Що нам пророкують зірки: гороскоп на 22–28 червня 2026 року

Гороскоп на 22–28 червня 2026 року / © Associated Press

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25 червня Венера утворює тригон із Сатурном, і це створює рідкісне поєднання стабільності та довіри. У стосунках — особистих, ділових, професійних — з’являється більше визначеності. Легше домовлятися, закріплювати домовленості, повертатися до тем, які раніше здавалися надто крихкими або нестабільними. Це гарний день для серйозних розмов, фінансових рішень, оформлення документів, а також для зміцнення вже наявних зв’язків, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Але вже 26 червня Сонце утворює квадрат із Нептуном, і ситуація різко змінюється. З’являються розмитість, невизначеність, інформаційний шум. Цього дня важливо не поспішати з висновками й не ухвалювати рішення під впливом емоцій або чужих очікувань. Можливі помилки в розрахунках, непорозуміння, спотворення фактів. Краще залишити простір для паузи та спостереження — ситуація сама виявить слабкі місця.

28 червня Марс утворює секстиль із Юпітером, і це повертає динаміку, впевненість та відчуття перспектив. Дії дають більш відчутний результат, а ініціативи отримують підтримку з боку обставин. Гарний момент для запуску проєктів, активних кроків, переговорів, поїздок, фізичної активності.

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І того ж дня, о 22:30 (GMT+3), Марс входить у знак Близнят, задаючи новий темп на найближчі тижні. Енергія в цей період стає більш рухливою, інтелектуальною та багатозадачною. Зростає кількість контактів, поїздок, обговорень та ідей. Марс у Близнятах посилює потребу в інформації та робить комунікацію головним інструментом впливу. Але водночас підвищує нервозність і схильність до розсіювання уваги, тому важливо зберігати концентрацію та не брати на себе зайвого.

Овен

Цей тиждень дарує багатьом із вас більше внутрішнього пориву: багато питань рухаються вперед, а справи йдуть швидше, ніж очікувалося. Люди навколо реагують охочіше, тому ваші ініціативи знаходять природний відгук. Це вдалий момент, щоб нагадати про себе, визначити свої інтереси та повернути під контроль теми, які довго залишалися невирішеними. Єдина умова — не перевантажувати себе, дотримуючись режиму праці та відпочинку.

Телець

Загальна атмосфера тижня допомагає підтримувати стабільний темп. Ви наближаєтеся до поставлених цілей, фінансові питання прояснюються, а робочі завдання виконуються без зайвих коливань. У вас з’являється відчуття опори, і сили розподіляються спокійніше. Це сприятливий час для зміцнення домовленостей, завершення розпочатого та обережного просування в довгострокових проєктах. У особистих стосунках теж більше чіткості й менше сумнівів.

Близнята

Тиждень насичений контактами, новинами та обговореннями. Інформації багато, вона надходить з різних джерел, і ви легко орієнтуєтеся в цьому потоці. Ідеї народжуються одна за одною, і частина з них одразу знаходить практичне застосування. Гарний період для зустрічей, листування, коротких поїздок, презентацій, навчання. Єдине, що важливо, — не хапатися за все одразу. Якщо розподілити увагу, тиждень дасть чудовий результат.

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Рак

Тиждень минає у такому ритмі, що багатьом із вас легше зосередитися, навести лад у справах і діяти більш усвідомлено. Повсякденні завдання, робочі та особисті справи складаються у зрозумілу структуру без зайвої метушні. Це час, коли легше навести лад у справах, розставити пріоритети та повернути контроль над тим, що довго залишалося осторонь. Ви чіткіше відчуваєте свої межі, розумієте, що важливо, а на що можна не реагувати.

Лев

Цей тиждень відкриває можливості для співпраці та реалізації громадських ініціатив. Люди охоче йдуть на контакт, підтримують ваші ідеї, пропонують участь у проєктах. Ви відчуваєте вплив не завдяки тиску, а завдяки чіткій позиції та впевненій присутності. Гарний час для виступів, переговорів, презентацій, творчих ініціатив. У стосунках також з’являється більше визначеності — завдяки спокійній і чесній розмові.

Діва

Робочий ритм протягом тижня — рівномірний, без різких стрибків. Є можливість спокійно аналізувати, коригувати, вибудовувати структуру та доводити до ладу те, що давно потребувало уваги. Тиждень підходить для системної роботи, планування, підготовки документів, розрахунків, обліку. У стосунках теж більше чіткості: ви бачите, де потрібно уточнити деталі, а де — просто дати людині час. Гарний період для відновлення порядку в усіх сферах.

Терези

Контактів багато, і серед них є справді корисні. Цей тиждень сприяє будь-яким формам спілкування: зустрічам, обговоренням, спільним рішенням, обміну ідеями. Ви відчуваєте свій вплив на атмосферу навколо, і люди це відчувають. Це сприятливий час для переговорів, творчих проєктів, роботи з клієнтами. Але не погоджуйтеся на все поспіль: тиждень щедрий, але вимагає вибору. Вихідними бажано навести лад у справах, документах, фінансах, розкладі.

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Скорпіон

Цей тиждень допомагає прояснити фінансові, побутові та організаційні питання. Ви бачите слабкі місця й можете спокійно їх усунути. Це сприятливий період для розрахунків, планування бюджету, розподілу ресурсів та обговорення умов. Або пошуку інвестора, матеріальної допомоги та захисту. У особистих стосунках теж більше визначеності — не драматичної, а робочої. У багатьох із вас з’являється відчуття, що позиції зміцнюються без тиску та зайвих емоцій.

Стрілець

Ви легко знаходите спільну мову з різними людьми, і це допомагає просувати важливі теми. Цей тиждень підходить для поїздок, зустрічей, навчання, презентацій. Він відкриває для багатьох із вас простір для більш глибоких обговорень: з’являються нові точки дотику, а ідеї знаходять підтримку швидше, ніж зазвичай. Це гарний час, щоб уточнити плани, закріпити домовленості та просунути теми, які довго чекали на слушний момент.

Козоріг

Багато діалогів, домовленостей, обговорень, обміну ідеями. Робочий ритм у багатьох із вас рівномірний і передбачуваний. Є можливість спокійно просуватися в довгострокових проєктах, не відволікаючись на зайві деталі. Тиждень підходить для системної роботи, планування, підготовки документів, стратегічних рішень. У стосунках теж більше прояснення: ви бачите, де потрібно зміцнити домовленості, а де — просто визначити свою позицію.

Водолій

Цей тиждень надає більше свободи в діях та простору для нових рішень. Ви можете спробувати інший підхід, змінити звичний маршрут, переглянути плани. Підтримка надходить з несподіваних джерел — через людей, інформацію, збіги обставин. Гарний час для творчих завдань, нестандартних рішень, експериментів. Гарний період для зміцнення професійних та особистих зв’язків.

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Риби

Атмосфера тижня допомагає помічати деталі, швидше орієнтуватися в нюансах. Ви краще розумієте, що вимагає вашої участі, а що можна залишити на потім. З’являється потреба в додатковому часі для перевірки інформації, уточнення умов, узгодження домовленостей. Це не гальмування, а природний процес прояснення. Тиждень підходить для підготовки до нового етапу, аналізу причинно-наслідкових зв’язків, завершення старих завдань.

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