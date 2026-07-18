Що нам пророкують зірки: гороскоп на 20–26 липня 2026 року

Гороскоп на 20–26 липня 2026 року / © Associated Press

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Вересень 1789 року, квітень 1988 року, травень 2001 року та квітень 2014 року — ключові місяці таких опозицій. У ці роки відбувалися зіткнення, що визначали подальший перебіг історії, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Плутон виявляє приховані процеси, а Юпітер виводить їх назовні, роблячи їх очевидними та неминучими. Опозиції Плутона та Юпітера завжди запускають процеси, які продовжують розвиватися протягом десятиліть.

Коротко про головне за роками опозиції

1789 рік — початок сучасної політичної епохи. Опозиція Юпітера у Леві та Плутона у Водолії у жорсткій конфігурації «Великий Хрест».

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1988 рік — початок розпаду радянської системи. Опозиція Юпітера в Тельці та Плутона у Скорпіоні у напруженій конфігурації «Тау-квадрат».

2001 рік — перелам у політичних та економічних системах. Юпітер у Близнятах і Плутон у Стрільці утворюють опозицію, але не входять до складу замкнутих напружених конфігурацій.

2014 рік — геополітичний розлом XXI століття. Юпітер у Раку та Плутон у Козорозі в напруженій, надзвичайно важкій конфігурації «Великий Хрест» з Ураном і ретроградним Марсом — продовження війни в наступні роки, довга, виснажлива, затяжна війна.

22 липня о 22:13 (GMT+3) Сонце залишає знак Рака і входить у знак Лева. Цей перехід плавно виводить людину зі стану внутрішнього аналізу до більш активного стану.

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23 та 24 липня Венера утворює секстіль із Меркурієм, який щойно завершив ретроградний рух. Ці два дні дають можливість домовитися, відновити зв’язки, вирішити питання, що вимагали тактовності та точності.

Від 25 липня Марс вступає у напруженість із Венерою, і це створює більш гострий емоційний фон. Там, де ще вчора було легко говорити, сьогодні може з’явитися роздратування або розбіжність у бажаннях. Цей аспект вимагає обережності: важливо не реагувати імпульсивно, не розпалювати конфлікти й не ухвалювати рішення під впливом емоцій. Краще сповільнити темп і перенести важливі розмови на спокійніший час.

Овен

Тиждень починається з внутрішньої напруженості, яка спонукає вас уважніше придивитися до своїх планів. У перші дні багато чого вимагає визначення пріоритетів, і ви поступово знаходите більш зручний темп. Але ви зможете пояснити свою позицію, відновити контакт із потрібними людьми, прояснити деталі, які довго залишалися осторонь. Це вдалий час для обговорень, узгоджень і будь-яких завдань, де важлива точність слів.

Телець

Перші дні тижня спонукають навести лад у побутових та фінансових справах. Може з’явитися бажання завершити старі справи, щоб звільнити місце для нових завдань. Поступово увага переходить на дім та особисте оточення. Люди легше йдуть на контакт, і багато питань вирішуються швидше. Це гарний час для планування, обговорень та відновлення гармонії у стосунках. Емоції можуть бути більш гострими, тому важливо зберігати спокійний темп і не втягуватися в суперечки.

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Близнята

У безлічі завдань вам вдається знайти зручний ритм і не перевантажувати себе. Ваші ідеї знаходять відгук, і багато проєктів отримують додатковий імпульс. Це гарний час для переговорів, відновлення контактів та пошуку нових можливостей. Краще не втягуватися в них і перенести обговорення на спокійніший час. Ближче до вихідних можливі різкі реакції, особливо якщо хтось намагається прискорити події або нав’язати вам свою думку.

Рак

Це вдалий час для того, щоб завершити старі справи та перейти до нового життєвого етапу. Простір навколо змінюється, і вам слід приділити більше уваги особистим планам. Спілкування минає спокійніше, і вам легше знайти спільну мову з людьми, з якими раніше були напружені стосунки. Потроху психологічний клімат у навколишньому просторі гармонізується. До кінця тижня будь-які суперечки можуть швидко вийти за межі, тому важливо зберігати дистанцію й не вступати в конфлікти.

