Що нам пророкують зірки: гороскоп на 2–8 листопада 2026 року

Гороскоп на 2–8 листопада 2026 року / © Associated Press

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Головною подією початку тижня стане 3 листопада, коли ретроградна Венера утворить гармонійний аспект із Юпітером. У особистому житті також можливі цікаві повороти. Не виключені повідомлення від людей з минулого, несподівані зустрічі або продовження історії, яка колись обірвалася без логічного завершення, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

4 листопада розпочинається новий цикл Меркурія у Скорпіоні, який запускає процеси, пов’язані з навчанням, переговорами, документами, угодами та важливими розмовами. Багато хто отримає ідеї для майбутніх проєктів, визначиться з напрямом розвитку або побачить нові можливості для зростання.

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Цей тиждень чудово підходить для підготовки документів, оновлення резюме, розробки стратегії, планування запуску проєктів, складання бюджетів та наведення ладу в робочих процесах. Усе, що вимагає аналізу, вивчення та доопрацювання, отримає підтримку. Чим ретельніше ви підготуєтеся зараз, тим успішнішими виявляться ваші дії після середини листопада, коли Меркурій завершить ретроградний рух.

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У фінансовій сфері варто переглянути старі плани, перевірити витрати та повернутися до ідей, які раніше здавалися передчасними. Деякі з них зараз можуть видаватися значно перспективнішими.

Емоційне тло тижня спонукає до роздумів і переоцінки. Відповіді приходять не завдяки активному впливу на обставини, а завдяки спостереженню за тим, що відбувається. Іноді одне випадкове повідомлення чи розмова здатні підказати набагато більше, ніж тривалі пошуки рішення.

До кінця тижня поступово зростає усвідомлення того, які люди, цілі та проєкти справді варті вашого часу. Листопад тільки починає розкривати свої можливості, і перший тиждень є важливою підготовкою до подій другої половини місяця, коли багато процесів почнуть розвиватися значно швидше.

Овен

Цей тиждень змусить повернутися до питань, які вже порушувалися в серпні. Це може стосуватися як роботи та фінансів, так і особистих стосунків. Не дивуйтеся, якщо несподівано дасть про себе знати людина, з якою спілкування давно припинилося, або знову з’явиться пропозиція, яка колись здавалася неактуальною. Зараз обставини мають інакший вигляд, тому варто ще раз уважно придивитися до ситуації. Корисно переглянути старі проєкти, виправити помилки та зайнятися тим, що давно потребувало доопрацювання.

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Телець

Основні події тижня пов’язані з партнерством. Для одних це будуть любовні стосунки, для інших — ділова співпраця. Обставини спонукають повернутися до старих розмов і шукати відповіді на питання, які довго залишалися відкритими. Венера, ваша управителька, рухається ретроградно, тому не варто поспішати з остаточними висновками. Ви отримаєте можливість поглянути на ситуацію під іншим кутом. Цей тиждень дає шанс виправити те, що раніше не вдалося реалізувати.

Близнята

Цей тиждень вимагатиме організованості та дисципліни. На перший план виходять робочі обов’язки, документи, незавершені справи та дрібні завдання, що накопичилися. Може здатися, що старих питань більше, ніж нових можливостей, але саме зараз закладається фундамент майбутніх досягнень. Корисно переглянути пошту, навести лад у документах, завершити розпочате навчання або повернутися до відкладеного проєкту. Будь-яка старанність буде винагороджена пізніше.

Рак

На перший план виходить тема романтики, творчості, дітей та приємного спілкування. Багато представників цього знака отримають гарні новини від людей, які вже давно посідають важливе місце в їхньому серці. Якщо влітку виникла симпатія чи відбулося цікаве знайомство, зараз ця історія може отримати продовження. Батькам варто приділити більше уваги дітям, оскільки саме зараз легко налагодити взаєморозуміння та обговорити важливі питання. Творчі проєкти також отримують додаткову підтримку та натхнення.

