера у Терезах переносить увагу з глибоких внутрішніх переживань на пошук гармонії, справедливості та рівноваги у стосунках.

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Додатковим фоном тижня стане опозиція Білого Місяця та ретроградного Нептуна, яка почне діяти 25 жовтня і триватиме до кінця місяця. Вона може висвітлювати розбіжність між ідеалами та реальністю, допомагаючи побачити, де людина обдурювала себе або вірила в красиві ілюзії.

ОВЕН

Події покажуть, які зв’язки мають міцну основу, а які ґрунтуються лише на звичці чи очікуваннях. Можливі доленосні зустрічі, повернення колишніх партнерів або важливі розмови, здатні змінити подальший розвиток стосунків. Не найкращий час для великих закупів і остаточних фінансових рішень. Повернення старих фінансових питань може вимагати перегляду бюджету або попередніх домовленостей.

ТЕЛЕЦЬ

Обставини цього тижня допомагають позбутися того, що втратило сенс. Багато хто відчує необхідність переглянути свої бажання та зрозуміти, що насправді приносить задоволення. З початком ретроградного Меркурія зростає ймовірність затримок, непорозумінь і помилок у листуванні, адже планета перебуває в опозиційному для вас знаку Скорпіона. Важливо уважно перевіряти документи, квитки, договори та деталі поїздок.

БЛИЗНЯТА

Не поспішайте рухатися вперед за будь-яку ціну — ваш покровитель Меркурій входить у ретроградну фазу. Цей тиждень більше підходить для переоцінки, усвідомлення та завершення старих справ, ніж для активного старту нових проєктів. Усе, що зараз повертається з минулого, приходить з певною метою і може підказати напрям подальшого розвитку. Однак намагайтеся не ідеалізувати те, що відбувається, і не робити висновків, спираючись лише на емоції.

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РАК

Цей тиждень допоможе побачити справжню цінність стосунків, фінансових питань та власних бажань. Події можуть вивести на поверхню приховані мотиви, недомовки або теми, які довго залишалися без уваги. Після переходу Сонця в Скорпіон акцент зміститься на питання довіри, спільних ресурсів та емоційної близькості. Від вихідних варто уважніше ставитися до документів, закупів і листування, особливо з колегами та партнерами.

ЛЕВ

Можливі важливі усвідомлення у сфері стосунків та фінансів, навіть якщо спочатку не хочеться їх сприймати. Те, що раніше залишалося в тіні, може стати очевидним і вимагати рішень. Після переходу Сонця в Скорпіон зросте інтерес до глибоких почуттів, питань довіри та справжньої близькості. Не поспішайте з важливими закупами, домовленостями та оформленням документів! Краще розставити все на свої місця в питаннях кохання, грошей та особистих пріоритетів.

ДІВА

Ваш знак перебуває в центрі подій, що відбуваються. Деякі ситуації розкриють свою справжню суть, а відповіді на питання, що вас хвилюють, стануть більш очевидними. Сонце у Скорпіоні посилить інтерес до серйозних стосунків та теми довіри. З початком ретроградного Меркурія (вашого управителя) варто приділити більше уваги деталям у спілкуванні та документах. Квадрат Венери та Плутона може змусити переглянути стосунки, зобов’язання або давні обіцянки.

ТЕРЕЗИ

У багатьох стосунках настане момент істини, і не завжди приємний. Нове з’єднання Венери з Сонцем започатковує важливий цикл, який допоможе зрозуміти, чого ви насправді хочете від кохання та партнерства. Цей тиждень змусить звернути увагу на робочі процеси та звичний розпорядок життя. Те, що давно не влаштовувало, потребуватиме коригування. Ретроградний Меркурій може повернути старі проєкти, клієнтів або питання, які здавалися вже вирішеними.

СКОРПІОН

Після 23 жовтня романтичний настрій посилюється — можливе виникнення яскравих почуттів до людини, яку знаєте давно. Атмосфера навколо вас сприятлива для того, щоб зайнятися облаштуванням простору, відновити мир у стосунках з коханою людиною та близькими. Сонце входить у ваш знак, значно посилюючи вашу енергетику та вплив на оточення. З’єднання Венери з Сонцем у Скорпіоні відкриває новий етап у особистому житті та питаннях самореалізації.

СТРІЛЕЦЬ

Головними стануть питання, пов’язані з домом, родиною та внутрішньою стабільністю. Деякі відповіді з’являться не одразу. Назріває необхідність розібратися з давніми сімейними історіями або завершити затяжні розмови. Інформаційний потік буде особливо інтенсивним. Можливі важливі розмови, отримання значущих новин або повернення до старих переговорів. Перевіряйте деталі ще раз і не поспішайте підписувати важливі документи. У другій половині тижня з’явиться шанс змінити життя на краще.

КОЗОРІГ

Емоційна сфера буде особливо насиченою. Ретро-Венера порушує питання самооцінки, зовнішності та особистих бажань. Ви можете несподівано змінити думку про людину чи ситуацію. Це гарний час для переосмислення власних цінностей і пошуку життєвого балансу. Можливі несподівані зустрічі, спогади або повернення людей із минулого. Важливо залишити в минулому те, що більше не відповідає вашим справжнім потребам.

ВОДОЛІЙ

Цей тиждень сприяє внутрішній роботі та підбиттю проміжних підсумків. Деякі процеси розвиватимуться за лаштунками, а важливі відповіді прийдуть через інтуїцію та спостереження. Опозиція Білого Місяця та ретроградного Нептуна нагадує: не все видається таким, як здається на перший погляд. Перегляду підлягатимуть плани на майбутнє та стосунки з друзями чи однодумцями. Можливі несподівані зміни в колективних проєктах. Нові ідеї поки що краще не форсувати.

РИБИ

Цей тиждень акцентує увагу на сфері кар’єри та суспільному статусі. Деякі події можуть стати випробуванням для ваших амбіцій та стійкості. Повернення до старих професійних питань допоможе завершити незавершені справи. Намагайтеся не вступати в боротьбу за вплив без необхідності. Корисно повернутися до старих цілей і зрозуміти, які з них, як і раніше, мають значення. Опозиція Білого Місяця та ретроградного Нептуна (вашого управителя) вказує на те, що зараз важливо відокремлювати мрії від реальності.

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