Лев

З’являється більше впевненості, бажання діяти та озвучувати свої плани. Ви відчуваєте, що готові до нових кроків, і оточення підтримує ваші ініціативи. У середині тижня спілкування відбувається легко. Люди з цікавістю реагують на ваші ідеї, і багато проєктів отримують додатковий імпульс. Це гарний час для творчих завдань, соціальних ініціатив та будь-яких дій, де важлива ваша активність. Але намагайтеся не прискорювати події й не дозволяти емоціям керувати рішеннями.

Діва

Перші дні тижня минають у режимі самоаналізу та зовнішньої критики. Може з’явитися бажання переглянути свої плани та скласти зручніший графік. Поступово увага переходить на відпочинок і відновлення, що допомагає вирівняти ритм. У середині тижня робочі питання вирішуються швидше. Спілкування відбувається спокійніше, і вам легше знайти спільну мову з колегами та партнерами. Це гарний час для структурування та наведення ладу.

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Терези

Тиждень починається з перегляду цілей і планів. Може з’явитися бажання змінити напрям або підхід до поточних завдань. Поступово ви відчуваєте, що соціальна активність посилюється, і вам хочеться бути ближче до людей, які надихають. Це гарний час для спільних проєктів, відновлення гармонії та пошуку нових можливостей. Люди з цікавістю реагують на ваші ідеї, і багато питань розв’язуються швидше. До кінця тижня краще не поспішати з розмовами про особисте.

Скорпіон

Перші дні тижня пов’язані з робочими завданнями та відповідальністю. Може з’явитися бажання переглянути підхід до довгострокових планів і вибудувати зручніший формат дій. Поступово увага переходить на теми, які вимагають стратегічного погляду. У середині тижня вдається налагодити конструктивний діалог із колегами та партнерами. Спілкування відбувається спокійніше, і вам легше знайти спільну мову з людьми, з якими раніше були напружені стосунки.

Стрілець

Обставини змушують переглянути ваші погляди та стратегії. Поступово виникає бажання змінити напрямок або розширити горизонти. Трохи пізніше приходить натхнення, яке підкріплює готовність до нових кроків і допомагає рухатися вперед більш впевнено. Протягом тижня добре складаються навчання, поїздки, спілкування з людьми з інших міст або країн. Ближче до завершення періоду краще не ухвалювати рішення під впливом емоцій — вони можуть бути занадто різкими.

Козоріг

Перші дні тижня пов’язані з питаннями ресурсів та зобов’язань. Може виникнути бажання переглянути домовленості та налагодити більш зручний формат взаємодії. Поступово увага переходить на спільні проєкти. Вдається спокійно обговорити важливі деталі та знайти рішення, які влаштовують усіх учасників. Спілкування відбувається м’яко, і багато питань розв’язуються швидше. До кінця тижня краще уникати різких слів і вчинків — вони можуть створити зайву напруженість у взаєминах.

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Водолій

Виникає необхідність переглянути стосунки та партнерські домовленості, звертаючи увагу на те, що потребує оновлення чи уточнення. Взаємодія та співпраця з іншими людьми виходять на перший план, і ви дедалі чіткіше бачите, де потрібні нові правила спілкування, а де достатньо невеликих коректив. Трохи пізніше вдається відновити баланс і знайти спільну мову з іншими людьми там, де раніше це було непросто. Це вдалий час для запуску спільних проєктів.

Риби

Незважаючи на розпал літа, потрібно приділяти більше уваги робочим процесам. Може з’явитися бажання навести лад і скласти зручніший графік. У середині тижня вдається вирішити питання, які довго відкладалися. Це вдалий час для відновлення внутрішньої рівноваги. Поступово увага зміщується на здоров’я, ритм і організацію дня. До кінця тижня краще уникати перевантажень — тіло та психіка можуть реагувати сильніше, ніж зазвичай.

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