Лев

Домашні та сімейні справи виходять на перший план. Можливе повернення до питань ремонту, нерухомості, переїзду або старих сімейних домовленостей. Цей тиждень допоможе розібратися в тому, що справді важливо для вашого почуття стабільності. Корисно переглянути сімейний бюджет, плани щодо житла та довгострокові рішення. Не виключені несподівані розмови з батьками або іншими членами сім’ї, які допоможуть інакше поглянути на те, що відбувається.

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Діва

Цього тижня буде багато інформації. Дзвінки, повідомлення, документи, зустрічі та різноманітні новини вимагатимуть вашої уваги. Деякі події можуть здатися випадковими, проте згодом з’ясується, що вони відіграли важливу роль. Гарний час для навчання, підготовки документів, переговорів та інтелектуальної роботи. Можливий контакт із людиною, яку ви давно не бачили. Перш ніж ухвалювати рішення, зберіть якомога більше інформації. Цей тиждень більше підходить для аналізу, ніж для остаточних кроків.

Терези

Фінансова тема стає однією з головних; як варіант — повернення на колишню роботу. Важливими є питання заробітку, старі джерела доходу та раніше обговорювані пропозиції. Можливе отримання грошей, які затримувалися, або продовження переговорів, розпочатих кілька місяців тому. Водночас тиждень допомагає визначити справжню ціну своєї праці. Багато представників цього знака інакше подивляться на власні можливості та почнуть замислюватися про фінансові цілі на найближче майбутнє.

Скорпіон

Цей тиждень відкриває для Скорпіонів новий особистий етап. Підтримку можуть надати друзі, колеги та однодумці. Початок циклу Меркурія у вашому знаку привертає увагу до ваших слів, ідей та ініціатив. Люди частіше дослухаються до вашої думки, а обставини спонукають до переоцінювання планів. Це гарний час для підготовки важливих проєктів, розробки стратегії та постановки нових цілей. Будь-які зусилля, докладені зараз, принесуть помітний результат уже в другій половині листопада.

Стрілець

Для Стрільців тиждень минає спокійніше, ніж для більшості інших знаків. Багато процесів розвиваються за лаштунками й вимагають спостереження, а не активного втручання. Старі теми можуть спливати через спогади, зустрічі або несподівані обставини. Гарний час для завершення справ, внутрішньої роботи та позбавлення від непотрібного. Корисно проаналізувати минулі місяці та зрозуміти, які напрями дійсно заслуговують на розвиток. Іноді відсутність активних дій виявляється найправильнішим рішенням.

Козоріг

Цей тиждень допоможе зібрати відсутні фрагменти пазла, які згодом складуться у більш зрозумілу картину. Люди з минулого можуть знову з’явитися у вашому житті та запропонувати співпрацю або спільний проєкт. Корисно переглянути довгострокові цілі та скоригувати стратегію. Обговорення майбутнього виявляться набагато продуктивнішими, ніж спроби діяти самотужки. Деякі знайомі можуть допомогти побачити нові можливості, які раніше залишалися непоміченими.

Водолій

Головна увага буде зосереджена на кар’єрі, репутації та професійних цілях. Відбувається повернення до питань, які вже виникали влітку. Це може бути пропозиція про роботу, обговорення підвищення або проєкт, який з якихось причин було призупинено. Також актуальні питання здоров’я. Керівництво та ділові партнери уважно стежать за вашими діями, тому важливо зберігати професіоналізм і не ухвалювати емоційних рішень. Варто зміцнювати позиції та аналізувати перспективи.

Риби

Цей тиждень свідчить про те, що попереду відкриваються можливості, яких ще недавно не було видно. Можливі важливі новини з далеких країв або повернення до планів, пов’язаних із подорожами та освітою. Корисно вивчати нову інформацію, читати, проходити навчання та спілкуватися з людьми, які розширюють ваш погляд на світ. Деякі розмови виявляться особливо важливими й допоможуть побачити майбутнє з зовсім іншого боку. Якщо доля повертає людину, ідею, пропозицію або незавершену ситуацію, не поспішайте відмахуватися.

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