Гороскоп на 23–29 листопада 2026 року / © Associated Press

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Повня у знаку Близнят 24 листопада може особливо висвітлити питання, які тривалий час залишалися без відповіді. Одні розмови допоможуть прояснити ситуацію, інші покажуть, де люди неправильно зрозуміли одне одного або спиралися на неповну інформацію, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

На початку тижня легше знайти спільну мову, обговорювати складні теми та розглядати події з різних боків. Однак не варто сприймати кожну обіцянку як остаточне рішення. Інформація може доповнюватися, а попередні домовленості потребуватимуть уточнень.

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25 листопада з’явиться можливість розібратися з питаннями, пов’язаними з фінансами, роботою, повноваженнями та розподілом відповідальності.

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Від 26 листопада активність перейде у практичну площину. Марс починає рух знаком Діви, де й перейде в ретроградний рух у січні. Від цього дня зросте потреба навести лад у справах, переглянути робочі процеси, подбати про здоров’я і повсякденні обов’язки. Найкраще просуватимуться завдання, у яких важливі точність, послідовність та увага до деталей.

Завершення тижня обіцяє бути сприятливішим для спілкування, особистих зустрічей та фінансових домовленостей. З’являться приводи для підтримки, примирення і співпраці.

Овен

Тиждень принесе нові ідеї, цікаві знайомства та бажання розширити звичні горизонти. Можливе обговорення поїздки, навчання, співпраці з людьми з інших міст чи країн. Повня може поставити крапку в питанні, пов’язаному з документами, переговорами, іспитами або важливою інформацією. Не поспішайте робити висновки, якщо наразі відома лише частина обставин. У другій половині тижня займіться робочими завданнями та здоров’ям. У вихідні ймовірні приємні зустрічі, романтичне знайомство або гарні новини від дорогої вам людини.

Телець

На перший план вийдуть фінансові питання, спільні витрати, кредити, податки та зобов’язання перед іншими людьми. Повня допоможе побачити, наскільки справедливо розподілені гроші й відповідальність у стосунках або діловому партнерстві. Можливе завершення фінансового питання, отримання відповіді щодо виплати або необхідність переглянути умови домовленості. Після 26 листопада стане простіше займатися справами, які вимагають ініціативи та конкретних дій. Наприкінці тижня сприятливо обговорювати сімейний бюджет, великі придбання і питання нерухомості. У стосунках з’явиться більше приводів для тепла та взаємної підтримки.

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Близнята

Повня у вашому знаку зробить цей тиждень особливо значущим для особистих планів, стосунків і важливих рішень. Ви можете отримати звістку, яка змінить ваше уявлення про ситуацію, завершити затягнуту розмову або нарешті визначитися з подальшим напрямком. Уваги потребуватимуть партнерські стосунки. Не виключено, що доведеться відкрито обговорити те, що раніше залишалося без уваги. У професійній сфері корисно виявляти ініціативу, але не брати на себе занадто багато. У вихідні вдало складаються переговори, поїздки, знайомства та спілкування з людьми, які здатні підтримати ваші ідеї.

Рак

Основна увага буде зосереджена на роботі, повсякденних обов’язках і стані здоров’я. Повня може показати, які завдання забирають занадто багато часу, де накопичилися невирішені питання та які звички заважають нормальному самопочуттю. Гарний момент, щоб переглянути графік, відмовитися від зайвого навантаження та розібратися з робочими непорозуміннями. Від 26 листопада з’явиться більше енергії для вирішення побутових і професійних питань. Наприкінці тижня сприятливо обговорювати оплату праці, фінансові умови та додаткові джерела доходу. Можливі приємні придбання або матеріальна підтримка.

Лев

Тиждень обіцяє бути насиченим подіями в особистому житті, творчості та спілкуванні з друзями. Повня може принести важливі новини, завершення творчого проєкту або ясність у стосунках із людиною, яка вам подобається. Можливе обговорення планів, пов’язаних із дітьми, відпочинком або спільним дозвіллям. У професійній сфері не варто відмовлятися від цікавих пропозицій, особливо якщо вони дають змогу виявити здібності та отримати визнання. Після 26 листопада посилиться бажання діяти самостійно та швидше досягати результату. Вихідні підходять для романтичних зустрічей, свят і приємного спілкування.

Діва

У центрі уваги опиняться дім, родина, житло та взаємини з родичами. Повня може завершити важливу сімейну розмову, порушити питання про переїзд, ремонт або розподіл домашніх обов’язків. Можливе отримання новин, пов’язаних із нерухомістю або близькими людьми. Від 26 листопада ваша активність помітно зросте. З’явиться бажання розібратися з накопиченими справами, завершити відкладені завдання та навести лад там, де давно були потрібні зміни. Не перевантажуйте себе чужими проблемами. У вихідні краще залишити час для відпочинку, спокійного спілкування і відновлення сил.

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Терези

Тиждень буде насиченим щодо спілкування, навчання, подорожей і ділових контактів. Повня може принести важливу інформацію, завершення переговорів або вирішення питання з документами. Можливі зустрічі з родичами, сусідами, знайомими, а також розмови, які допоможуть змінити колишній погляд на ситуацію. У професійній сфері вдало обговорювати нові проєкти та шукати людей для співпраці. Після 26 листопада корисно трохи знизити темп і завершити справи, які вимагають зосередженості. У вихідні особливо сприятливі романтичні зустрічі, дружні заходи та спілкування з людьми, які поділяють ваші інтереси.

Скорпіон

Фінансова тема стане однією з головних цього тижня. Повня може визначити результати роботи, показати перспективи заробітку або змусити переглянути витрати. Можливі розмови про підвищення зарплати, додатковий дохід, купівлю дорогої речі або розподіл сімейного бюджету. Не варто ухвалювати фінансові рішення під впливом чужих обіцянок. Після 26 листопада зросте активність у колективних справах, спілкуванні з друзями та професійних спільнотах. Наприкінці тижня можуть з’явитися цікаві пропозиції, пов’язані з заробітком, співпрацею або втіленням давньої ідеї.

Стрілець

Сонце у вашому знаку підсилює прагнення до змін, самостійності та нових досягнень. Повня у протилежному секторі може привернути увагу до партнерських стосунків. Важлива розмова допоможе зрозуміти, наскільки ваші плани збігаються з намірами іншої людини. Можливі рішення щодо продовження співпраці, зміни умов або завершення стосунків, які себе вичерпали. В роботі не виключені нові обов’язки та необхідність швидко включитися у процес. У вихідні сприятливо займатися особистими проєктами, зустрічатися з друзями та обговорювати перспективи. Ваша ініціативність може привернути увагу потрібних людей.

Козоріг

Тиждень підходить для завершення старих справ, вирішення питань, які довго відкладалися, та перегляду звичного розпорядку дня. Повня може нагадати про необхідність відпочинку, відновлення сил та уважнішого ставлення до свого самопочуття. Не варто ігнорувати втому заради додаткових робочих завдань. У другій половині тижня з’явиться можливість розібратися з професійними питаннями та отримати корисну інформацію. Гарний час для планування, навчання і підготовки до майбутніх проєктів. У вихідні можуть виникнути приємні обставини, пов’язані з поїздкою, спілкуванням із близькими або підтримкою з боку людини, якій ви довіряєте.

Водолій

Цього тижня важливу роль відіграватимуть друзі, спільні проєкти, професійні зв’язки та плани на майбутнє. Повня може принести результат спільної роботи, звістку від людини з вашого оточення або визначеність у питанні, пов’язаному з групою однодумців. Можливе завершення одного проєкту та перехід до наступного. Після 26 листопада доведеться приділити більше уваги фінансовим зобов’язанням, спільним ресурсам і питанням довіри. Наприкінці тижня ймовірна підтримка з боку друзів або партнерів. Гарний час для обговорення довгострокових планів та пошуку людей, готових брати участь у їх реалізації.

Риби

Професійні питання і стосунки з керівництвом вийдуть на перший план. Повня може ознаменувати підсумки роботи, завершення важливого етапу або необхідність ухвалити рішення щодо подальшої кар’єри. Можливі новини про нову посаду, зміну обов’язків або професійну співпрацю. Не виключено, що ваші зусилля отримають заслужене визнання. Після 26 листопада активнішими стануть питання партнерства. Доведеться домовлятися, розподіляти відповідальність та враховувати інтереси іншої людини. Вихідні сприятливі для особистих зустрічей, примирення, романтичних планів і зміцнення стосунків.

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